Olaf Scholz: Právo veta v zahraničních otázkách si Unie už nemůže dovolit

Německý kancléř nepřímo reagoval na rétoriku zejména východních států, jako je Maďarsko, ohledně chystaných protiruských sankcí.

Pokud si chce Evropská unie udržet vedoucí úlohu ve světové politice, nemůže si dovolit ponechat jednotlivým členským státům právo veta při rozhodování o společné zahraniční a bezpečnostní politice. Podle agentury Reuters to uvedl německý kancléř Olaf Scholz.

Ruská invaze na Ukrajinu činí jednotu Evropy stále naléhavější a zvyšuje tlak na ukončení „sobeckých blokád“ jednotlivých členských států při rozhodování v EU, napsal Scholz v článku, který zveřejnil deník Frankfurter Allgemeine Zeitung.

„Pokud chceme být ve světě soupeřících velmocí i nadále slyšet, jednoduše si nemůžeme nadále dovolit národní veta, například v zahraniční politice,“ dodal.

Scholz pod palbou kritiky z východu

Scholz čelil kritice Kyjeva a dalších západních spojenců, že Německo nezaujalo v ukrajinské krizi vůdčí pozici, což Scholz odmítá. V článku slíbil, že se Ukrajině bude nadále dostávat hospodářské, humanitární, finanční i zbrojní podpory, uvedla agentura DPA.

Invaze, kterou Moskva označuje za „speciální vojenskou operaci“, způsobila po desetiletích zdrženlivosti ve vojenských otázkách zásadní změnu v německé obranné politice. Konflikt také přiměl Berlín k aktivnější zahraničněpolitické roli v globálním měřítku. Využívá skutečnosti, že letos předsedá skupině západních ekonomik G7.

Scholz dále uvedl, že Německo v nadcházejících měsících předloží návrhy společné evropské migrační politiky, budování evropské obrany, technologické suverenity a odolnosti demokratického zřízení.

