Největší luxus je čas, říká spolumajitelka Moseru Kateřina Zapletalová

Výrobce českého křišťálu Moser je synonymem kvality, výjimečnosti, tradice, mistrovského řemesla a také luxusu. A luxus je pro mnohé lidi lákavý, rádi by se jím obklopovali a budovali kolem sebe auru výjimečnosti. Ta ale na materiálních věcech nestojí, důležité jsou úplně jiné hodnoty. „Musí být soulad mezi tím, kým jsme uvnitř a tím, co vysíláme navenek,“ míní spolumajitelka Moseru Kateřina Zapletalová. Pokud tomu tak není a člověk není autentický, tak místo budování luxusního osobního brandu skončí někde ve škatulce naleštěné bídy.

„Nevnímám luxus jako ukázku bohatství. Od chvíle, kdy jsem součástí Moseru, se můj pohled na luxus otočil o 180 stupňů. Je to mnohem více o zodpovědnosti, udržitelnosti, tradici, zachování mistrovství a dalších hodnotách,“ popisuje úspěšná manažerka.

Luxus je se značkou Moser spojen od jeho vzniku v roce 1857, kdy byl založen Ludwigem Moserem v Karlových Varech. Je to jediná česká značka oficiálně zapsaná do skupiny luxusních brandů s názvem Comité Colbert, kde jsou značky jako Channel, Hermes, Dior či síť hotelů Ritz.

Český křišťál z dílny Moseru vlastní například i anglická královna Camila, ale i hvězdy showbyznysu jako je Robbie Williams či Elton John.

Když je výjimečnost skutečná

Samotná značka Moser vyrostla ze silného osobního brandu jejích zakladatelů, otce Ludwiga Mosera a jeho syna Lea. Ludwig měl mimořádný talent jako brusič. To, co však bylo velmi důležité pro rozšíření povědomí jejich značky, byl jejich skvělý obchod a marketing. A tak je tomu dodnes.

„Na prvním místě je třeba mít unikátnost a kvalitu. A když máte něco výjimečného, ​​tak nemusíte mít obavy o tom mluvit,” dodala spolumajitelka sklárny.

A co je pro Kateřinu ten skutečný luxus? „Pro mě osobně je největší luxus čas. A ten si nekoupíte,“ říká úspěšná manažerka. Člověk by podle ní měl umět vnímat své potřeby, hledat v sobě duševní rovnováhu a vnitřní spokojenost. Tu jí osobně dodává sport a také hra na léčivé nástroje.

Proč začala s hrou na gong, jak se vnitřně vypořádávala s veřejnými vystoupeními a rozhovory s novináři, i mnohé další tipy k osobnímu rozvoji prozradila Kateřina v pořadu Značka: Osobně, který moderuje Katarína Krajčovičová z Newstreamu. Videorozhovor se spouští v úvodu článku. Ve formě podcastu si ho můžete poslechnout na vaší oblíbené platformě. Kanál Newstream je v Apple Podcast, Google Podcast i Spotify.

Součástí rozhovoru je i ochutnávka drinku, který speciálně připravili v The Monkey Bar Prague, jako výraz osobní značky Kateřiny Zapletalové.

