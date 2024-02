Ikea rychlé módy je v potížích. H&M válcují dražší Zara a superlevný Shein

Švédský oděvní gigant H&M ztrácí dech. Zatímco před deseti lety se držel na špici trhu s rychlou módou, nyní se ocitl mezi dvěma mlýnskými kameny, španělskou Zarou a čínským Sheinem. Tento týden společnost Hennes & Mauritz vyměnila generálního ředitele. Nastupující Daniel Ervér ale toužebně očekávaný svěží vítr nejspíš nepřinese, v managementu firmy sedí už 18 let.

Reklama

Hlavně žádné rychlé pohyby. Této strategie se H&M drží už desítky let. Až do roku 2020 zastávali nejvyšší manažerské pozice členové zakládající rodiny Perssonů, které tehdy vystřídala dlouholetá manažerka a zprvu rozpočtářka v nákupní kanceláři Helena Helmerssonová. Tu nyní v pozici CEO nahradil další veterán Ervér.

A situace není příznivá. Tržby loni ve čtvrtém čtvrtletí meziročně klesly o čtyři procenta a ztratily krok s konkurenční Zarou, jejíž mateřská společnost Inditex zaznamenala v posledním kvartálu růst tržeb o sedm procent.

„H&M má špatné produkty se špatnými cenami ve špatných prodejních kanálech,“ konstatoval William Woods, analytik makléřské firmy Bernstein. „Měli se poohlédnout po externím kandidátovi na tuto pozici, H&M potřebuje nové nápady,“ dodal.

Akcie H&M po nástupu Ervéra klesly o 11 procent. V minulých letech se řetězec snažil o zvýšení ziskovosti uzavřením prodejen a snížením provozních nákladů. Tento recept ale nevedl k obratu. V záplavě cenově dostupných značek, od Primarku po Abercrombie & Fitch, postrádá nabídka H&M podle Woodse jak kvalitu, tak i trendovost.

Rok 2024: Temu a Shein útočí. Konkurenční boj v rychlé módě přitvrdí Zprávy z firem Jak ustát útok asijských predátorů? Tak zní klíčová otázka obchodníků s rychlou módou pro rok 2024. Jejich obor navíc ještě zrychluje. Zatímco poptávka spotřebitelů zaznamenává od pandemie covidu výkyvy, na tradiční západní hegemony - řetězce Zara a H&M - se valí konkurence z Číny, která už zapustila kořeny v Evropě i ve Spojených státech. Elektronické obchodování boří estetická pravidla a generace Z si na kolotočové nákupní šílenství s nízkými cenovkami rychle zvyká. Denisa Holajová Přečíst článek

Po moři a pomaleji

Zatímco Shein a Inditex jsou ve svých dodavatelských řetězcích extrémně pohotoví, cesta od návrhu přes objednávku až k dodání zboží na trh je u H&M mnohem delší. Mimo jiné i kvůli přepravě po moři, která je o dost pomalejší než dražší letecká přeprava, upřednostňovaná Inditexem. Kolekce se tak na pultech objeví až několik měsíců poté, co byly navrženy.

Shein, který letos plánuje vstup na burzu v USA, se díky svému raketovému nástupu stal největším světovým maloobchodním prodejcem rychlé módy. Podle společnosti Coresight Research drží Snein odhadem 18procentní podíl na trhu, následovaný vlastníkem Zary Inditexem se 17 procenty a H&M s pouhými 5 procenty.

„Není pochyb, že Shein je narušitel. Vstoupil na trh a rostl velmi rychle, což H&M určitě překvapilo," míní Adil Shah, portfolio manažer společnosti Storebrand v Oslu, která vlastní akcie H&M.

Jarní kolekce v ohrožení. Útoky v Rudém moři zpozdí dodávky zboží z Asie Zprávy z firem Prodejci módy se potýkají se zpožděním dodávek z Asie kvůli útokům Íránem podporovaných jemenských povstalců Húsíů na mezinárodní kontejnerové lodě. Aby se vyhnuli nebezpečí v Rudém moři, přesměrovali lodní giganti jako Maersk, MSC a CMA CGM plavidla na trasu kolem afrického mysu Dobré naděje. Jarní kolekce tak nemusejí být včas u zákazníků a zvýšené náklady na dopravu mohou opět tlačit ceny zboží vzhůru. Denisa Holajová Přečíst článek

Primark i Shein jsou levnější

Značka Zara je Sheinem ohrožena o něco méně, protože k její klientele patří takzvané bílé límečky ochotné více utrácet. Na druhou stranu, H&M si nemůže dovolit srazit ceny na úroveň Sheinu či Primarku. Naopak se od nich snaží odlišit tím, že zve ke spolupráci značky z vyšších pater módního světa. Loni v prosinci tak na svých pultech nabídla kolekci Paco Rabanne. Ceny ovšem výrazně převyšovaly průměr běžně prodávaných oděvů H&M.

Spolupráce se zvučnými jmény vysoké módy ale konkurenceschopnost H&M nejpíš nezvýší. Byť relativně dobré výsledky prémiové značky Cos rovněž z koncernu Hennes & Mauritz naznačují, že poptávka po dražších módních kouscích stále existuje.

Prozatím švédský gigant opět spoléhá na tradičnější metody. Na konci ledna oznámil, že ve Španělsku uzavře 28 obchodů.

Král fast fashion Ortega chce ovládnout logistické sklady v Evropě. V Americe již vlastní budovy Amazonu i Walmartu Reality Majitel španělského módního řetězce Zara a patnáctý nejbohatší člověk na planetě Amancio Ortega vrhá miliardy do evropských logistických center. vku Přečíst článek

Boj o moc v domě šampaňského, šperků a módy. Kdo z pěti dětí získá impérium, co vládne luxusu celého světa? Trhy Bernardu Arnaultovi bude za měsíc pětasedmdesát let. Evidentně nazrála doba na to, aby předal luxusní impérium LVMH dědicům. Ale hlavně žádné prudké pohyby. Tereza Zavadilová Přečíst článek