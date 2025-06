Cestovní pojistky u platebních karet. Co je důležité vědět?

Řada Čechů se na svých cestách spoléhá jen na cestovní pojištění u své platební karty. Jen málokdo si ale před dovolenou prověřuje, zda jeho pojistka ochrání celou rodinu, zahrnuje region, kam se chystá nebo aktivity, které hodlá na dovolené podnikat. Připomeňte si tak, které hlavní parametry si před vycestováním u svého cestovního pojištění u karty překontrolovat, abyste měli jistotu, že vás pojištění v případě nutnosti ochrání.

Jezdit na dovolenou do zahraničí bez cestovní pojistky už většinu Čechů ani nenapadne. Podle průzkumů z poslední doby má cestovní pojištění už většina cestovatelů z České republiky. „Zcela bez cestovního pojištění by na dovolenou do zahraničí neodjelo 94 procent dotázaných a jen 6 procent ho vůbec neřeší,“ komentuje výsledky letošního předsezónního průzkumu Gabriela Trojanová z KB Pojišťovny.

Neznamená to však bohužel, že všichni tito lidé jsou na své cestování ale dobře pojištěni. Někteří si v porovnávačích najdou tu nejlevnější pojistku a s tou pak vyráží do ciziny bez detailního zkoumání, co pojistka vůbec obsahuje. Jiní se zase na konkrétní cestu vůbec nepojišťují, protože se spoléhají na cestovní pojistku, kterou mají u své platební karty a to, ať už automaticky nebo za menší měsíční poplatek.

Jak dlouho mohu cestovat s pojistkou u karty

Cestovní pojistka u karty však nemusí být vůbec špatná. Na řadu cest bývá dostačující, a navíc má výhodu, že zpravidla pokrývá až 90 dnů v zahraničí, a to při neomezeném počtu výjezdů. Výjimkou je mBank, která má ještě do konce června omezení jen na 45 dnů. Od 1.července ale i tato banka přichází s novým pojištěním u platebních karet, které už bude platit také až na 90denní výjezdy do ciziny. Patrně nejdelší výjezdy umožňuje ale ČSOB, která uvádí v podmínkách až 120 dnů nepřetržitě. Většina bank, které mají cestovní pojistky u platebních karet, navíc nabízí jak variantu pro jednotlivce, tak i pro rodinu, díky které pak mohou být na dovolené pojištěni všichni.

Je ale třeba si hlídat věk, do kterého jsou děti či vnuci takto pojištěni, protože v tomto bývají mezi bankami rozdíly. Zatímco třeba v České spořitelně, v Bance Creditas nebo ve Fio bance budou vaši potomci pojištěni jen do 18.narozenin, v pojišťovně Komerční banky budou chráněni až do 21 let. Další věcí, kterou se cestovní pojistky u karet často liší je i to, zda se cestovní pojistka vztahuje také na členy rodiny, kteří cestují sami bez vás, tedy bez toho, kdo pojistku sjednal nebo zda jsou pojištěni jen, když cestují společně s vámi.

Jaká rizika by tedy měla krýt dobrá cestovní pojistka u karty

Ani v případě cestovního pojištění u platební karty by rozhodujícím faktorem neměla být cena cestovní pojistky. Řada bank totiž k platební kartě nabízí dvě varianty pojištění, a to základní, levnější variantu, která třeba stačí na krátké cesty v pohraničí a dražší, s vyššími limity nebo více riziky, která se může vyplatit na dovolenou v exotice. Primární tak je pohlídat si parametry cestovní pojistky tak, aby pro vás na danou cestu měla smysl. Při návštěvě opery ve Vídni asi určitě nemusíte zvažovat připojištění kvůli sportům a na pláži zase nepotřebujete být pojištěni na zásah horské služby nebo výstup do vysokých hor, pokud se tam zrovna nechystáte.

Kvalitní cestovní pojištění by tak mělo vždy dostatečně krýt všechna potencionální rizika, se kterými se na své cestě můžete setkat. Tedy nejen nemoci, úrazy a transport domů, ale například i výšlap do vyšší nadmořské výšky, bolesti zubů, rizikové sporty nebo třeba pojištění zavazadel v dostatečné výši, pokud na dovolené vícekrát přestupujete. Zjistit, zda se na to vše vaše pojistka u karty vztahuje a do jaké výše limitu, můžete obvykle z pojistných podmínek, které by měly být dostupné na webu banky nebo pojišťovny. Pokud je nemůžete najít nebo si těmi parametry nejste jisti, raději si to nechte od své banky potvrdit, abyste měli jistotu, že vaše oblíbené sporty, vysokohorské výšlapy nebo exotické cesty jsou dobře pojistkou chráněny. A pokud vaše pojistka není pro tyto aktivity dostačující, určitě byste se měli na ně speciálně pojistit zvlášť.

Hlídejte si i dostatečné limity

Důležité ovšem je mít v pojistce zahrnuta nejen nutná rizika, ale současně je i třeba, aby tato rizika byla kryta dostatečně. V případě, že se vám pak něco nepříjemného přihodí, měli byste tak mít dostatek prostředků na léčbu, převoz či třeba nákup nových věcí při ztrátě zavazadel. V hantýrce se tomu říká limit pojistného plnění. Vyšší limity jsou obvykle u těch dražších variant cestovních pojistek u platebních karet. Pokud si platíte pojištění měsíčně a ne ročně, může se vám tak pro vybrané cesty vyplatit si zaplatit dražší cestovní pojistku u karty a následně si zase pojištění snížit zpět na to základní. Zvláště pokud cestujete do exotičtějších či vzdálenějších destinací, je třeba mít jistotu, že se k vám pomoc dostane a bude finančně zajištěn i váš případný převoz vrtulníkem nebo horskou službou do zdravotního zařízení a případně i až domů.

V pojistce tak je třeba mít základní rizika jako je pojištění léčebných výloh včetně ošetření zubů nebo zásahu horské služby, pojištění úrazu, odpovědnosti za újmu dalším osobám a často se na cestách může vyplatit i již zmiňované pojištění zavazadel a dále pak pojištění storna zájezdu či letenek z důvodu nemoci nebo dalších závažných příčin.

Méně známá rizika, která se ale také mnohdy vyplatí

Mezi další rizika, vedle těch nejznámějších, která se vám může vyplatit mít v cestovní pojistce, patří pojištění přerušení cesty, které se týká například situací, kdy vám doma někdo onemocní nebo vám vyhoří byt a je třeba se urychleně vrátit domů. Pojistka pak hradí do určité výše náklady na náhradní dopravu zpět.

Další méně známé riziko je pojištění nevyužité cesty, které se pro změnu týká situací, kdy se na cestách zraníte či onemocníte a propadne vám tak nejen zbývající ubytování, ale i předem zakoupené jízdenky, skipasy, či vstupenky do různých muzeí, akvaparků nebo jiných turistických atrakcí, které vám také do určité výše může uhradit pojistka. Obě tato rizika má ve svých pojistkách mimo jiné například prostřednictvím České spořitelny Kooperativa.

Některé banky také letos připravují u cestovního pojištění ke kartám novinky. Jednou z nich je kupříkladu pomoc klientům ČSOB v případě komplikací v letecké dopravě. Jestliže dojde ke zpoždění letu nebo jiným nesnázím, klienti se pak mohou obrátit na asistenční službu k pojistce, která pomůže s dalším postupem, informuje je o právech klientů vůči letecké společnosti nebo jak od ní získat kompenzaci.

Kde cestovní pojistka platí

Jedním ze základních parametrů cestovní pojistky je pochopitelně i region, na který se vztahuje. Většina cestovních pojištění u platebních karet se totiž týkají jen zahraničí a platí až po překročení hranice České republiky. Pochopitelně vyjma pojištění storna, které zahrnuje už i to, že neodjedete ze země třeba kvůli nemoci.

Existují ale i výjimky, které rovnou zahrnují i cestování po Česku jako například cestovní pojištění od Pojišťovny Komerční banky, které se vztahuje v rozšířených variantách i na Českou republiku. Musíte ovšem podle Trojanové využívat služeb placeného ubytování kupříkladu v hotelu, v penzionu nebo třeba v kempu. Pokud tedy jedete do exotičtějších či opravdu vzdálených destinací, ověřte si i to, že se vaše cestovní pojistka u karty týká i oblasti, kam se chystáte vypravit.

