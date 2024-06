PŘEHLEDNĚ: Kolik zaplatíte za převoz vrtulníkem bez cestovní pojistky a kolik za léčbu horečky Dengue

Vzdálená exotika, nákladné destinace jako USA či Kanada, extrémní expedice nebo více krátkých cest do ciziny během jednoho roku. Tak nyní cestují Češi a stále více z nich do zahraničí cestuje i na vlastní pěst. O to důležitější pak je dobře nastavená cestovní pojistka, aby byla v cizině vůbec k něčemu. Přečtěte si, jak se mění chování cestovatelů a na co vše musíte u cestovní pojistky pamatovat, pokud nechcete třeba za vrtulník či léčbu infekční nemoci platit sami.

Češi se podle tuzemských pojišťoven v poslední době docela rozcestovali a to i do velmi vzdálené exotiky. Svědčí o tom nejen průzkumy a vyprodané zájezdy cestovních kanceláří, ale projevuje se to i v počtech sjednaných cestovních pojistek.

„Klientům jsou dnes nabízeny velice exotické destinace, mezi které už se tolik nepočítají ani Maledivy, Seychely nebo Thajsko, ale spíše státy střední a jižní Afriky, odlehlé oblasti Jižní Ameriky nebo panenské prostředí zapadlých ostrovů Filipín a Indonésie,“ vypočítává Renata Čapková z České podnikatelské pojišťovny (ČPP). A její slova potvrzují i ostatní zástupci pojišťoven. „Je vidět, že po covidu se situace už vrátila do normálu a lidé mají opravdu chuť i peníze vyrážet na dovolenou do zahraničí,“ říká Michal Kárný z pojišťovny Direct.

Cestují všechny generace

Podle Petra Milaty z ČSOB Pojišťovny je zřejmé, že Češi nejenže cestují více než dřív, ale cestují i všechny věkové kategorie včetně osob nad 70 let a rodin s velmi malými dětmi. Stále více Čechů pak vyráží i na individuální sólo cesty bez cestovních kanceláří.

A cestuje se více i v období mezi letní a zimní sezónou, protože turisté míří do celého světa a využívají i jiné než jen evropské sezóny. „Pociťujeme zvýšený zájem také o extrémní výpravy, hlavně například do Himalájí. Jsou to už vysoké stovky amatérských turistů ročně. A zřejmý je i trend aktivních dovolených jako je jachting, via ferrata, rafting, horské treky, potápění či sjezdy na kolech,“ konstatuje mluvčí pojišťovny Uniqa Eva Svobodová.

Během covidu podle ní výrazně vzrostl i zájem o připojištění stornopoplatků. A díky lepší dostupnosti letenek v Evropě i mimo ni stoupá zájem také o celoroční cestovní pojištění, protože lidé vyjíždějí mimo republiku vícekrát do roka.

Lidé si už hlídají v pojistkách i válku

Další věcí, která se od pandemie podle expertů z pojišťoven změnila, je, že vzhledem k vývoji geopolitické situace ve světě se cestovatelé nyní intenzivněji zajímají i o podmínky pojištění v případě válečných konfliktů nebo teroristických útoků a méně často už teď řeší Covid-19. Například Generali Česká právě kvůli tomuto trendu aktualizovala i vlastní pojistné řešení a v případě ambulantního ošetření či ošetření v nemocnici nebo repatriace v souvislosti s teroristickým útokem už kryje nyní škody do výše limitu léčebných výloh, tedy maximálně do 100 milionů korun. „Jinými slovy pro tyto případy neaplikujeme žádný nižší sublimit. Totéž platí pro Covid-19 nebo zásah horské služby,“ poznamenává mluvčí pojišťovny Jan Marek.

Bez pojištění vyráží do ciziny už jen minimum cestovatelů

Chování cestujících Čechů se tedy i podle zkušeností pojišťoven v posledních letech výrazně mění po mnoha stránkách. Nejenže cestují více a do všech koutů světa, ale podle květnového průzkumu KB pojišťovny je zřejmé, že se zásadně změnil postoj Čechů i k samotnému cestovnímu pojištění. Zatímco v minulosti do zahraničí jezdilo mnoho lidí „v klidu“ bez pojistky, dnes už se většina cestovatelů na své cesty do ciziny obvykle pojišťuje, a to ať už individuálně nebo že má cestovko alespoň u své platební karty. Cestovní pojištění při cestě do zahraničí tak podle průzkumu neřeší už jen něco málo přes 7 procent dotázaných.

U většiny lidí, kteří se na cesty pojistí, přitom už ani nerozhoduje, jestli jedou v rámci EU, nebo jinam. Pojistí se vždy, když jedou za hranice ČR. „A to je velice důležité, protože i z našich statistik vyplývá, že hlavně lékařské ošetření může být velmi nákladné. K velmi drahým zemím v tomto směru patří třeba právě Spojené státy nebo Kanada,“ připomíná Gabriela Trojanová z KB pojišťovny.

Na kolik přijde menší i větší ošetření v cizině

Při drobných úrazech a zdravotních komplikacích destinace až tak nerozhoduje, protože ceny za ošetření nejsou příliš vysoké. Náklady stoupají podle Evy Svobodové se vzdáleností od Česka, podle náročnosti terénu, potřeby záchranných výprav a vyprošťování, nadmořské výšky či úrovně medicínské infrastruktury v navštívené zemi.

V letní sezóně pojišťovny nejčastěji řeší střevní nebo zažívací potíže, úpaly, úžehy, obtíže spojené s koupáním v moři, jako je šlápnutí na mořského ježka či dotek medúzy, záněty středního ucha, kousnutí rybou a drobné úrazy jako třeba výron kotníku. Tyto zdravotní komplikace řeší zpravidla místní lékař a náklady na ošetření se podle Milana Káni z Kooperativy pohybují do 500 euro (cca 12 tisíc korun).

Lehčí úrazy bez operace pak v zahraničí vychází v rozmezí 500 až 1200 euro (12 tisíc až 30 tisíc korun) za vyšetření, medikaci a fixování. Ve složitějších případech, kdy jde o úrazy s operací, se podle něj cena ošetření už dostává mezi 5 až 15 tisíc euro (123 tisíc až 370 tisíc korun). A například cena za léčbu horečky Dengue v Indonésii se s hospitalizací a léky dostala podle ČPP také už přes 114 tisíc korun.

Dobře nastavená pojistka s dostatečnými limity se tudíž nejvíce pozná v těch nejsložitějších případech, kdy už je nutný výjezd záchranných složek, komplikovaná léčba nebo nákladná operace. Kupříkladu jen samotný transport vrtulníkem do nemocnice z místa pojistné události, třeba při horské turistice nebo stále oblíbenějších výletech na ferraty, vyjde v rozmezí na 1 000 až 3 500 euro (24 tisíc až 87 tisíc korun).

Pojistné plnění u klienta Kooperativy, který spadl volným pádem ze skály bez jištění a způsobil si mnohočetná poranění včetně proražené plíce, poraněného obratle se i s transportem vrtulníkem ale nakonec vyšplhalo například až na 4,5 milionu korun. „Nejvyšší škoda, kterou jsme letos za klienta uhradili, byla však v USA. Jednalo se o doposud nejvyšší škodu přes 20 milionů korun za operaci mozku a následnou operaci chlopně srdce,“ uvádí Káňa.

Co si tedy ohlídat u cestovní pojistky

Při sjednávání cestovního pojištění je tedy podle Lukáše Chytila z poradenské společnosti Partners zásadně důležitá právě volba správných a dostatečných limitů. „Pro cesty po Evropě je vhodné mít limit alespoň 10 milionů korun na léčebné výlohy. Pro cesty mimo Evropu doporučuji limity ještě vyšší, což u většiny pojišťoven znamená 100 milionů a více nebo dokonce neomezené limity. Důvodem jsou zvýšené náklady na přepravu zraněného zpět do ČR,“ upozorňuje Chytil.

Nejdůležitější tak je zohlednit kam jedu a co tam budu dělat a podle toho si zvolit pojistné limity. „Něco jiného je týden u moře v Chorvatsku a něco opravdu jiného je poznávací zájezd v Peru,“ podotýká Jan Marek a doporučuje, aby se lidé podrobněji seznámili alespoň s výlukami svého pojištění.

„Stejně důležité jako vědět, na co jsem pojištěný, je také vědět, na co pojištěný nejsem. „Někdy se lidé mylně domnívají, že když si sjednají maximum všech připojištění, jsou pak pojištění proti všemu. A když jim pak na promenádě upadne mobilní telefon na zem a rozbije se, očekávají, že cestovní pojištění jim pomůže,“ shrnuje Marek.

Častou chybou, kterou klienti i podle Kárného ještě také dělají, je i to, že si neověří, zda sport, který plánují na dovolené, není rizikový. „Pokud totiž je „váš sport“ ve skupině rizikových sportů, je třeba si sjednat pojištění rizikových sportů,“ říká Kárný a ještě připomíná, že by lidé měli dávat pozor i při zvolení doby trvání pojištění a zahrnout tam i den odjezdu i dej příjezdu, protože i na cestě na dovolenou se může něco přihodit.

Při porovnání cen pojistek se tedy určitě nevyplatí řídit se jen nejnižší cenou, ale je třeba zkoumat, co vše vaše pojištění pro danou lokalitu zahrnuje a na jaké limity, tedy kolik vám pojišťovna vyplatí, v případě, že daná situace nastane. Vedle pojištěných rizik a rozsahu pojištění byste pak podle Kateřiny Novotné z Allianz neměli zapomenout ani na storno cesty i ubytování a v neposlední řadě je v mnoha zemích vhodné mít i pojištění odpovědnosti za újmu pro případ, že vy sami někomu dalšímu způsobíte škodu na zdraví či majetku.

