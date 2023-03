Potvrzeno: Vivendi jedná s firmou miliardáře Křetínského o jejím převzetí vydavatelské dvojky ve Francii

Francouzský mediální konglomerát Vivendi exkluzivně jedná s firmou International Media Invest (IMI), dceřinou společností Czech Media Invest (CMI) Daniela Křetínského, o jejím převzetí stoprocentního podílu ve firmě Editis. Vivendi o tom informovala dnes a potvrdila tak dřívější informace francouzských médií. Editis je druhé největší vydavatelství ve Francii. Transakci bude muset schválil Evropská komise.

O tom, že Křetínský oficiálně podal nabídku na převzetí stoprocentního podílu ve firmě Editis, na svém webu v pondělí informoval francouzský deník Le Figaro. Uvedl také, že byly podány ještě další tři nabídky. Učinily je italská skupina Mondadori expremiéra Silvia Berlusconiho, kanadská společnost Quebecor a francouzský mediální konglomerát Reworld.

Čtyři výše jmenovaní zájemci chtěli podle Le Figaro získat podíl ve vydavatelství Editis už v únoru, EK ale plán odmítla. Prodej vydavatelství Editis je součástí strategie Vivendi, která se snaží překonat regulační překážky při převzetí mediální společnosti Lagardère.

Firmu Vivendi ovládá francouzský miliardář Vincent Bollore. Vivendi dnes uvedla, že exkluzivní jednání s Křetínským znamená, že upouští od dřívějšího plánu Editis vyčlenit a uvést jej na pařížskou burzu.

Pro Vivendi je při převzetí Lagardère klíčová společnost Hachette, která je třetí největší vydavatelskou skupinou na světě a nyní spadá pod Lagardère. Možné spojení Hachette s Editis vyvolalo kritiku ze strany nezávislých vydavatelů a vedlo k tomu, že vydavatelství Editis přišlo o některé známé autory, připomněla agentura Reuters.

Mediální magnát v Česku i Francii

Křetínský má už menšinový podíl ve francouzských novinách Le Monde. Prostřednictvím holdingu Czech Media Investment (CMI) vlastní také několik francouzských tiskových titulů, jako je Elle, Tele7 Jours a zpravodajský magazín Marianne. Křetínský se také ucházel o převzetí francouzské televize M6. Ta ale nakonec zůstala v rukou německé společnosti Bertelsmann.

V České republice má Křetínský spolu se svým obchodním partnerem Patrikem Tkáčem pod kontrolou společnost Czech News Center. Ta má v portfoliu mimo jiné deníky Blesk, Sport, Aha! a E15 nebo časopis Reflex.

