EU se chystá navrhnout embargo na tranzit řady zboží přes Rusko

Evropská unie se chystá navrhnout embargo na tranzit mnoha druhů zboží přes Rusko ve snaze zpřísnit vymáhání sankcí, které na Rusko uvalila v reakci na jeho útok na Ukrajinu. Informovala o tom agentura Bloomberg s odvoláním na zdroje obeznámené se situací. Podle zdrojů by se zákaz tranzitu vztahoval na řadu technologických produktů i na další zboží, včetně několika typů vozidel. Zákaz by byl součástí nového balíku protiruských sankcí, který připravuje Evropská komise.

Moskvě se nyní daří obcházet embarga EU uvalená na některé technologie. Obchodní data podle agentury Bloomberg naznačují, že pokročilé čipy a integrované obvody vyráběné v EU a některých spřátelených státech se do Ruska dodávají přes třetí země, včetně Turecka, Spojených arabských emirátů a Kazachstánu.

Další zprávy pak uvádějí, že některé členské země EU sousedící s Ruskem, včetně Finska a Estonska, registrují vzestup obchodu se státy ve střední Asii a že zboží se v rámci tohoto obchodu často přepravuje přes Rusko. Část tohoto zboží pak podle těchto zpráv v Rusku zůstává, nebo se do Ruska následně reexportuje, píše Bloomberg.

Polsko, Estonsko a Litva se snaží přimět EU k zavedení zákazu tranzitu přes Rusko pro zboží a technologie, jež by mohl využívat ruský zbrojní či letecký průmysl, i pro produkty, které by mohly posilovat průmyslovou kapacitu Ruska. Terčem nového balíku protiruských sankcí by podle zdrojů mohla být rovněž plavidla, která nemají zapnuté systémy umožňující sledovat jejich polohu.

Hlavním cílem nového balíku má být odstranění možností k obcházení dříve zavedených sankcí. Podle zdrojů není pravděpodobné, že by se terčem nového balíku stala ruská společnost Rosatom, která působí v oblasti jaderné energetiky. Řada členských států EU sice vyzývá k uvalení sankcí na tuto firmu kvůli její roli v ruské okupaci Záporožské jaderné elektrárny na Ukrajině, příliš mnoho jiných členských zemí EU se však nadále staví proti sankcím na ruskou jadernou energetiku, tvrdí zdroje.