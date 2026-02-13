Nový magazín právě vychází!

Finanční situace Čechů se zlepšuje, generace padesátníků ale zůstává pod tlakem

Finanční situace Čechů se zlepšuje, generace padesátníků ale zůstává pod tlakem
Finanční kondice českých domácností se loni třetím rokem v řadě zlepšila a podle nového průzkumu agentury STEM se vrátila na předkrizovou úroveň roku 2017. Více než polovina lidí vychází se svým příjmem bez větších potíží a slábnou i obavy z budoucnosti. Ne všichni se ale z posledních let nejistoty zotavili stejně rychle.

„Převážná část veřejnosti ustála krize posledních let a loni vstoupila do období konsolidace,“ uvádějí autoři průzkumu zpracovaného pro poradenskou společnost KPMG. Index finanční situace domácností se v roce 2024 dostal na stejnou úroveň jako v roce 2017. Výše byl pouze v letech 2018 až 2020, poté prudce propadl a znovu začal růst až v roce 2023.

Přesto zůstává část společnosti pod tlakem. Podle STEM dopady krizí ustupovaly velmi pomalu zhruba pětině až čtvrtině populace. Obtíže přetrvávají zejména u lidí ve věku 45 až 59 let, dělníků a provozních pracovníků.

Většina lidí vychází s příjmem snadno

Se svým příjmem loni vycházelo velmi nebo spíše snadno 57 procent obyvatel. To je jen těsně pod historicky nejlepší hodnotou 61 procent z roku 2021 a patří k nejvyšším výsledkům od začátku sledování v roce 1993. Pozitivní trend se projevil téměř napříč všemi skupinami obyvatel.

Zlepšila se také ekonomická očekávání. Podíl lidí, kteří hodnotili svou finanční situaci jako horší než před rokem, klesl ze 44 na 38 procent. Obavy z dalšího zhoršení letos očekává 23 procent lidí, zatímco o rok dříve to bylo 32 procent. Ubylo i pocitů nejistoty – z 64 na 56 procent – a naopak přibylo těch, kteří hledí do budoucnosti s nadějí.

Polovina domácností dokáže spořit

Schopnost vytvářet úspory se po krizových letech stabilizovala. Přibližně polovina domácností dokázala v posledních třech měsících odložit část peněz stranou. Ubylo také těch, kteří se považují za chudé – z 32 na 29 procent – i těch, kteří by si při nečekaném výdaji 50 tisíc korun museli vzít půjčku, a to z 21 na 17 procent. Vysoká zůstává důvěra v banky, kterou vyjádřilo 81 procent respondentů.

Průzkum probíhal mezi 6. a 14. listopadem 2024 a zúčastnilo se ho 1355 lidí starších 18 let.

Stabilizace i mezi firmami

Pozitivní vývoj zaznamenaly podle KPMG také firmy. Nefinanční podniky si stále častěji berou úvěry na dlouhodobé investice místo krátkodobého provozního financování. Investice směřují především do energetické efektivity, digitalizace a automatizace výroby, což má posilovat jejich konkurenceschopnost.

Rok 2024 byl obdobím konsolidace i pro většinu rodinných firem. Ty podle KPMG reagují na ekonomické výkyvy obvykle konzervativněji a méně se zadlužují. Stabilnější ziskovost vykazují zejména podniky s vícegeneračním řízením a jasně nastavenými pravidly správy. Výhled do letošního roku je podle odborníků umírněně pozitivní, rizikem však u části rodinných firem zůstává nevyřešené nástupnictví.

Německá letecká společnost Lufthansa je blízko návratu do hlavního akciového indexu DAX, téměř šest let poté, co z něj vypadla kvůli prudkému propadu akcií během pandemie covidu-19. O jejím možném zařazení se rozhodne při čtvrtletní revizi indexů, kterou poskytovatel STOXX uskuteční 4. března.

Podle stratégů Deutsche Bank v čele s Carolin Raabovou by Lufthansa mohla být do čtyřicetičlenného indexu přidána prostřednictvím takzvaného pravidla rychlého vstupu, uvádí agentura Bloomberg. Podmínkou je umístění nejméně na 33. místě v žebříčku firem podle tržní kapitalizace volně obchodovaných akcií. Deutsche Bank odhaduje, že se společnost při současných cenách nachází právě na hranici potřebné pro vstup.

Lululemon

Z miláčka Wall Street k propadu o polovinu. Lululemon hledá nový růst

Trhy

Ještě nedávno patřil mezi miláčky Wall Street, dnes má za sebou propad o desítky procent. Výrobce sportovního oblečení Lululemon hledá nové tempo růstu a investoři řeší, zda současná cena představuje atraktivní příležitost, nebo spíše varovný signál.

Zdeněk Pečený

Přečíst článek

Akcie posílily o 60 procent, rozhodnutí je ale těsné

Za posledních 12 měsíců vzrostla cena akcií Lufthansy o 60 procent. Jen loni si titul připsal 36 procent, což byl nejvyšší roční růst od roku 2017. Firmě pomáhá silná poptávka po transatlantických letech a zároveň nižší ceny paliva.

Situace však zůstává napjatá. Akcie v posledních dnech oslabily poté, co piloti a palubní personál vyhlásili stávku kvůli zablokovaným jednáním o kolektivní smlouvě. „Zařazení Lufthansy do indexu DAX nyní visí na vlásku, což činí nadcházející dny klíčovými,“ uvedli stratégové Deutsche Bank ve své analýze.

V pátek dopoledne akcie posílily o 1,5 procenta, čímž se šance na návrat do indexu zvýšily.

Zalando může z indexu vypadnout

Případný návrat Lufthansy by mohl znamenat vyřazení jiného titulu. Podle Deutsche Bank je ohrožena společnost Zalando, jejíž akcie byly nedávno pod tlakem kvůli obavám z konkurence ze strany TikTok Shop.

Výsledek březnové revize tak bude důležitým tržním impulzem nejen pro samotnou Lufthansu, ale i pro další firmy v indexu. Návrat do DAX by pro aerolinku znamenal symbolické potvrzení zotavení po pandemickém propadu i zvýšený zájem institucionálních investorů.

„Trpělivost má své meze“. Macinka vyzval k rezignaci zvláštní zpravodajku OSN

Petr Macinka
ČTK
ČTK
ČTK

Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) vyzval k rezignaci zvláštní zpravodajku OSN pro lidská práva na okupovaných palestinských územích Francesku Albaneseovou. Uvedl to na síti X. Za důvod označil výroky, které údajně pronesla na konferenci v Kataru a v nichž měla označit Izrael za společného nepřítele lidstva. Server televize France24 ale uvedl, že z přepisu jejího projevu vyplývá, že takové prohlášení neučinila. K rezignaci vyzvala Albaneseovou také Francie.

„Trpělivost má své meze. Zvláštní zpravodajka OSN Francesca Albaneseová by měla ze své funkce rezignovat. Její nejnovější výroky, v nichž označuje Izrael za 'společného nepřítele lidstva', jsou nepřijatelné a neobhajitelné,“ napsal Macinka. Taková rétorika podle něj nepřispívá k uklidnění situace, naopak prohlubuje napětí a podkopává důvěru v nestrannost systému OSN. „Od představitelů OSN očekáváme odpovědnost, profesionalitu a nestrannost,“ dodal český ministr.

Server France24 napsal, že Albaneseová je vůči Izraeli dlouhodobě velmi kritická, v projevu ho ale za společného nepřítele lidstva neoznačila. Sama zpravodajka OSN tato slova ve vyjádření pro France24 popřela. Podle serveru to také vyplývá z přepisu vystoupení. Francie ale požaduje rezignaci Albaneseové a odvolává se přitom na všechny její výroky z posledních let, dodal server.

Sankce od USA

Albaneseová v souvislosti s Izraelem podle agentury Reuters v minulosti použila termín genocida. Spojené státy na zpravodajku loni v červenci uvalily sankce se zdůvodněním, že podněcuje Mezinárodní trestní soud (ICC) k postupu proti americkým a izraelským činitelům a firmám. Americký ministr zahraničí Marco Rubio tehdy snahy Albaneseové označil za nelegitimní a ostudné.

Kritice Albaneseová čelila také například loni na přelomu listopadu a prosince, kvůli svým výrokům ohledně útoku propalestinských aktivistů na redakci italského deníku La Stampa. Albaneseová tehdy o incidentu, který odsoudila, řekla, že má být varováním pro novináře, aby dělali lépe svou práci. Za to ji kritizovali představitelé novinářské profese i italští vládní i opoziční politici.

V Pásmu Gazy platí od loňského 10. října příměří mezi teroristickým hnutím Hamás a Izraelem. Válka vypukla v říjnu 2023 poté, co ozbrojenci hnutí Hamás a jeho spojenců při útoku na jihu Izraele pozabíjeli na 1200 lidí, většinou civilistů, a dalších 251 osob unesli. Izrael pak zahájil rozsáhlou vojenskou operaci, při níž jeho armáda podle údajů ministerstva zdravotnictví v Pásmu Gazy, ovládaného Hamásem, zabila více než 71 tisíc Palestinců. Tyto údaje, které OSN považuje za spolehlivé, nerozlišují mezi civilisty a ozbrojenci, ale podle zahraničních nevládních organizací přes 80 procent obětí byli civilisté.

