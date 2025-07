Z ruky do pusy. Roste podíl Čechů, kteří za rok nic neušetřili, ukázal průzkum

V mezinárodním srovnání Češi vycházejí v ohledu příležitostí vytvářet finanční rezervu nejlépe. Nějakou část výplaty si každý měsíc stranou odkládá necelá polovina lidí.

V České republice letos výrazně vzrostl počet lidí, kteří za posledních 12 měsíců neušetřili nic, a to z loňských necelých 17 procent na letošních 22 procent. Vyplývá to z mezinárodního průzkumu, který pro poskytovatele půjček Provident Financial provedla agentura Kantar v sedmi evropských a dvou mimoevropských zemí.

Necelá polovina Čechů si odkládá každý měsíc nějakou část výplaty stranou. V pravidelném spoření letos přeskočili Čechy pouze Poláci s 56 procenty. V mezinárodním srovnání Češi vycházejí v ohledu příležitostí vytvářet finanční rezervu nejlépe. Každému druhému Čechovi zůstane alespoň pětina příjmu každý měsíc. V Polsku je to 35 procent, v Estonsku a Lotyšsku třetina obyvatel, v Maďarsku 23 procent.

Vyšší zůstatek Čechům otevírá možnosti více a pravidelněji spořit. Každý druhý Čech si dává měsíčně nějakou částku stranou, meziročně se tato situace trochu zhoršila. V loňském roce to bylo 54,5 procenta, letos 49 procent.

Od výplaty k výplatě

Poláci jsou lídry spoření, naopak Rumuni, Maďaři a Lotyši jsou na tom nejhůře, pravidelně spoří pouze třetina z nich. I v Polsku klesl počet spořících lidí o pět procentních bodů. „Meziroční pokles počtu lidí, kteří si v uplynulém roce pravidelně spořili, podle našich odhadů přímo souvisí s nárůstem počtu těch, kteří žijí od výplaty k výplatě. Schopnost tvořit rezervu pro případné krizové situace se u nejohroženějších skupin domácností spíše zhoršuje, což není dobrý signál,“ komentoval výsledky průzkumu hlavní analytik Provident Financial Petr Javůrek.

Průzkum uskutečnila výzkumná agentura Kantar na vzorku 5501 obyvatel Austrálie, ČR, Estonska, Litvy, Lotyšska, Maďarska, Mexika, Polska a Rumunska. V každé zemi bylo v průzkumu dotazováno 500 až 1000 lidí ve věku 18-75 let.

Lukáš Kovanda: Chudoba v Česku? Vzácný úkaz, hrozí méně Čechům než Němcům Názory Česko je rovnostářskou zemí, a to i na poměry skandinávských zemí, jako je Dánsko nebo Finsko, které platí za učebnicový příklad poměrně hospodářsky výkonných, sociálně-tržních ekonomik. Čechy podle Eurostatu loni ohrožovala chudoba nejméně v celé EU. Lukáš Kovanda Přečíst článek

Finanční rezervy českých domácností nejsou nejlepší. Zcela chybí čtvrtině z nich Money Mít finanční rezervu na nenadálé výdaje je základ finanční stability rodiny pro krizové situace. Bohužel v Česku stále existuje mnoho domácností, které rezervu podle průzkumu agentury NMS pro pojišťovnu Uniqa vůbec nemají a minimálně sedm procent pokrývá své potřeby dokonce ze dne na den. Z výsledků dále vyplynuly i faktory, které nejvíce ohrožují pocit bezpečí v českých rodinách. Věra Tůmová Přečíst článek