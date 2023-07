Sotheby's prodává pár třicetiletých tenisek s logem Applu. Cena jde přes milion

Aukční síň Sotheby's prodává pár vzácných tenisek Apple za 50 tisíc dolarů, v přepočtu asi 1,1 milionu korun.

Boty byly vyrobeny na zakázku v 90. letech. Nikdy nebyly nabízeny v běžném prodeji, ale posloužily jako dárek účastníkům jedné z Apple konferencí.

Svršek bot je zhotoven z bílé kůže. Výrazným detailem je pro Apple typické „nakousnuté jablíčko“ v dnes již nepoužívané a mnohými zapomenuté duhové verzi, doplněné nápisem Apple.

Aukční síň tenisky označila za „jeden z nejobskurnějších kusů“, čímž poukázala na jejich vzácnost a investiční potenciál.

Sběratelský kus

Retro kousky od společnosti Apple postupem času raketově rostou na hodnotě. Mnohé z jejích retro gadgetů jsou nyní sběratelskými předměty, které se prodávají za vysoké ceny. A ačkoli je Apple proslulý svými inovacemi a technologickými vychytávkami, příležitostně si fanoušci technologií mohli od této značky koupit i oblečení a doplňky.

Mezi nejúspěšnější aukce z poslední doby patří například prodej prvního, nikdy nerozbaleného 4GB iPhonu, který se v aukci v USA prodal za více než 190 tisíc dolarů (asi 4,1 milionu korun).

Přestože jsou tenisky nabízeny jako „nové“, nenošené a v originál krabici, prodejce upozorňuje na jejich jisté nedokonalosti. Zub času byl v tomto případě neúprosný a způsobil zežloutnutí mezipodešve. Nabízený pár má velikost 10,5 podle amerického číslování (tj. číslo 41 v evropské tabulce velikostí).

