Sázející eurovolby příliš nevzrušovaly. České sázkovky přijaly sázky za 17 milionů

Na evropské volby lidé u českých sázkových kancelářích vsadili 17 milionů korun, zájem o ně tak byl výrazně nižší než o jiné politické události včetně prezidentských voleb v USA nebo na Slovensku.

Největší část vkladů favorizovala v eurovolbách hnutí ANO a koalici Spolu. Třeba u Tipsportu ale poměrně hodně sázkařů vsadilo na to, že uskupení Stačilo! překoná pětiprocentní hranici potřebnou pro vstup do Evropského parlamentu. Vyplývá to z informací od mluvčích Fortuny, Tipsportu a Chance.

Výhru si odnesou sázkaři, kteří věřili ANO, protože opoziční hnutí eurovolby vyhrálo se ziskem 26,14 procenta hlasů před koalicí Spolu tvořenou ODS, TOP 09 a lidovci, kterou volilo 22,27 procenta hlasujících. Úspěch přinesla i sázka na nejméně pětiprocentní zisk pro Stačilo!, koalice v čele s komunisty obdržela 9,56 procenta hlasů.

Jednotliví sázkaři budou inkasovat výhry s dobrým kurzem na umístění koalice Přísaha a Motoristé do třetího místa, na kterém nakonec s 10,26 procenta hlasů skončila. U Fortuny takto jeden sázkař získal za třítisícový vklad 99 tisíc korun. „Na stejnou příležitost naopak nevyšel tip za 21 800 (korun) s kurzem 2:1 u České pirátské strany,“ uvedla mluvčí Chance Markéta Světlíková. Piráti skončili v evropských volbách šestí, vybralo si je 6,20 procenta voličů.

Tipsport obdržel na evropské volby sázky za deset milionů korun. „Přijali jsme i dost bizarních sázek, asi 550 sázek na to, že Přísaha a Motoristé získají nejvíce hlasů ve volbách do Evropského parlamentu. Jen to bylo v kurzu 205:1 velice nepravděpodobné,“ uvedl mluvčí Tipsportu Jiří Hadrava.

U Fortuny lidé na eurovolby vsadili zhruba pět milionů korun, v mírném plusu nakonec skončili bookmakeři. „Samozřejmě toto číslo citelně zaostává za volbami do Poslanecké sněmovny nebo těmi prezidentskými, kde se pohybujeme ve vyšších desítkách milionů, respektive za hranící 100 milionů korun,“ podotkl mluvčí Fortuny Petr Šrain. Chance přijala sázky za dva miliony korun, uvedla Světlíková.

Podle Hadravy se v posledních letech sází na politiku stále více. „Nastartovala to zejména přímá volba českého prezidenta. Finálový souboj dvou kandidátů je sázkařsky velice atraktivní disciplína. Každý z nás tomu vlastně tak trochu rozumí, každý s nás v tom má určité emoce a nakonec i nějaké peníze, poznamenal. Třeba na listopadové prezidentské volby v USA mají lidé u Tipsportu už nyní vsazeno stejně jako na celé eurovolby dohromady, upozornil Hadrava. Šrain očekává u voleb amerického prezidenta vklady i třeba na hranici 100 milionů korun.

„Českého sázkaře zajímají i volby na Slovensku,“ podotkl Hadrava. Třeba na jejich první kolo letos v březnu lidé u Tipsportu, Chance a Fortuny vsadili dohromady víc než 33 milionů korun.

