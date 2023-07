Hrrr na čerpací stanice. Pavel podepsal zvýšení daně z nafty, cena stoupne již od úterý

Spotřební daň z nafty se zvýší o 1,50 koruny za litr. Novelu zákona o spotřebních daních, která sazbu zvyšuje na úroveň platnou do loňského června, v pátek podepsal prezident Petr Pavel. Pokud zákon vyjde ve sbírce ještě dnes, nastane zvýšení od úterý. Ministerstvo financí předpokládá, že se tak stane.

Podle odhadů může zdražit litr nafty o 1,80 koruny, protože zvýšením spotřební daně se zvýší část ceny připadající na daň z přidané hodnoty. Někteří jako hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda míní, že výsledné zdražení bude ještě vyšší, například kvůli nedávnému rozhodnutí americého Fedu opět zvýšit úrokové sazby na 22leté maximum, což bude mít vliv i na cenu ropy.

„Nafta od zítra skokově zdraží, řidiči by se měli předzásobit. Dle Evropské komise má ještě dnes Česko má čtvrtou nejlevnější naftu v EU po Maltě, Rumunsku a Bulharsku, do konce léta ale může podražit až o pět korun na litr," uvedl Kovanda.

Snížení sazby daně loni navrhla vláda kvůli tehdejším vysokým cenám, aby hlavně ulevila dopravcům. Snížená sazba měla původně platit do konce letošního roku. Na původní úroveň se tak vrací o několik měsíců dřív. Vláda to zdůvodňuje hlavně zlevněním nafty a také snahou získat víc peněz do státního rozpočtu.

Stát si slibuje přínost osm set milionů

Zvýšení sazby by mělo státu přinést za každý měsíc asi 800 milionů korun navíc, z toho 727 milionů korun by podle ministerstva financí mělo jít do státního rozpočtu a 73 milionů korun do rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI).

Vláda v důvodové zprávě tvrdí, že i kdyby prodejci promítli plně do ceny navýšenou sazbu daně, bude cena nafty v tuzemsku stále nižší, nebo porovnatelná ve srovnání s okolními státy. Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) například v Senátu zdůrazňoval, že nejde o zvýšení daně, ale o její návrat na původní hodnotu. Argumentoval také tím, že naftu tankují v tuzemsku i zahraniční řidiči, kterým tato úleva nebyla určena. Odmítl, že by zvýšení daně a následný růst ceny poškozovaly dopravce.

Vláda předložila poslancům návrh novely zákona o spotřebních daních letos 5. května. Navrhovala, aby sněmovna zvýšení schválila zrychleně již v prvním čtení. Tento postup ale vetovala sněmovní opozice. Sněmovna zákon schválila 13. července. Senát ho schválil minulý čtvrtek.

Ceny pohonných hmot loni začaly skokově narůstat po zahájení útoku ruské armády na Ukrajinu na konci února 2022. Letos pohonné hmoty nejprve od začátku února zlevňovaly, zhruba od konce května pozvolna stoupaly. Ministr dopravy Martin Kupka (ODS) řekl již začátkem května, že když vláda přišla loni se snížením spotřební daně, pohybovaly se ceny nafty kolem 44 korun, zatímco letos se blížily 30 korunám za litr.

Podle údajů společnosti CCS z minulého týdne stál litr nafty v průměru 32,74 koruny, což je o 16 haléřů víc než před týdnem. Současná cena nafty je nejvyšší zhruba za poslední dva a půl měsíce. Benzín zdražil o 13 haléřů na úroveň 37,52 koruny za litr, dražší byl na konci dubna.

