Žádní Rusové, luxusní reality tady kupují výhradně Češi, říká obchodník Jiří Kučera

Kdo v Česku kupuje drahé nebo jinak řečeno luxusní bydlení, byty a domy? Rozhodně to nejsou hypotékáři, říká Jiří Kučera, generální ředitel společnosti Luxent, která se zabývá obchodováním právě v tomto realitním segmentu. Tak kdo to tedy je? Podle Kučery především lidé s hotovostí. Velmi často nepotřebují řešit akutní potřebu bydlení.

„Buď jsou to lidé, kteří si nějakou nemovitost vybrali a chtějí ji mít, anebo lidé, kteří sice řeší potřebu bydlení, ale mají peníze," říká. Podle Kučery jde často finance získané formou dědictví nebo o rozchodem bohatých partnerů.

Jaký je poměr mezi Čechy a cizinci, kteří v Česku kupují dražší nemovitosti? Kučera vyvrací ustálenou představu, že by kupujícími byli z velké části nějací bohatí Rusové, kteří by v Česku schovávali peníze nebo dokonce sami sebe.„Jsou to z devadesáti devíti procent, možná dokonce ze sta, Češi,“ tvrdí . Je to prý letitý fakt. „Je pravdou, že tady byla skupina Rusů, tři čtyři roky dozadu, ale to už byla poslední výspa zájmu cizinců o český realitní trh.“

Zájem cizinců se prý nasytil v devadesátých letech a počátkem milénia. V posledních letech jejich zájem prudce ochladl. Čas od času přijde do Luxentu poptávka od stávajících majitelů nemovitostí v Karlových Varech, jestli by prodávali jejich byt či dům. Ale už tento zájem je podle Kučery spíše nahodilý.

Firma se primárně zaměřuje na Prahu a okolí, ale věnuje se i „specifičtějším“ nemovitostem, což jsou rekreační nebo historické budovy. Zámky nebo tvrze jsou převážně ve Středních Čechách, na horách pak atraktivní volnočasové objekty. „Historickým budovám se věnujeme dlouhodobě,“ říká Kučera. Firma si v tomto segmentu vybudovala silné postavení. Už nemusí ani vyhledávat nové nemovitosti, zájemci o prodej se na ni sami obracejí.