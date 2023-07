AKTUALIZOVÁNO: Nafta podraží, možná až o pět korun na litr. Senát schválil zvýšení spotřební daně

Spotřební daň z nafty se během následujících měsíců zřejmě zvýší, a vrátí se tak na úroveň před loňským červnem. Zvýšení o 1,50 Kč na litr schválil Senát. Podle analytiků tak může litr nafty u čerpacích stanic zdražit o 1,80 koruny. Původně měla nynější snížená sazba platit do konce roku. Vláda ale chce kvůli nižším cenám a kvůli vyšším příjmům rozpočtu zvýšit sazbu daně už nyní.

Odkdy bude vyšší daň platit, zatím není jisté. Zákon musí podepsat prezident a musí vyjít ve sbírce zákonů. Pak nabude účinnosti prvního dne následujícího měsíce. Pro změnu sazby spotřební daně hlasovalo 54 přítomných senátorů, čtyři hlasovali proti. Šlo o tři senátory z klubu ANO a SOCDEM a nezařazenou senátorku Danielu Kovářovou.

Osm set milionů do státní kasy

Snížení sazby daně loni navrhla vláda kvůli tehdejším vysokým cenám, aby hlavně ulevila dopravcům. Zvýšení sazby by mělo státu přinést za každý měsíc asi 800 milionů korun navíc, z toho 727 milionů korun by podle ministerstva financí mělo jít do státního rozpočtu a 73 milionů korun do rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI).

Hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda míní, že zdražení bude po měsících cenového poklesu ještě výraznější. Benzín v uplynulém týdnu podle údajů společnosti CCS zdražil o 13 haléřů na úroveň 37,52 koruny za litr a nafta o 16 haléřů na 32,74 koruny za litr.

Do cen promluví i americký Fed

„To však bylo patrně jen „zahřívací kolo,“ upozorňuje hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda. Kromě návratu úrovně spotřební daně u nafty totiž do cen promluví i včerejší rozhodnutí amerického Fedu zvýšit základní sazbu na 22leté maximum ve výši 5,25 až 5,50 procenta, uvedl.

Proti zvýšení daně dnes vystoupilanezařazená senátorka Daniela Kovářová. Podobně jako sněmovní opozice argumentovala hlavně tím, že firmy kalkulovaly své náklady podle dosud platné sazby daně. Dodala také, že podle jejího názoru spotřební daň nemá vůbec existovat. Její argumenty odmítl například předseda ústavně-právního výboru Tomáš Goláň (ODS a TOP 09) nebo předseda hospodářského výboru (Starostové a nezávislí). Shodně poukazovali na to, že nafta proti začátku letošního roku výrazně zlevnila.

Také ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) poukazoval na to, že naftu tankují i zahraniční řidiči, a čerpají tak výhodu, která pro ně určena nebyla. Odmítl, že by vláda zvyšovala daň a zdůraznil, že sazba se pouze vrací na původní úroveň. Senátor Ladislav Václavec (ANO a SOCDEM) navrhoval odložit účinnost na 1. leden příštího roku, ale protože Senát novelu zákona schválil, o jeho návrhu se už nehlasovalo.