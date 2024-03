Česká ekonomika klesla, spotřebitelé šetří, ale blýská se na lepší časy

Česká ekonomika loni meziročně klesla podle zpřesněného odhadu o 0,4 procenta po nárůstu o 2,4 procenta v roce 2022. Český statistický úřad (ČSÚ) tak nyní potvrdil svůj první odhad z konce ledna. V posledním čtvrtletí loňského roku hrubý domácí produkt (HDP) meziročně klesl o 0,2 procenta, oproti třetímu čtvrtletí naopak stoupl o 0,2 procenta. I tato čísla se shodují s předchozím odhadem statistiků.

Vývoj ekonomiky za celý loňský rok podle ČSÚ negativně ovlivnily nižší výdaje na konečnou spotřebu domácností a změna stavu zásob, zatímco pozitivní vliv měly výdaje na konečnou spotřebu vládních institucí a na tvorbu hrubého fixního kapitálu a také zahraniční poptávka. U domácností výdaje na konečnou spotřebu loni klesly o 3,1 procenta, u vládních institucí byly o tři procenta vyšší. Tvorba hrubého fixního kapitálu byla vyšší o 3,3 procenta, uvedli statistici.

Hrubá přidaná hodnota (HPH), tedy výsledek rozdílu mezi produkcí zboží a služeb a náklady na produkci, se loni v porovnání s rokem 2022 zvýšila o 0,5 procenta. Podle statistiků tomu pomohl zejména vývoj ve zpracovatelském průmyslu a informační a komunikační činnosti.

Na vývoj HDP v posledním kvartále loňského roku pozitivně působila zahraniční poptávka a růst spotřeby domácností. „Naopak tomu bylo u tvorby kapitálu, kde sice rostly investice do fixního kapitálu, ale výrazně poklesl stav zásob,” uvedl ředitel odboru národních účtů ČSÚ Vladimír Kermiet.

Výdaje na konečnou spotřebu domácností v uvedeném čtvrtletí meziročně o půl procenta klesly, mezikvartálně ale o půl procenta vzrostly, přičemž vyšší byly nákupy předmětů dlouhodobé a střednědobé spotřeby i služeb. U vládních institucí byly výdaje na konečnou spotřebu meziročně o 1,9 procenta vyšší, zatímco proti třetímu čtvrtletí o 1,3 procenta nižší.

Obnovení recese není na pořadu dne

Podle hlavního ekonoma UniCredit CZ a SK Pavla Sobíška nyní veřejněná čísla nemění představu o letošním vývoji české ekonomiky. „Obrat k růstu soukromé spotřeby má všechny předpoklady pokračovat a sílit. Takovému vývoji by měla napomoci nečekaně rychle klesající inflace. Od druhé poloviny roku spoléháme na oživení v zahraniční poptávce, které postaví růst české ekonomiky na druhou nohu. Pokud se očekávané oživení zpozdí, bude výsledkem slabší růst HDP, obnovení recese ale pokládáme za nepravděpodobné, ” uvedl Sobíšek.

Podmínky v českém zpracovatelském průmyslu se v únoru dál zhoršily, ale útlum ustoupil druhý měsíc v řadě a jeho tempo bylo nejslabší téměř za rok. Index nákupních manažerů (PMI) dosáhl 44,3 bodu, uvedla společnost S&P Global. Úroveň 50 bodů v indexu je předělem mezi růstem a poklesem sektoru. V lednu index PMI činil 43 bodů.

„Povzbuzením je fakt, že výroba i nové objednávky sice dál klesají ale pomalejším tempem. Pokles nových zakázek byl v únoru nejslabší za tři měsíce, přičemž k útlumu poptávky dochází jak na domácích, tak i zahraničních exportních trzích kvůli přetrvávající ekonomické nejistotě. I z tohoto důvodu průmyslové podniky dále snižují zaměstnanost, stejně jako rozpracovanost výroby," komentoval analytik ČSOB Dominik Rusinko.

