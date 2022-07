Česká ekonomika se plácá na hraně stagnace. A bude hůř

Tuzemská ekonomika podle předběžného odhadu Českého statistického úřadu ve druhém čtvrtletí oproti tomu předchozímu vykázala mírný růst. Je to pozitivní výsledek, i když zatím jen předběžný. V každém případě české hospodářství výrazně zpomaluje. Ještě na začátku roku překvapilo mezikvartálním tempem 0,9 procenta, které se nyní přiblížilo nule (0,2 procenta).

Česká ekonomika v letošním druhém čtvrtletí meziročně stoupla o 3,6 procenta a proti předchozímu čtvrtletí se hrubý domácí produkt (HDP) zvýšil o 0,2 procenta. Vyplývá to z předběžného odhadu Českého statistického úřadu (ČSÚ).

V meziročním srovnání k růstu HDP pomohly podle statistiků výdaje na konečnou spotřebu a tvorba hrubého kapitálu, naopak negativní vliv na něj nadále měla zahraniční poptávka. K mezičtvrtletnímu růstu české ekonomiky na výdajové straně přispěla jen domácí poptávka, komentoval zveřejněné výsledky ředitel odboru národních účtů ČSÚ Vladimír Kermiet.

„Nejspíše šlo o investice, které vykazovaly pozitivní trend už na začátku roku. Firmy totiž pod tlakem nedostatku zaměstnanců a vynucených úspor energií investují do nových technologií,” uvedl hlavní ekonom Banky Creditas Petr Dufek.

Za růstem české ekonomiky zřejmě stála nadále setrvačnost, kdy domácnosti přes rychle rostoucí ceny byly nadále ochotné utrácet.

„Odložená pandemická spotřeba v kombinaci se strachem z dalšího zdražování vedla k výrazným útratám domácností. To se však v následujících čtvrtletích může změnit, protože lze předpokládat, že mnozí lidé si nakoupili do zásoby a nyní již budou své útraty omezovat. Pokles spotřeby pak může výrazně zpomalovat tempo ekonomického růstu v následujícím období,“ varuje hlavní ekonom BHS Štěpán Křeček.

Nepřehlédnutelný vliv měly podle Dufka i zásoby, které si podniky vytvářely s cílem zajištění kontinuálního provozu. „Mezinárodní logistika zdaleka nefunguje tak hladce jako před covidem a ceny vstupů zůstávají velmi volatilní,” dodal Dufek.

Očekávaný pokles ekonomiky se tak podle ekonomika Jiřího Poura z UniCredit Bank pouze odkládá do příštích kvartálů. „Spotřebitelská důvěra na historických minimech ovšem indikuje, že tento stav nemůže vydržet dlouho a nepříznivý výhled ukazují i indikátory důvěry v domácím i zahraničním průmyslu,” uvedl Pour.

Pokles se odkládá do příštích kvartálů

Na druhé straně nejistoty druhého pololetí zůstávají velmi silné, inflace erodující kupní sílu obyvatel vysoká a tlak na úspory velmi výrazný. Proto další výsledky už nejspíš nebudou vyznívat příliš povzbudivě.

„V následujících čtvrtletích se situace může zhoršovat, protože růst cen nakonec povede k omezování spotřeby. Vysoké úrokové sazby v ekonomice zas mohou mít nepříznivý vliv na investice. Situaci však bude zlepšovat nízká nezaměstnanost, kterou bychom si měli udržet, i když se růst ekonomiky bude snižovat,” doplnil Křeček.

Hlavní ekonom Patria Finance Jan Bureš uvedl, že česká ekonomika se vzhledem k výraznému růstu cen a propadu spotřebitelské poptávky řítí do technické recese, ve druhé polovině roku 2022 a v prvním kvartále 2023. „Její hloubka bude kriticky záviset na tom, jak výrazná bude plynová krize v zimě 2022/23 a zda povede k nucenému vypnutí plynu pro některá česká odvětví,” dodal Bureš.

