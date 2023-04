Skončí Babišův muž Köppl ve vlivné funkci? Rozhodnout mají poslanci

Daniel Köppl (na snímku vpravo) se podílel na neúspěšné prezidentské kampani Andreje Babiše. Zároveň byl a stále je členem vlivné Rady pro rozhlasové a televizní vysílání. Poslanecká sněmovna jej nyní chce z rady odvolat. Jednání by se mělo uskutečnit již následující týden.

Reklama

Pod Danielem Köpplem se kýve židle. Konkrétně židle v Radě pro rozhlasové a televizní vysílání, jejímž členem se bývalý novináře a také vysoce postavený manažer ve skupině Empresa Media Jaromíra Soukupa stal v červenci 2021 na základě nominace hnutí ANO. Právě pro šéfa hnutí Andreje Babiše pak Köppl pracoval během letošní prezidentské kampaně. Tím se podle některých mohl Köppl ocitnout ve střetu zájmů. Poslanci vládní koalice se jej proto snaží odvolat.

Návrh na Köpplovo odvolání se koalici nepodařilo ve Sněmovně dvakrát projednat kvůli opoziční zdržovací taktice. Tentokrát chce vládní tábor podle informací ČTK záležitost dovést v úterý k hlasování i za cenu případného večerního jednání. Köpplovo odvolání kvůli údajnému střetu zájmů doporučil sněmovní volební výbor. Podle výboru jednal proti nestrannosti a nezávislosti. Köppl se hájil slovy, že zákon neporušil. Proti případnému odvolání se hodlá bránit u soudu.

Nový šéf ČTK Kábele: Budeme víc oslovovat firmy a instituce. A lépe využívat nemovitosti Zprávy z firem Česká tisková kancelář je popelkou mezi veřejnoprávními českými médii. Ví to i Jaroslav Kábele, který v červnu usedne do křesla ředitele. Pozornost politiků je upřena na Českou televizi nebo na Český rozhlas. To Kábeleho trochu mrzí. Agentura, která zásobuje celý český mediální svět novými zprávami, nemá ani koncesionářské poplatky, ani žádné dotace. Musí se živit vlastní ekonomickou aktivitou. Uživit tiskovou kancelář si bere nastupující šéf jako svůj hlavní úkol. Dalibor Martínek Přečíst článek

Köppl: Jde o ovládnutí mediálního prostředí

Podezření, že byl spoluautor posléze neúspěšné kampaně ve střetu zájmů, se začalo šetřit již v průběhu ledna. Tehdy také samotná Rada pro rozhlasové a televizní vysílání přišla s vyjádřením, jak celou kauzu vnímá.

„Rada konstatuje, že skutkový stav ve věci podezření na střet zájmů člena rady Mgr. Daniela Köppla nasvědčuje tomu, že mohlo dojít k porušení ustanovení § 7 odst. 12 a 14 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v aktuálním znění, čímž mohla být narušena jeho nestrannost a nezávislost jako člena rady, popřípadě i zpochybněna důvěra v nezávislost a nestrannost rady jako celku,“ uvedl ve zprávě předseda RRTV Václav Mencl.

„Chápu současnou zjitřenou dobu, kde emoce často vítězí nad rozumem. Celou událost vidím spíše v kontextu snahy o ovládnutí mediálního prostředí v ČR. Ostatně stačí si dobře přečíst zákon a zjistíte, že k jeho porušení nedošlo,“ řekl Daniel Köppl agentuře ČTK.

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání má 13 členů a mimo jiné uděluje, mění a odnímá licence k provozování vysílání, dohlíží na pluralitu programové nabídky a informací a dbá na obsahovou nezávislost vysílání. Sleduje také obsah rozhlasového a televizního vysílání, za porušení vysílacích zákonů ukládá sankce.

Senátor Fischer dostal za prezidentskou kampaň pokutu. Stejně jako Pavel nebo Nerudová Politika Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí udělil senátorovi Pavlu Fischerovi pokutu 25 tisíc korun. Dvojnásobný prezidentský kandidát podle úřadu nezveřejnil u některých dárců všechny potřebné údaje. Fischer už pokutu zaplatil. Uvedl to server iRozhlas. ČTK Přečíst článek