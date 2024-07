Kde tankovat cestou na Jadran? Ve Slovinsku benzín, naftu až v Chorvatsku

Pohonné hmoty na českých čerpačkách dál zdražují. Přesto Češi tankují nejlevněji z okolních zemí. Levnější benzín ale mají ve Slovinsku a naftu zase v Chorvatsku. Což se hodí vědět, pokud zrovna vyrážíte na dovolenou k Jadranu.

Zdražování pohonných hmot v Česku pokračuje, i když jeho tempo mírně zpomaluje. V uplynulém týdnu zdražil benzin v průměru o 19 haléřů na litr, na 38,51 koruny za litr. Cena nafty vzrostla dokonce o 21 haléřů na litr a stojí 37,20 koruny za litr. Vyplývá to z dat společnosti CCS, která ceny paliv dlouhodobě sleduje.

Turistická sezona zdražuje paliva

V příštím týdnu lze očekávat mírný růst se pohonných hmot v ČR. Cena ropy Brent se totiž stabilizovala, byť na poměrně vysoké úrovni, a v posledních dnech dokonce lehce klesá. Současně však dochází k oslabování koruny vůči dolaru. Tyto tendence, jež na cenu u českých čerpacích stanic mají protichůdný dopad, vyústí v příštím týdnu v růst cen u českých čerpacích stanic o zhruba deset haléřů na litr, jak v případně benzínu, tak nafty.

Za stabilizací ceny ropy Brent a jejím mírným poklesem v posledních dnech stojí zejména ekonomické potíže Číny, která představuje největšího světového dovozce ropy. Včera zveřejněná data potvrdila přetrvávající deflační tlaky v čínské ekonomice, které signalizují její obecnější útlum, včetně právě ochabnutí poptávky po ropě a ropných produktech. I přes rušnou letní sezónu, která tradičně posiluje poptávku po ropě, a i přes červnové omezování těžby v podání Ruska, právě kvůli situaci v Číně nemá cena ropy sílu dále růst. Zůstává tak citelně pod úrovní 90 dolarů za barel.

Cenu ropy tedy probíhající vrcholná turistická sezóna drží nahoře, leč není s to ji zvednout výše. Přitom nárůst ceny ropy z předchozí doby je v cenách pohonných hmot v ČR již prakticky zcela započítán.

Kde tankovat při cestě na Jadran

Levněji než Češi tankují v EU těchto dnů benzín Slovinci, Bulhaři a Rumuni. A také obyvatelé Malty. V Polsku benzín stojí v průměru stejně jako v Česku. Ve všech ostatních zemích EU je dražší než v ČR. Při cestách do nebo z Chorvatska se tedy vyplatí tankovat benzín právě ve Slovinsku.

Zato nafta vyjde v Chorvatsku levněji než v Česku, přičemž ve Slovinsku je pro změnu dražší než v Česku. Levnější než v Česku je nafta v EU také ještě v Bulharsku a na Maltě. V ostatních zemích EU je její cena buď srovnatelná jako v Česku, nebo vyšší.

