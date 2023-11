Srovnání spořicích účtů. Kde vám ještě stále dají úrok nad šest procent

Pokles úrokových sazeb u spořicích účtů je v Česku už na obzoru. Zatím se objevil v sazebníku jen dvou bank, ostatní slibují garance pro své sazby ještě minimálně na několik následujících týdnů. Je ale zřejmé, že jakmile sníží sazby ČNB, úročení spořicích účtů, které se od nich odvíjí, bude okamžitě následovat. Podle experta České spořitelny Davida Navrátila se tak stane v horizontu týdnů, nejpozději začátkem roku 2024. Nejvyšší sazbu 6,15 na spořicím účtu nabízí v tuto chvíli jen jedna jediná banka.

Na tuzemském trhu spořicích účtů se toho nyní příliš neděje. Všichni vyčkávají. A tato situace už trvá několik měsíců. Spíše to tu vypadá jako zarostlý rybníček, kde se zvyšuje teplota, houstne bahno i množství rostlin pod hladinou. Na hladinu v posledních měsících vyplulo jen opravdu několik málo změn, které již jasně signalizují budoucí trend. A tím je neodvratně pokles úrokových sazeb na spořicích účtech.

Jak se budou vyvíjet sazby

„Naše prognóza a vlastně i prognóza České národní banky (ČNB) říkají, že by sazby měly být sníženy už teď. Už teď by měly být ne na sedmi, ale na šesti a půl procentech. Možná do konce roku na šest a čtvrt procenta,“ odkazuje na původní predikce hlavní ekonom České spořitelny David Navrátil. ČNB ale názor svých špičkových expertů úplně podle něj neposlouchá a jedním z hlavních důvodů, proč nesnížila sazby mimo jiné je, že se obává mzdové spirály. Ta se ale třeba i podle mezd v průmyslu neustále zpomaluje, jak upozorňuje Navrátil.

Dalším faktorem podle něj bylo, že rozhodování bankovní rady se konalo v uplynulém týdnu a v tomto týdnu se očekávalo zveřejnění inflace, která meziročně vzroste až nad osm procent v důsledku loňských energetických tarifů. „Vypadalo by to pak komunikačně trochu hloupě, kdyby jeden týden snížili sazby a druhý týden by inflace vzrostla. Lidé by se ptali, co se to děje a jak je možné, že nemají inflaci pod kontrolou a už přitom snižují sazby. Náš model ale ukazuje že vliv loňského energetického tarifu, který nyní zvýší meziroční inflaci, bude pouze dočasný. Bude to trvat jen do prosince a až bude v únoru zveřejněna lednová inflace, tak už inflace bude pod třemi procenty,“ vysvětluje Navrátil. Podle něj tak potom už skutečně nebude důvod držet sazby na sedmi procentech. „Čekáme snížení sazeb teď v prosinci na 6,75 procent a v příštím roce by se sazby mohly dostat na pět, či dokonce pod pět procent. Budou ale klesat postupně a nemusí to tedy nastat už v prvním kvartále,“ odhaduje Navrátil.

Nejpozději v průběhu února nebo března tak sazby ČNB půjdou podle Navrátila dolů a na to obratem zareagují sazby spořicích účtů, které jsou na to navázány. „U hypoték pokles nemusí být tak značný, protože už teď finanční trh čeká, že sazby budou klesat. A třeba pětileté sazby, od kterých se odvíjí pětiletá fixace, už v sobě mají započítaný právě i pokles úrokových sazeb, zatímco u spořicích účtů, které si můžete vybrat kdykoliv a kde je vyšší sazba, která se odvíjí od krátkých sazeb (od repo sazby ČNB), to započítané není,“ poznamenává Navrátil.

U kterých spořáků klesla sazba

Je už tedy nanejvýš jasné, že úrokové sazby začnou na spořicích účtech brzo klesat, čeká se jen, kdy to začne. Zatím s tím uprostřed léta přišla pouze ČSOB, a to jen pro klienty, kteří nesplní žádnou z podmínek banky pro získání lepší sazby. Na garantovanou sazbu pět procent pro vklady do 250 tisíc korun tak od 16. září dosáhnou jen ti, kteří splní sérii tří podmínek. Další bankou, která nenápadně upravila své sazby směrem dolů, je Raiffeisenbank. Sazbu snižovala z původních 5,5 na 5,2 procenta. To je sice jen o 0,3 procenta méně, ale je to směrem dolů.

Přehled spořicích účtů bank v Česku (k 8. 11. 2023): banka název účtu sazba podmínky a limity pro poskytnutí sazby Všeobecná úvěrová banka (VÚB) Spoření bez limitů 6,15 % Výše vkladu není pro tuto sazbu omezená a nejsou ani žádné další podmínky. Jedná se ale o zahraniční banku, resp.pobočku slovenské banky. Z toho pak vyplývají i další daňové povinnosti. Trinity Bank Spořicí účet k novému účtu - akce 6,08 % Vkladový účet, který je možné sjednat jen na vybraných 6 pobočkách při osobní návštěvě. Max Banka Spořicí účet 6,01 % Bez podmínek a bez horního limitu, tedy na celý zůstatek. Platí pro stávající i nové klienty. Komerční banka Spořicí účet 6,00 % Klienti si musí nejprve stáhnout novou aplikaci KB+ a v ní si sjednat běžný účet v jednom z nabízených tarifů, následně získají za pravidelné spoření (minimálně 100 korun) až 6 % akční bonusové úročení na spořicím účtu. Sazba platí do výše úspor 200 tisíc korun. Klienti s dřívějšími účty, kteří dosud nemají tuto verzi internetového bankovnictví k dispozici,nemají ani možnost si tento spořicí účet zatím sjednat. Noví klienti toto internetové bankovnictví získají se sjednáním účtu. UniCreditBank Spořicí účet 6,00 % Jedná se o marketingovou akci pro nové klienty, kteří si zřídí v bance běžný účet. Akce platí jen pro nové účty založené v období 1.8. - 31.12. 2023. Úroková sazba 6 % platí až do limitu 2.000 000 Kč, k účtům START, OPEN nebo TOP. Tyto balíčky obsahují 2 účty – běžný a spořicí účet. Bonusovou sazbu získáte po splnění podmínky provedení 3 plateb debetní kartou, kterou máte vydanou ke svému běžnému účtu START, OPEN anebo TOP Trinity Bank Výhoda +, v rámci marketingové akce Dobrý klient 5,68 % Vkladový účet bez výpovědní doby vkladu. Lze sjednat osobně i online. Nabídka sazby platí pro všechny nové vklady na nově založené účty až do výše 500 tisíc korun a je garantována bankou do konce roku 2023. Nad půlmilionový limit jen 4,08 %. Banka Creditas Spořicí účet 5,60 % Spořicí účet + se sazbou 5,6 % p.a. pro vklady až do výše 500 000 Kč. Vklady nad tuto hranici budou úročeny a to sazbou 3,1 % p.a. Lze sjednat online. FIO Banka Fio konto 5,50 % Sazba platí v pásmu do 200 000 Kč. Lze založit i online přímo v internetovém bankovnictví či smartbankingu. K tomuto účtu banka vydává i platební kartu Visa nebo Mastercard. mBank mSpoření 5,50 % Klient si musí v bance založit běžný účet (zdarma) a vybrat si, který typ spoření ze čtyř variant mu vyhovuje. Až do výše celkového vkladu 800 000 Kč, může založit až osm cílů po 100 tisícikorunovém limitu a může si vybrat, zda své úspory chce spořit pevnou, procentuální či zaokrouhlenou částkou z provedených plateb. Moneta Money Bank Spoření, Spoříto G 5,30 % Platí pro nové i stávající klienty, kteří si ale musí také založit nový spořicí účet. Sazba je garantovaná do zůstatku jednoho milionu korun a do 30.12.2023. J&T Banka Spořicí účet 5,25 % Minimální vklad milion Kč pro nové klienty a pro stávající klienty s vklady milion či 100tisícovou investicí. Minimální zůstatek na účtu je jeden milion korun. Raiffeisenbank Spořicí účet HIT PLUS 5,2 % Úročeno touto sazbou do 500 tisíc Kč + nutné minimálně 3x měsíčně zaplatit kartou. Bonusový úrok banka posílá až koncem dalšího měsíce. Pro Exkluzivní a Prémiový účet platí specifické podmínky. AirBank Spořicí účet 5,00 % Do 250 000 Kč sazba 5 %, od 250 tisíc do 500 tisíc sazba 4 % , lze založit až 10 spořicích obálek. Nutné 5x měsíčně zaplatit kartou. ČSOB Spoření s bonusem Smart 5,00 % Vedení zdarma bez podmínek. Spořicí účet je třeba založit vzdáleně přes internetové bankovnictví nebo aplikaci smartbanking v mobilu. Sazba garantovaná do 15. 9. 2023 a do 250 tisíc korun dle pravidel akce. Od 16.9. musí klienti splnit 3 podmínky, aby jim tato sazba zůstala zachována, jinak jim klesne úročení na základní sazbu 2,30 %. K vyhodnocení splnění podmínek za měsíc srpen 2023, dojde 16.září 2023, bonusová sazba pak bude poskytnuta do 5. října 2023. Česká spořitelna Spoření České spořitelny – s investováním Spoření Premier 5,00 % Dlouhodobě, zvýhodněná sazba při investování minimálně 300 Kč měsíčně. Zvýhodněná sazba je jen pro vybrané účty – Plus, Erste Premier, Erste Private Banking – a podle jejich typu pak i platí maximální strop pro spoření s touto sazbou (200 tisíc, 400 tisíc a milion Kč). ČSOB Duo Profit - spojeno s investováním 4,50 % Kombinace investice se spořicím účtem, podmínkou je stejně vysoká investice do produktů ČSOB jako vklad. Investice od 30 tisíc korun. Klient získá zvýhodněnou sazbu, když si na pobočce ČSOB sjedná ČSOB Duo Profit a ve stejný den založí jeho investiční i spořící část a podá pokyn k nákupu podílových listů alespoň jednoho z podílových fondů ČSOB anebo uzavře smlouvu o investičním životním pojištění Maximal Invest, a zároveň si založí spořící účet Duo Profit.Odměnou je zvýhodněná úroková sazba ve výši 4,5 % p. a. na Spořicí části ČSOB Duo Profit, přičemž ta platí vždy na 1 rok. FIO banka Fio spořicí účet 4,00 % Neomezená výše vkladu. Lze založit i online přímo v internetovém bankovnictví či smartbankingu. mBank eMax Plus 4,00 % Sazba platí až do limitu dvou milionů Kč. Lze založit až čtyři spořicí účty, každý do limitu 500 tisíc Kč. Bez výpovědní lhůty. Česká spořitelna Spoření České spořitelny Spoření Premier 4,00 % Dlouhodobě, základní sazba bez nutnosti investování. Zvýhodněná sazba je jen pro vybrané účty – Plus, Erste Premier, Erste Private Banking – a podle jejich typu pak i platí maximální strop pro spoření s touto sazbou (200 tisíc, 400 tisíc, milion Kč). Hello bank Z rozhodnutí mateřské společnosti BNP Paribas Personal Finance od 3. 4. 2023 přestali otevírat nové spořicí účty. Stávajícím klientům všechny Hello spořicí účty postupně ukončuje.

Změny ve výpočtu sazeb

Jinou malou změnou, která se na trhu spořicích účtů v poslední době objevila, je úprava obchodních podmínek Airbank, která avizovala možnou změnu způsobu úročení depozit. „Upravujeme mechanismus výpočtu úrokových sazeb, aby byl přehlednější a transparentnější a klienti tak věděli jak, kdy a proč jim sazbu zvýšíme, nebo snížíme. Od 10. ledna 2024 budou úrokové sazby na korunových spořicích účtech pro úspory do 500 tisíc korun navázané na základní sazbu ČNB. Úrokovou sazbu změníme 15. den poté, co ke změně u ČNB došlo. A to jak nahoru, v případě zvýšení základní dvoutýdenní repo sazby ČNB, tak dolů, pokud ČNB přistoupí ke snížení,“ vysvětluje mluvčí banky Jana Pokorná a ještě upřesňuje, že nový mechanismus výpočtu má odrážet nastavení úrokových sazeb.

„Úročení tedy v tuto chvíli zůstává stejné. Spořicí účty do 250 tisíc korun nadále úročíme bonusovou sazbou (při podmínce pěti plateb kartou za měsíc) pět procent a zůstatky od 250 tisíc do 500 tisíc korun úročíme bonusovou sazbou čtyři procenta. Tento mechanismus platí pro všechny naše klienty, tedy i včetně klientů, kteří u nás mají podnikatelský účet,“ dodává Pokorná.

Jak si vedou nejlepší spořicí účty v Česku

Žebříčku nejlépe úročených spořicích účtů v Česku tak stále kraluje slovenská Všeobecná úverová banka (VÚB). Její sazbu 6,15 procenta se zatím nepokusila překonat ani jedna tuzemská banka a nejspíš se tak nestane ani v budoucnu. Vzhledem k tomu, že jde ale o zahraniční banku, musíte splňovat hned několik podmínek, abyste na tuto nejlepší sazbu mezi spořicími účty dosáhli. Nakolik s prvenstvím v žebříčku zatočí v novém roce bankovní benjamínek Partners Banka, je otázka. Její vedení se totiž opakovaně nechalo slyšet, že neusiluje o to mít nejlepší sazbu na trhu, ale služby.

Druhou nejlepší sazbu 6,08 procent stále ještě nabízí také domácí Trinity Bank, která ji má ovšem jen pro klienty, kteří osobně navštíví některou ze šesti vybraných poboček banky. Třetí bankou, která má sazbu nad šesti procenty je s 6,01procentní sazbou Max banka. Šestiprocentní sazbu si pak s různými podmínkami pro klienty zatím stále drží UniCredit Bank a Komerční banka.

