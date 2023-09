Češi jsou nejbohatší z bývalého východního bloku. Mají více majetku než Rusové a Číňané

Průměrná výše čistého majetku Čechů loni zařadila Česko v žebříčku nejbohatších zemí světa Allianz Global Wealth Report na 26. místo. Je to nejlepší pozice ze zemí bývalého východního bloku a lepší výsledek, než mají třeba světové mocnosti Čína a Rusko. Studie analyzovala úspory a dluhy v 60 zemích světa.

Čistý finanční majetek na obyvatele v ČR dosáhl 26 960 eur (asi 621 160 korun) a země tak postoupila o jednu příčku na 26. místo v žebříčku nejbohatších zemí Allianz Global Wealth Report, když předstihla Slovinsko. První je USA (251 860 eur), následované Švýcarskem (238 780 eur) a Dánskem (193 830 eur). Čistá hodnota finančního bohatství představuje veškerý movitý i nemovitý majetek minus dluhy.

Žebříček zemí podle průměrné výše čistého majetku na obyvatele:

Zdroj: Allianz Global Wealth Report

Bohatství českých domácností, to znamená hodnota majetku, se loni zvýšilo o 5,7 procenta, což jen mírně zaostává za růstem o 6,3 procenta v předchozím roce. Nárůst ale zdaleka nepřevýšil průměrnou inflaci, která loni v ČR činila 15,1 procenta. Hrubé bohatství, tedy hrubá finanční aktiva, zahrnují hodnotu veškerého movitého i nemovitého majetku průměrného občana.

Růst táhly cenné papíry

Hlavní hnací silou růstu byly podle studie v ČR cenné papíry, které vzrostly o 9,5 procenta. Třída aktiv pojištění a penze naopak klesla o 0,5 procenta a růst bankovních vkladů výrazně zpomalil na 3,8 procenta ze 6,7 procenta v roce 2021. Roli podle Allianz hraje změna chování ve spoření. Zatímco čeští střadatelé omezili umísťování peněz do vkladů u bank o 39,2 procenta, celkové úspory klesly pouze o 9,9 procenta. Nákupy cenných papírů se více než zdvojnásobily.

Ve srovnání s předpandemickým rokem 2019 jsou podle studie Češi bohatší o 24,1 procenta, nicméně pouze v nominálních hodnotách. Po očištění o inflaci se nárůst jejich bohatství smrskl na 0,6 procenta za tři roky, ukázala data.

Svět si pohoršil nejvíce od dob globální krize

Finanční majetek domácností ve světě loni klesl o 2,7 procenta, což je největší snížení od doby celosvětové finanční krize v roce 2008. Tempa poklesu a růstu tří hlavních tříd aktiv se však výrazně lišila. Zatímco cenné papíry klesly o 7,3 procenta a pojištění a penze o 4,6 procenta, bankovní vklady vykázaly silný šestiprocentní růst, vyplývá ze studie.

„Pokles byl nejvýraznější v Severní Americe (o 6,2 procenta), následované západní Evropou (o 4,8 procenta). Naproti tomu Asie, s výjimkou Japonska, zaznamenávala relativně silná tempa růstu. Robustně rostla i čínská finanční aktiva, která stoupla o 6,9 procenta," uvedla Allianz.

Navzdory ztrátám se globální finanční aktiva domácností na konci loňského roku stále nacházela nominálně 19 procent nad úrovní před pandemií covidu. Po očištění o inflaci padly za oběť rostoucích cen téměř dvě třetiny nominálního růstu, což snížilo reálný růst na 6,6 procenta za tři roky. Zatímco většina regionů si dokázala zachovat alespoň nějaký reálný růst bohatství, v západní Evropě se reálné bohatství proti roku 2019 snížilo o 2,6 procenta.

„Střadatelé si léta stěžovali na nulové úrokové sazby. Ale skutečným nepřítelem střadatelů je inflace, a to nejen od jejího prudkého nárůstu po pandemii covid-19. Například v Česku se aktiva na obyvatele před inflací za posledních 20 let zečtyřnásobila. Po započtení inflace je však nárůst jen o 77 procent," řekl hlavní ekonom Allianz Ludovic Subran.

