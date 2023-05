Kdo bude šéfem České televize? Tady je přehled pěti finalistů

O post šéfa veřejnoprávní a vlivné České televize se ucházelo osm zájemců z řad mediální scény i mimo ni. Rada České televize vybrala do užšího finále pět z nich. Tady je jejich přehled. Volba generálního ředitele se uskuteční 7. června po osobních prezentacích kandidátských projektů před radními.

Petr Dvořák (58)

Jako jediný v Česku šéfoval veřejnoprávní i plnoformátové komerční televizi. V letech 2003 až 2010 vedl největší tuzemskou soukromou televizi Nova, o rok později byl zvolen Radou ČT generálním ředitelem České televize, kterou ve druhém funkčním období vede dosud. Mandát mu končí v září, což je důvodem nové volby.

Dvořák vystudoval technickou kybernetiku na Elektrotechnické fakultě ČVUT v Praze, v roce 1999 získal titul MBA na univerzitě v Chicagu. Začátkem devadesátých let 20. století byl jedním ze zakladatelů PR agentury B.I.G. Od roku 1993 spolupracoval se společností PPF zesnulého miliardáře Petra Kellnera, za níž byl předsedou dozorčí rady eBanky a v představenstvu Slavie. V roce 2002 po vstupu PPF do Novy se stal jednatelem televize a v květnu 2003 pak generálním ředitelem. Na funkci kandiduje potřetí.

Martin Konrád (52)

Od roku 2008 působil v komerční televizi Prima jako obchodní ředitel, od ledna 2013 do dubna 2014 jako generální ředitel. Nyní od loňského srpna působí jako ředitel mmb media agency Czech. Po odchodu z Primy byl externím poradcem a senior konzultantem ve společnosti Globtime consulting, v roce 2017 na čtyři roky převzal vedení Asociace krajských televizí.

Vystudoval Fakultu mezinárodních vztahů VŠE v Praze, obor Mezinárodní obchod. V roce 2005 získal titul MBA na University of New York in Prague.

Jan Souček (48)

Od roku 2014 ředitel brněnského studia České televize, v němž působil i v letech 2005 až 2014 jako moderátor Dobrého rána a mezi roky 2007 až 2012 jako šéfdramaturg Centra zábavné tvorby. Profesní dráhu spojil i s Českým rozhlasem Brno – v letech 1999 až 2002 byl vedoucím Redakce zpravodajství a publicistiky, mezi lety 2012 a 2014 pak editorem Centra zpravodajství ČRo Brno.

V minulosti působil i jako manažer společnosti New Deal Communications a Transparent Communications. Je absolventem Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.

Jan Štern (69)

S Českou televizí je spojen téměř třicet let, nyní jako kreativní producent. Od roku 1994 s dvouletou přestávkou do roku 2018 byl producentem televizních pořadů a seriálů. Mezi projekty, které přivedl na svět nebo jim na svět pomáhal, patří kromě jiných, Nadoraz, Další prosím, Největší Čech, Uvolněte se, prosím, Všechnopárty nebo seriál Čtvrtá hvězda. V letech 1999 a 2000 pracoval v televizi Prima jako šéf programu.

Původně vystudoval VŠE a po jejím absolvování pracoval jako programátor. Před rokem 1989 s přáteli vydával samizdatový časopis Prostor a působil v domácí redakci exilových Listů. V průběhu sametové revoluce se angažoval v Občanském fóru, byl předsedou jeho organizační komise, členem Rady OF a v lednu 1990 byl za Občanské fórum kooptován jako poslanec do Federálního shromáždění. Za OF také kandidoval a byl zvolen poslancem Federálního shromáždění ve volebním období 1990–1992. Politiku poté opustil a začal pracovat v médiích.

Pavel Hřídel (53)

Od ledna letošního roku působí jako krizový manažer výrobce roušek a dalšího zdravotnického materiálu Batist Medical. Zastával manažerské pozice ve vícero firmách, mimo jiné byl v letech 2019 až 2022 šéfem Teplárny Strakonice.

Absolvent Vysoké vojenské letecké školy v Košicích (1994), dva roky poté působil jako vojenský pilot.

Volba generálního ředitele se uskuteční 7. června po osobních prezentacích kandidátských projektů před radními. V tajném hlasování musí budoucí generální ředitel získat od radních alespoň deset hlasů z 15.

Do užšího výběru nepostoupili bývalý zahraniční zpravodaj ČT Jiří František Potužník, architekt Ondřej Vrbík a živnostník Ondřej Cón. Do letošního výběrového řízení přišlo původně 13 přihlášek, ale pět z nich nesplnilo náležitosti a rada je hned vyřadila.

