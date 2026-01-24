Nový magazín právě vychází!

newstream.cz Money Francie chtěla zdanit bohaté. Vybrala jen čtvrtinu plánované částky

Paříž
iStock
ČTK
Francie na nové mimořádné dani pro nejbohatší obyvatele vybrala jen přibližně čtvrtinu původně plánovaného výnosu. Informoval o tom server listu Financial Times s tím, že to dále prohlubuje tlak na státní rozpočet. Zvláštní daň z příjmů vysokopříjmových osob podle údajů ministerstva financí vynesla za rok 2025 pouze 400 milionů eur (9,7 miliardy korun), zatímco ministerstvo původně očekávalo daňový výnos 1,9 miliardy eur.

Daň se vztahuje na osoby s ročními příjmy nad 250 tisíc eur a měla zajistit, aby na daních odvedly alespoň 20 procent svých příjmů. Výnos zůstává výrazně za původními plány i do budoucna. Pro rok 2026 vláda nyní počítá s výběrem zhruba 650 milionů eur, což je asi o miliardu eur méně, než se původně předpokládalo.

Situace krátkodobě komplikuje snahu kabinetu snižovat vysoký deficit veřejných financí. Ministerstvo financí uvedlo, že vzniklý rozpočtový výpadek hodlá zaplnit kombinací jiných daňových opatření a výdajových škrtů.

Úřad přičítá slabý výnos změně konstrukce daně a jejímu pozdnímu zavedení. Daň se měla původně uplatňovat zpětně i na příjmy z roku 2024, ale kvůli politickému patu a opožděnému schválení rozpočtu to nebylo možné.

„Míjíme se s cílem“

Zpráva znovu rozpoutala politickou debatu o zdanění bohatých a o tom, jak ozdravit francouzské veřejné finance. Levicové strany poukazují na neúčinnost současného modelu a volají po razantnějších opatřeních. Předseda rozpočtového výboru parlamentu Éric Coquerel z levicově populistického hnutí Nepodrobená Francie označil výsledek za selhání vlády. „Ukazuje se, že pokud se budeme držet jen drobných symbolických opatření proti daňové optimalizaci ultrabohatých, míjíme se s cílem,“ uvedl.

Deficit francouzských veřejných financí loni dosáhl 5,4 procenta hrubého domácího produktu (HDP) a vláda premiéra Sébastiena Lecornua má jen křehkou parlamentní podporu. Kabinet už zvýšil zdanění velkých firem a prodloužil dočasná daňová opatření, což vyvolalo kritiku ze strany podnikatelských svazů. Zkušenost s novou daní znovu ukazuje obtíže při koncipování zdanění bohatých, kteří často využívají legální optimalizace ke snížení svých daňových povinností, dodal Financial Times.

Šéf Nvidie: AI zajistí šestimístné platy instalatérům

Leaders

Pokud si dnes někdo chce přijít na opravdu slušné peníze, nemusí se učit programovat, ale klidně si obléct montérky. Boom datových center podle šéfa Nvidie Jansena Huanga otevírá cestu k vysokým výdělkům pro instalatéry, elektrikáře i stavební dělníky.

nst

Přečíst článek

Na konci loňského roku parlamentem neprošel návrh na zavedení takzvané Zucmanovy daně, kterou dlouhodobě prosazuje ekonom Gabriel Zucman působící jako profesor na pařížské École normale supérieure a také na Kalifornské univerzitě v Berkeley.

Daň by se týkala lidí s majetkem přesahujícím 100 milionů eur (2,4 miliardy korun), kterých je ve Francii přibližně 1800. Neúspěšný společný návrh levicových stan předpokládal zavedení dvouprocentního odvodu z jejich majetku.

Genetičtí inženýři naučili bakterie levně vyrábět zřejmě zdravý nízkokalorický cukr

ČTK
Josef Tuček
Neomezeně si pochutnávat na sladkém a neohrožovat tím své zdraví ani linii – to je sen mnoha lidí. Podobně jako cpát se tučnými jídly a netloustnout. Věda a průmysl nabízejí řešení. Jenomže ne vždy se ukážou jako funkční.

Cukr není v módě už dávno. Ale také umělá sladidla v poslední době u medicínských odborníků stále více upadají v nemilost. Téměř pravidelně se objevují nové studie o jejich negativním dopadu na zdraví.

Pozornost tedy přitahují jiná přirozená sladidla než cukry sacharóza či fruktóza. Zájem je třeba o tagatózu. To je rovněž přírodní cukr, který chutná téměř jako ten klasický a má minimum kalorií. Vyskytuje se, avšak jen v malém množství, v mléčných výrobcích a ovoci. Tento cukr můžete chuťově poznat třeba v tepelně upraveném mléku, protože právě díky teplu se část mléčného cukru laktózy mění právě v tagatózu.

Tagatóza dosahuje 92 procent sladivosti běžného cukru, ale obsahuje pouze třetinu jeho kalorií. Po zkonzumování se většina tagatózy nevstřebává v tenkém střevě, ale zpracovává se až v tlustém střevě, takže na rozdíl od běžného cukru nebo některých intenzivních umělých sladidel nezpůsobuje prudké výkyvy hladiny inzulinu v krvi. Což je dobré pro diabetiky i lidi trpící metabolickými problémy. K tomu tento cukr nepodporuje růst bakterií, které by mohly způsobit zubní kaz. Dá se, na rozdíl od některých umělých sladidel, použít i při pečení, při kterém karamelizuje jako běžný cukr.

Jako zdraví neškodný pro konzumenty (s určitou výjimkou pro některé lidi, kteří nesnášejí fruktózu) hodnotí tagatózu Světová zdravotnická organizace i americký Úřad pro potraviny a léky. Výhrady neměl ani Evropský úřad pro bezpečnost potravin, takže tagatóza byla v roce 2005 schválena ke konzumaci i v EU.

Pivo se z běžného nápoje stává přepychem

Češi omezují cukr i alkohol. Zejména mladí jsou posedlí zdravím

Názory

Nová data ČSÚ ukazují největší životní stylový posun za desítky let. Spotřeba alkoholu i cukru padá na historická minima. Podle ekonoma Lukáše Kovandy za to mohou krize, demografie i nové zdravotní trendy.

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

Od života na Marsu do pozemské kuchyně

Možná docela překvapivě vymyslel průmyslový postup pro získávání tagatózy americký kosmický inženýr Gilbert Levin. Zabýval se mimo jiné vývojem kosmických sond k hledání mimozemského života a soudil, že případné mikroorganismy na Marsu by mohly konzumovat cukry (pokud by tam byly) a vytvářet z nich plyny, které by se daly lidskými přístroji zjistit.

Mikroorganismy na Marsu se takto s jistotou prokázat nepodařilo. Zato však Levina při jeho výzkumu napadl postup, jak tagatózu získávat z mléka. Patentoval si jej koncem osmdesátých let, výroba z mléčného cukru laktózy se však rozběhla až na začátku století.

Tereza Zavadilová: Trump řeší, jaký cukr bude v coca-cole. A ví přesně proč

Názory

Že se nyní americký prezident stará o to, jaký typ cukru bude v kole, je klasické vrtěti psem. Ale on sám přesně ví, na koho a proč tím cílí.

Tereza Zavadilová

Přečíst článek

Drahou výrobu zlevní bakterie

Potíž je však v tom, že výrobní náklady jsou vyšší než u běžného cukru. I tak však světový trh s tagatózou roste. V roce 2024 měl hodnotu 120 milionů dolarů, podle odhadů loni vyšplhal na 135 milionů a do roku 2032 by měl dosáhnout 250 milionů dolarů. To právě kvůli stoupajícímu zájmu o přírodní náhradu běžného cukru zejména v USA.

Teď se však rýsuje nový postup, který by měl být levnější a přitom snadno uplatnitelný ve velkovýrobě. Tagatózu mohou vyrábět geneticky upravené bakterie. Postup vymyslel tým vědců z americké Tuftsovy univerzity ve spolupráci zejména s biotechnologickými firmami Manus Bio a Kcat Enzymatic.

Jak výzkumníci nyní informovali v odborném časopise Cell Reports Physical Sciences, upravili genetickou výbavu bakterie Escherichia coli (E. coli). Tyto bakterie jsou součástí přirozené střevní mikroflóry teplokrevných živočichů včetně člověka. Některé její kmeny jsou však pro lidi velmi nebezpečné. S tím si však vědci už dávno poradili a E. coli vcelku běžně používá biotechnologický i farmaceutický průmysl. Bakterie s vloženými lidskými geny vytvářejí například inzulín pro diabetiky, lidský růstový hormon a další léčiva, ale třeba i textilní barviva.

V tomto případě vědci z Tuftsovy univerzity do bakterie E. coli vnesli geny z jednoho druhu hlenky (Dictyostelium discoideum), což jsou droboučké amébovité organismy žijící v půdě. Genový přesun do bakterie způsobil, že E. coli nyní vytváří specifické enzymy, které přeměňují běžné cukry na požadovanou tagatózu. Každá bakterie funguje jako „miniaturní továrna“ a dají se z nich vytvářet velké „výrobní linky“.

Výzkumníci stejně jako zainteresované firmy doufají, že se více prosadí na trhu se sladkými potravinami i nápoji, a reklamně dodávají, že při tom přispějí k boji proti obezitě a cukrovce. Coiž je nepochybně ušlechtilý cíl.

Genetická úprava umožňuje bakterii vyrábět léky ještě efektivněji než dosud

Enjoy

Běžní Američané se jí hodně bojí, běžní Evropané se jí bojí trochu, zato světový biotechnologický a farmaceutický průmysl je z této bakterie nadšený, protože s její pomocí vyrábí léky. A teď vědci bakterii E. coli geneticky upravili tak, že je ještě odolnější proti virovému napadení, takže může pracovat v továrnách o to efektivněji, píše pro Newstream vědecký novinář Josef Tuček.

Josef Tuček

Přečíst článek

Umělý tuk jako varování

Možná však stojí za to připomenout, že podobné velké plány tady už byly. Připomeňme třeba látku olestra (prodávanou i pod obchodním názvem Olean), která měla nahradit tuk a svých pár let slávy si prožila na přelomu století. Vyvinula ji společnost Procter & Gamble. Látka funguje jako tuk, dá se na ní smažit a péct, jídlo s jejím obsahem chutná jako by obsahovalo opravdový tuk. A to hlavní: v těle se olestra nevstřebává! Vypadalo to jako zázrak pro tlouštíky – mohou se cpát tučnými jídly a nepřiberou.

Jenže se ukázalo, že olestra do sebe v organismu nabere některé vitaminy a další živiny z jídla a „vytáhne“ je z těla, takže je potřebné je znovu dodat. A co hůř, látka vytvářela řídkou stolici s občasným nechtěným únikem. Kdo by to chtěl? V Evropě není povolena a ani v USA ji zákazníci moc nevyhledávají, i když se v některých potravinách stále používá.

V potravinářství se tento příklad uvádí jako varování, že ani technologicky dokonalá náhrada nemusí být slučitelná s lidskou biologií. Tak snad tagatóza dopadne podstatně líp.

Konec injekcí na hubnutí. Wegovy přichází jako pilulka

Zprávy z firem

Schválení pilulkové formy Wegovy může pro Novo Nordisk znamenat důležitý obrat po náročném roce. Firma chce oslovit pacienty, kteří se dosud injekcím vyhýbali.

ČTK

Přečíst článek

Michal Nosek: Z Palerma do vlády. Jak Andrej Babiš znovu objevil Pavla Béma

Andrej Babiš a Pavel Bém
Profimedia.cz
Michal Nosek
Michal Nosek

Kdysi symbol „pražského Palerma“ a „mafie Bém–Janoušek“, dnes „skutečný odborník“. Proměna postoje Andreje Babiše k Pavlu Bémovi ukazuje, jak rychle se v české politice dokáže zapomenout na vlastní slova. Když se to zrovna hodí.

Ještě nedávno byl Pavel Bém v podání Andreje Babiše jednou z tváří „pražského Palerma“. Symbol doby, kdy se podle tehdejšího budoucího premiéra řídilo hlavní město přes telefonní linku k Romanovi Janouškovi. „Mafie Bém–Janoušek“ patřila k výbavě jeho protikorupční rétoriky stejně neodmyslitelně jako sliby o nových pořádcích.

Čas ale umí zázraky. Tentýž Babiš dnes jmenuje Pavla Béma do vládní funkce a s vážnou tváří ho označuje za „skutečného odborníka“. Z Palerma je najednou kvalifikace, z kmotrovského symbolu respektovaný profesionál. Politická paměť je zjevně pružná disciplína. A čím vyšší funkce, tím kratší rozpětí vzpomínek.

Andrej Babiš
Aktualizováno

Babiš: Nemůžu říct, že stojíme za Grónskem

Politika

Premiér Andrej Babiš (ANO) na dotaz, zda může za českou vládu jednoznačně říct, že ČR stojí za Grónskem, uvedl, že nemůže. V rámci Severoatlantické aliance (NATO) jsou lídrem Spojené státy a střety jsou kontraproduktivní, dodal. Kvůli poslednímu dění kolem Grónska a v souvislosti s hrozbami amerického prezidenta Donalda Trumpa se ve čtvrtek sejde Evropská rada, ČR na ní bude zastupovat právě Babiš.

ČTK

Přečíst článek

Možná se Pavel Bém změnil. Možná se změnil Andrej Babiš. Anebo se jen potvrdilo staré pravidlo české politiky. Minulost je problém jen do chvíle, než se přestane hodit. Pak se ti samí lidé, kteří včera zosobňovali zlo, mohou bez potíží stát součástí „nových pořádků“. Stačí změnit úhel pohledu.

Babišova politická dráha tak dostává další rozměr. Boj proti kmotrům byl zjevně úspěšný. Některé z nich totiž dokázal porazit tak důkladně, až se z nich stali jeho vlastní nominanti. A pokud by snad někdo namítal, že to celé působí poněkud pokrytecky, může být klidný. V české politice nejde o rozpor, jde jen o přirozený vývoj názoru.

