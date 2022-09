Polská vláda zametá špionážní aféru pod koberec. Europoslanci odhalují šokující informace

Vyšetřovací návštěva europoslanců v Polsku přinesla „šokující informace” o používání sledovacího softwaru Pegasus proti osobám považovaným za nepřátele vlády. Na závěr dvoudenní mise to řekl lídr delegace Evropského parlamentu Jeroen Lenaers. Europoslanci nevidí ze strany Varšavy snahu problém eliminovat a vyzývají k zásahu Evropskou komisi.

Reklama

EP před několika měsíci obvinil polskou vládu ze sledování novinářů, opozičních politiků nebo občanských aktivistů a nakonec se rozhodl do Polska vyslat desetičlennou delegaci. Výsledkem byla slyšení s desítkami lidí včetně zástupců orgánů dohlížejících na činnost vlády, soudců, zákonodárců a obětí špehování skrze program Pegasus. Vládní politici se s europoslanci setkat odmítli.

„Rozhovory, které jsme absolvovaly, podle mě ukazují v novém světle nelegální používání špehovacího softwaru proti demokratickým aktérům v Polsku,” řekl novinářům Lenaers. Podle něj v Polsku dochází k hrubému porušování občanských práv a demokratických norem.

Lenaers i jeho kolegyně Sophie in't Veldová na dnešní tiskové konferenci zdůrazňovali, že podle jejích zjištění v Polsku přestávají fungovat jakékoli pojistky proti zneužívání digitálních sledovacích nástrojů. Vláda se podle nich odvolává na „národní bezpečnost”, spíše ale sleduje „autoritářské politické zájmy”.

„Patetické, nekonkrétní, vzletné!“ i tak reagovali europoslanci na vystoupení Leyenové Leaders Reakce na výroční projev šéfky Evropské komise Ursuly von der Leyenové před europoslanci se nesl nejen v pozitivním duchu a oceňování uskutečněných kroků. Výčitky a připomínky přicházely z řad europoslanců několika frakcí. Některým v proslovu chyběl sociální rozměr a konkrétní opatření, jak se mají občané chovat v nadcházejícím období. Katarína Krajčovičová Přečíst článek

„Končíme tuto návštěvu velmi, velmi znepokojeni,” uvedla in't Veldová. Podrobnosti prý shrne ve zprávě, která bude publikovaná v listopadu a bude obsahovat i „slušnou” kapitolu o Polsku.

Reklama

Evropský parlament vyšetřuje zneužívání sledovacích technologií i v jiných zemích unie. V centru aféry je software izraelské výroby s názvem Pegasus, který je navržen tak, aby umožnil vzdálený přístup k mikrofonům, fotoaparátům a údajům v telefonech iPhone, i těch s operačním systémem Android. Do zařízení může proniknout bez jakékoli akce uživatele a bez zanechání stop.

V Polsku byl program použit u minimálně 60 osob, uvedl v tiskové zprávě český europoslanec Marcel Kolaja, který byl rovněž členem delegace. Polská vláda podle něj skandál zametá pod koberec a nečiní kroky, které by pomohly rozptýlit obavy z antidemokratického jednání. „Musíme vyvinout tlak na Evropskou komisi a ta musí jednat. Důležité je též konat na půdě Rady Evropské unie, které do konce roku, jako Česká republika, předsedáme,“ uvedl Kolaja.

Podobně se vyjádřila in't Veldová, podle níž by komise už nyní mohla zasáhnout. „Moje očekávání, že by (polská) vláda uskutečnila nápravná opatření, se blíží nule,” řekla.

V Česku už není co kupovat. Accolade miliardáře Kratiny vyrazila pro haly do Polska Reality Realitní fond Accolate Industrial Fund se rozhodl rozšiřovat své portfolio o polské industriální a logistické nemovitosti. Vedle distribučního centra v Kojetíně na Přerovsku nyní investoval v Polsku do trojice prémiových parků. Transakce jen za tuto čtveřici přesáhla 6,6 miliardy korun. Ani další investoři se za své industriální nákupy v Polsku nemusí stydět. Svědčí o tom také poslední statistiky polského trhu skladových a logistických prostor, které lámou rekordy i vyjádření analytiků, že investoři už zase začali polskému trhu důvěřovat. Věra Tůmová Přečíst článek

Putin nařídil v Rusku první mobilizaci od druhé světové války. A vyhrožuje všemi dostupnými zbraněmi Politika Ruský prezident Vladimir Putin nařídil první mobilizaci od druhé světové války a varoval Západ, že pokud bude pokračovat v tom, co nazval „jaderným vydíráním“, Moskva odpoví silou svého obrovského arzenálu. „Pokud je ohrožena územní celistvost naší země, použijeme všechny dostupné prostředky k ochraně našeho lidu – to není blufování," řekl Putin v televizním projevu k národu podle agentury Reuters. duk, ČTK Přečíst článek