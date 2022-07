Žádná pozitiva ani jistoty. Spotřebitelé se bojí utrácet, podnikatelé jsou skeptičtí

Žádná pozitiva ani jistoty. Taky by se daly shrnout výsledky červencového průzkum důvěry v české ekonomice. Důvěra spotřebitelů se dokonce propadla na nejnižší hodnotu v historii zjišťování.

Důvěra v českou ekonomiku v červenci meziměsíčně klesla o 2,6 bodu na 95,7 bodu. Snížila se u podnikatelů i spotřebitelů. Pesimismus spotřebitelů sílí pět měsíců v řadě a je nejhorší za celou dobu sledování, uvedl Český statistický úřad. Důvěra v hospodářství Česka se snížila i v meziročním srovnání.

Indikátor důvěry podnikatelů klesl proti červnu o 2,9 bodu na 100,2 a u spotřebitelů o 1,1 bodu na hodnotu 73,6. „Spotřebitelé se domnívají, že jejich současná finanční situace stejně jako celková hospodářská situace v České republice se zhoršuje a že tento negativní trend bude pokračovat i v příštích měsících,” sdělila Anastasija Nejasova z oddělení konjunkturálních průzkumů ČSÚ.

„Na červencovém průzkumu důvěry v české ekonomice lze asi jen těžko hledat něco pozitivního. Snad jen mírný pokles inflačních očekávání, avšak jinak vyznívají výsledky poměrně nepříznivě,” komentoval aktuální statistiku Petr Dufek, hlevní ekonom Banky Creditas.

Domácnosti více promýšlejí útraty

Nálada spotřebitelů ovlivňují negativní očekávání dalšího vývoje ekonomiky i vlastní finanční situace domácností. Dál přetrvávají obavy z inflace a pomalu si i domácnosti začínají uvědomovat i riziko nezaměstnanosti.

Podle statistiků se rekordní počet spotřebitelů obává zhoršení vlastní finanční situace. Blízko svého historického maxima je i počet těch, kteří hodnotí svou finanční situaci hůře než v předešlých 12 měsících.

V podnikatelském sektoru firmy krotí své dřívější optimistické vyhlídky poptávky, a to dokonce i ve službách, které ještě na jaře svoji budoucnost viděli v tomto směru velmi pozitivně. Pouze obchod věří, že poptávka zůstane stabilní, bez ohledu na inflační realitu.

„Aktuálně (ze zpětného pohledu) však pro průmysl není poptávka hlavním problémem, tím skutečným je nedostatek materiálu. Je to problém největší, a dokonce jej firmy vnímají jako největší současnou překážku dalšího fungování. Mění se nejenom pohled firem na další vývoj zakázek, ale i nabírání zaměstnanců. Vyšší zájem nabírat nyní mají jen stavební firmy, které se dlouhodobě potýkají s nedostatkem pracovníků. Chybějící zaměstnanci jsou i nadále hlavní bariérou pro další vývoj či expanzi tohoto odvětví. Hned další v pořadí je nedostatek materiálu,” dodal Dufek.

Celkově podle něj vyznívá průzkum ve směru útlumu české ekonomiky, zejména pokud jde o spotřebu domácností. Ta letos v důsledku probíhajícího propadu kupní síly obyvatel výrazně poklesne, i když dosavadní zpožděná čísla tomu zatím příliš nenapovídala.

Naproti tomu výsledky podnikatelského sektoru – byť jsou méně příznivé než na jaře – nevypadají z pohledu posledních dvou let nijak tragicky. „Spíše než na dramatický propad to vypadá na delší útlum české ekonomiky, jejímž hlavním problémem je nyní inflace, respektive dostatek surovin vč. těch energetických,” uzavřel Dufek.

