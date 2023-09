Bilionové majetky ruských oligarchů proudí zpět do vlasti

Putinův tlak a evropské sankce jsou hnací silou zběsilých převodů majetku ruských miliardářů zpět do vlasti. Z Evropy už takhle do Ruska a jeho spřátelených zemí zpět „přiteklo“ přes 50 miliard dolarů. Oligarchům ubývá míst, kam mohou svůj majetek uložit, protože na mnohé z nich se vztahují sankce USA, Velké Británie nebo Evropy.

Minulý měsíc akcionáři společností United Medical Group a MD Medical Group Investments, které ovládají ruští magnáti Igor Šilov a Mark Kurtser, schválili přesun těchto společností z Kypru do Ruska. Od invaze na Ukrajinu v únoru 2022 už se takhle přesouval majetek v hodnotě přes 50 miliard dolarů (1,1 bilionu korun), jak vyplývá z údajů agentury Bloomberg.

Tento přesun porušuje desetiletí trvající praxi ruských miliardářů, kteří drželi svá aktiva v Evropě. Využívali zde výhod nízkých daní, možnosti získat dividendy v cizích měnách a všeobecně právních systémů příznivých pro investory.

„V současné době se Rusko jeví jako menší zlo než zámoří,“ řekla Bloombergu Natalia Kuznetsova, partnerka společnosti Business Solutions and Technologies, která v Rusku dříve působila pod značkou Deloitte.

Oligarchové pod tlakem Putina

Převod majetku registrovaného na místech, jako je Kypr, ostrov Jersey a Švýcarsko, do Ruska a zemí, které Kreml považuje za přátelské, jako jsou Spojené arabské emiráty či Kazachstán, začal brzy po invazi v únoru 2022.

Mezi prvními přesuny byly rodinné majetky miliardáře v oblasti hnojiv Andreje Gurjeva a ocelářského magnáta Viktora Rašnikova ze Švýcarska a Kypru do Ruska. Další, jako například miliardář Igor Altuškin, ho následovali.

Kreml vyvíjí tlak na nejbohatší Rusy, aby repatriovali svůj majetek ze zemí, které označuje za „nepřátelské“. Rusko ztěžuje společnostem výplatu dividend nebo prodej majetku subjektům registrovaným v evropských jurisdikcích.

Rusko také zvýšilo náklady na držení aktiv v tradičních rájích, jako je Kypr nebo Malta, zatímco holdingy s mezinárodními aktivy, které se přeregistrovaly v Rusku, mohou získat daňové výhody.

A nejsou to jen ruští magnáti, kdo převádí majetek zpět do vlasti, ale i běžní podnikatelé. Jen letos se přesunulo zpět na 115 firem, od invaze je to už téměř 300 společností, uvedl první náměstek ministra hospodářství Ilja Torosov.

Přesto řada největších ruských komoditních a technologických společností je stále registrována v Evropě. Výrobce hnojiv EuroChem Group AG, založený miliardářem Andrejem Melničenkem, sídlí ve švýcarském Zugu, zatímco zemědělská společnost Ros Agro přesunula svou registraci do Kazachstánu a pracuje na změně sídla z Kypru.

Oáza zpřátelených zemí

Miliardáři, na které se sankce nevztahují, také hledají nový domov pro své evropské majetky a upřednostňují jurisdikce, které Kreml považuje za přátelské. Ocelářský magnát Vladimir Lisin a dopravní holding Globaltrans Investment se z Kypru přestěhovali do Abú Zabí, zatímco druhý největší ruský těžař zlata Polymetal International se minulý měsíc přeregistroval do Kazachstánu. Na tuto společnost se sankce nevztahují, ale její ruská jednotka byla letos zařazena na americký seznam.

Pro Globaltrans může tento krok znamenat obnovení výplaty dividend, zatímco Polymetal bude moci rozdělit svá ruská a kazašská aktiva, což by bylo komplikované, pokud by zůstal registrován v Jersey.