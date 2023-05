Ticho před bouří. Europoslance na podzim čeká boj za lepší a demokratičtější Evropu

Evropská komise poprvé v historii přistoupila k návrhu na regulaci médií v členských státech s cílem zajistit a zvýšit nezávislost novinářů a vydavatelů, zajistit transparentnost vlastnictví médií a potřít zneužívání médií vládními strukturami. Po loňském září, kdy komise návrh nazvaný monumentálně „Evropský akt o svobodě sdělovacích prostředků" zveřejnila, ale po první vlně kritických reakcí včetně té z české Unie vydavatelů nastalo ticho. Nejspíše ovšem ticho před bouří.

Po projednání návrhu kulturním výborem Evropského parlamentu letos v dubnu přišlo do začátku května přes 1300 pozměňovacích návrhů, vyplývá z údajů Evropského parlamentu. Od Evropského výboru regionů dalších téměř sto. O konečné podobě celé regulace by měl Evropský parlament začít jednat v říjnu.

Důvodem nové iniciativy Bruselu je samozřejmě jako vždy snaha o „lepší a demokratičtější Evropu”. „V posledních letech jsme zaznamenali různé formy nátlaku na sdělovací prostředky. Nastal čas proti tomu zakročit. Musíme stanovit jasné zásady: žádný novinář by neměl být kvůli své práci špehován, žádný veřejnoprávní sdělovací prostředek by se neměl stát nástrojem propagandy,“ uvedla loni v září k návrhu eurokomisařka Věra Jourová, která má v unijní exekutivě dlouhodobě na starosti téma ochrany právního státu a nezávislosti médií.

Hlavní problém Maďaři a Poláci

Mnozí se shodnou, že hlavním unijním problémem jsou Polsko a Maďarsko. V Polsku v poslední době mimo jiné vypukla aféra se sledováním mobilních zařízení novinářů přes program Pegasus, v Maďarsku jsou nezávislá média pod existenčním tlakem, neboť premiér Viktor Orbán podle kritiků ovládl nebo si zavázal řadu tamních médií.

Základní cíle European Media Freedom Act (EMFA)

ochrana redakční nezávislosti

zákaz používání špionážního softwaru proti sdělovacím prostředkům a novinářům

proti sdělovacím prostředkům a novinářům přiměřené a stabilní financování nezávislých veřejnoprávních médií

transparentní zveřejňování skutečných vlastníků médií

obrana proti přílišné koncentraci mediální trhu

transparentní a rovnoměrné zadávání reklamy ze strany státních a vládních institucí

ochrana mediálního obsahu na internetu, zabránění neoprávněného odstraňování mediálního obsahu vytvořeného v souladu s profesními normami a šíření dezinformací

(zdroj: české předsednictví EU v roce 2022)

„Jednání ve výboru pro kulturu a vzdělávání v tomto okamžiku teprve začínají a je tak předčasné předvídat, jaký bude výsledný kompromis. Návrhy na změny každopádně jsou. Já například navrhuji celoevropský zákaz vlastnění médií politiky. Ti by nesměli v době výkonu funkce vlastnit více než 25procentní podíl v jakémkoli médiu,“ řekl serveru newstream.cz europoslanec za Piráty Marcel Kolaja, který se mediální scénou zabývá.

Co se týče postoje dalších politických skupin, podle Kolaji jsou již nyní vidět snahy konzervativců zmírnit opatření, která Akt pro svobodná média navrhuje. „Prosazují například, aby se pravidla vztahovala jen na některá média, konkrétně ta audiovizuální. To považuji za nepřípustné a budu proti tomu ve výboru vystupovat,“ dodal.

Trnem v oku je nová evropská mediální rada

Problém je, že European Media Freedom Act, jak se oficiálně návrh Evropské komise nazývá, vzbudil silnou kritiku i v jiných zemích, možná překvapivě zejména v Německu, i samotných vydavatelů a internetových platforem. Trnem v oku jim je především plán na založení „nezávislé” Evropské rady pro mediální služby, jejímiž členy budou národní orgány pro sdělovací prostředky.

A to je potíž – některé země oprávněně protestují, že si tak Brusel na sebe stáhne další oblast regulace, dosud čistě v kompetenci členských států, a která například podle Němců v jejich zemi funguje výborně a není důvod to měnit.

A za druhé, členové národních orgánů mediálních rad jsou voleni politiky, což má svá úskalí, jak ukazuje případ známého mediálního experta Daniela Köppla, kterého čeští poslanci nedávno odvolali z Rady pro televizní a rozhlasové vysílání kvůli jeho angažovanosti ve prospěch dříve vládnoucího, a nyní opozičního hnutí ANO. Kdo bude volit členy Evropské rady pro mediální služby a kdo bude mít právo členy nominovat, je zatím zdá se ve hvězdách.

