Svět poprvé od globální krize zchudnul. Zejména ten západní

Majetek lidí na celém světě se poprvé od finanční krize roku 2008 snížil. Na vině jsou poklesy kurzů po vypuknutí ruské válce na Ukrajině. Ta oslabila akcie a zisky investičních fondů, což vedlo ke snížení celosvětového majetku o 3,5 procenta na 255 bilionů dolarů (5,5 trilionu korun). Podle agentury DPA to vyplývá ze studie poradenské společnosti Boston Consulting Group (BCG).

"Zejména západní svět zažil v roce 2022 prudký propad finančních aktiv,“ uvedl analytik BCG Michael Kahlich. Reálná aktiva, jako jsou nemovitosti, drahé kovy nebo šperky, ale podle studie v loňském roce nadále rostla a přidala 5,5 procenta.

Ubylo čtyři tisíce miliardářů

Skupina superbohatých lidí s finančním majetkem přesahujícím 100 milionů dolarů (zhruba 2,17 miliardy korun) se loni kvůli poklesu kapitálových trhů celosvětově zmenšila o zhruba 4000 na necelých 62 tisíc členů.

V žebříčku čistého majetku jsou na prvním místě Spojené státy se 144 biliony dolarů, následované Čínou (76 bilionů dolarů) a Japonskem (24 bilionů). Podle odhadu BCG se globální čisté bohatství pravděpodobně do roku 2027 bude zvyšovat o pět procent ročně na téměř 600 bilionů dolarů.

Nedávno publikované studie potvrzují trend z minulého roku, i když čísla nejsou totožná kvůli rozdílům v metodice. Také údaje poradenské firmy Capgemini potvrzují, že v roce 2022 pocítilo propad na akciových trzích mnoho bohatých lidí. Počet lidí s investovatelným majetkem ve výši alespoň jednoho milionu amerických dolarů se i podle ní celosvětově snížil.

