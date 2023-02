Vliv Číny v Evropě roste, ale citelně pomaleji

Čínští investoři nakoupili loni v Evropě méně firem nebo firemních podílů. Celkem jich bylo 139, o 16 méně než rok předtím. Podle agentury DPA to vyplývá z analýzy poradenské společnosti EY.

Hodnotu provedených obchodů autoři analýzy odhadují na 4,3 miliardy dolarů (skoro 96 miliard korun), což je meziroční pokles o téměř dvě třetiny. Výše uzavřených transakcí se nezveřejňuje.

Míra čínské zdrženlivosti je zřetelná zejména v dlouhodobějším srovnání s rekordním rokem 2016. EY tehdy napočítala 309 akvizic firem či investic čínských investorů v Evropě v celkovém objemu 86 miliard eur. Největším obchodem v Německu byl před sedmi lety nákup augsburského výrobce robotů Kuka čínskou skupinou Midea, který sám stál odhadem 4,7 miliardy dolarů.

Od té doby čísla téměř nepřetržitě klesají a převzetí německých firem čínskými investory je v současnosti v Německu také vzácné. Podle EY loni došlo pouze k 26 čínským převzetím nebo investicím v německých společnostech za necelých 290 milionů dolarů. Údaje EY naznačují, že kupci z Číny se nyní vyhýbají politicky kontroverzním velkým nákupům.

Kromě politických překážek a napětí mezi Čínou a Západem sehrála roli podle EY také přísná koronavirová omezení v Číně, která nyní skončila. Cestovní omezení a přísná pravidla karantény ztížily transakce, řekla Sun I, která se ve firmě zabývá čínským podnikáním v západní Evropě. Letos bude podle ní hledat v Evropě kandidáty na převzetí více čínských společností. „Počet obchodů však bude i nadále výrazně nižší než v letech boomu, v neposlední řadě kvůli politickému prostředí,” předpověděla Sun.

Německá vláda připravuje novou čínskou strategii. Závislost na Číně se má snížit. Kabinet na podzim na nátlak kancléře Olafa Scholze (SPD) rozhodl, že čínská skupina Cosco může převzít 24,9 procenta podílu v terminálu v přístavu Hamburk - namísto plánovaných 35 procent. Několik ministrů chtělo čínskou účast úplně zakázat.

Představu, že čínské peníze představují snadnou cestu k ekonomickému růstu, opouštějí i země střední a východní Evropy. K tomuto vývoji přispívá i postoj Pekingu k ruské válce proti Ukrajině.

