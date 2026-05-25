Byznys se dává do pohybu. Českých akvizic je pětinásobek
Fúze a akvizice v Česku nabraly tempo. V prvním čtvrtletí bylo oznámeno pětkrát více transakcí s českou stopou než před rokem. Zároveň roste aktivita domácích firem na kapitálových trzích, informuje Deloitte.
V letošním prvním čtvrtletí bylo na trhu fúzí a akvizic oznámeno 85 transakcí s českou stopou, což je pětinásobek oproti stejnému období loňského roku. Celkem 52 českých společností letos změnilo majitele. V 41 případech je koupila jiná společnost z ČR, u dalších 11 pochází nový majitel ze zahraničí. Vyplývá to z údajů M&A Indexu společnosti Deloitte.
„Na trhu fúzí a akvizic sledujeme rostoucí důraz na strategickou kvalitu transakcí. Úspěšní investoři kombinují disciplinovaný přístup k ocenění firem s robustní dlouhodobou vizí transformace podniků,“ uvedl partner v oddělení finančního poradenství Deloitte ČR Petr Dědeček.
Češi nakupují v zahraničí
Čeští investoři zůstali mimořádně aktivní v zahraničí. Během čtvrtletí získali významné podíly v 31 zahraničních společnostech, zatímco prodej zahraničních aktiv proběhl pouze ve dvou případech. Z hlediska sektorů směřovaly investice zejména do softwaru, služeb a logistiky.
„V posledních několika čtvrtletích sledujeme, jak se snižuje ochota zúčastněných stran komentovat hodnoty transakcí. V prvním čtvrtletí byla alespoň orientační hodnota transakce zveřejněna jen v pěti případech, což nadále omezuje možnost komplexnějšího vyhodnocení tržních ocenění,“ dodal Dědeček.
Roste i chuť jít na burzu
Současně roste aktivita českých společností na kapitálových trzích. Obranně-průmyslový holding Czechoslovak Group uskutečnil rekordní český veřejný úpis akcií, když na burze v Amsterdamu nabídl 15,2 procenta svých akcií a získal přibližně 3,8 miliardy eur.
Akcie zbrojařské skupiny Czechoslovak Group se obchodují na polovině své hodnoty z doby úpisu, přestože tržby loni vzrostly o 72 procent na 165 miliard korun. Rekordní výsledky však zastiňuje nedůvěra investorů k reálným výrobním kapacitám i ostré spory s menšinovými akcionáři. Skupina nyní stojí na rozcestí mezi modelem postaveným na přeprodeji a přechodem k náročné vlastní výrobě.
Na pražské burze cenných papírů přestoupila společnost KARO Leather na hlavní trh, další společnosti pak zvažují sekundární umístění akcií na zahraničních burzách, což podle Deloitte potvrzuje rostoucí ambice domácích emitentů.
Evropa zaostává, Česko vyčnívá
Evropský trh fúzí a akvizic zaznamenal v prvním čtvrtletí 2 679 transakcí, což je meziroční pokles o šest procent. Podle nového vydání Deloitte M&A Indexu by se ve druhém čtvrtletí měl projevit mírný nárůst oznámených transakcí v EU a Británii na 2 847. To znamená mezikvartální zvýšení o šest procent, v meziročním srovnání však jde o jedenáctiprocentní pokles.
Celková hodnota transakcí uskutečněných v posledních 12 měsících v Evropě mezikvartálně vzrostla o 22,7 procenta na 708 miliard dolarů.
Další růst mohou táhnout technologie a energetika
„Uprostřed dynamického vývoje fúzí a akvizic se rýsuje několik katalyzátorů, které by mohly ve zbytku roku dále stimulovat trh. Společnosti s robustní kapitálovou strukturou aktivně sledují akviziční příležitosti v klíčových oblastech svého podnikání. Slibný potenciál se projevuje ve stavebnictví, e-commerce, telekomunikacích, technologiích a energetice,“ upozornil partner v oddělení transakčních služeb Deloitte ČR Jan Vomáčka.
