Alpské ceny, ale kvalita žádná. České hory se zasekly v socialismu

Krkonoše nejsou levnou destinací. Například výlet na Medvědín vyjde čtyřčlennou rodinu na 3,5 tisíce korun. „Alpské ceny“ tak do pohoří na severu Čech již dorazily. Kvalita služeb tomu ovšem neodpovídá.

Ceny za jídlo v českých horách zůstávají na svých zimních maximech i během letní sezóny. Bufety, které ve většině nabízí „friťákovo-olejovou kuchyni“, chtějí za smažený sýr kolem 250 korun, samotné hranolky vyjdou i na 150 korun. Ceny jsou obecně vyšší, ale kvalita se zasekla v dobách socialismu. Samozřejmě že se i zde najdou podniky, které se snaží o poctivou gastronomii za odpovídající ceny. Je jich však pomálu. O to je smutnější vidět, že UHO (tedy univerzální hnědá omáčka) na dvacet způsobů si i ve Špindlerově Mlýně stále drží své místo.

Výlet za tisíce

Kromě jídla se vysoké ceny drží i u dalších věcí. Takže takový výlet na Medvědín se celkem prodraží. Dole zaparkujete za 250 korun - ano, bylo by to méně, pokud to stihnete do čtyř hodin, což však není jednoduché. Zpáteční jízdenka na lanovku stojí 450 korun. Nahoře si člověk může za 20 korun odskočit v místním bistru, které podává pravděpodobně nejhorší čtyřdeckovou točenou Plzeň, co jsem kdy ochutnal, a to rovnou za „lidových“ 89 korun. Pánové a dámy z Prazdroje by měli přijet na kontrolu. Poplatek za toalety se dá použít jako sleva na útratu v bistru. Problém ale je, že většina návštěvníků na toalety míří až po návštěvě bistra a zaplacení útraty.

Je čas oběda a děti mají hlad. Dávají si kuřecí řízečky s hranolkami a kečupem. Kvituji skutečnost, že kečup je v cenovce 259 korun už zahrnut. Klasikou českých hor totiž bývá příplatek 30 až 40 za dvě lžíce kečupu či tatarky. Horší už je to s kvalitou. Omastkem nasáklé kuřecí stripsy, které z mrazáku mířily rovnou do friťáku, moc lákavě nevypadají. A hranolky situaci moc nezahraňují. Po nepříliš dobře ošetřené Plzni si radší dávám jen vodu. Za 89 korun čekám alespoň vychlazenou skleněnou lahev se skleničkou. Ale kdepak. Za tu cenu dostanete teplou vodu v PET lahvi. Skleničky žádné, tady pije z flašky. Možná to patří k místní „kultuře“. Výlet na Medvědín pro čtyřčlennou rodinu s obědem tak vychází na nějakých 3,5 tisíce korun.

K horám zády

Zdá se, že řada tuzemských turistů se k českým horám obrací zády. Poslední dobou tak vnímám, že i přes prázdniny není problém sehnat ubytování ani na poslední chvíli. Dříve to tak snadné nebývalo. V cenách ubytování většinou problém není – hotely se musejí snažit, aby hosty přitáhly. Horší je to ale s navazujícími službami jako jsou zmíněné restaurace, parkoviště či toalety. Pokud se situace nezmění, ani bezplatné ubytování do českých hor brzy nikoho nepřiláká.

