Asociace ocenily nejlepší dealy roku. Ceny mají ElevenLabs, Tescan i GymBeam
Od hlasové umělé inteligence přes elektronové mikroskopy, virtuální baterie až po fitness e-commerce. Asociace private equity a venture kapitálu ocenily transakce roku. Cenu si odnášejí ElevenLabs, Tescan Group, Delta Green či GymBeam. Zvláštní ocenění za přínos trhu private equity a venture kapitálu získal Gabriel Eichler, matador středoevropského investičního bankovnictví.
V zahradách pražského hotelu Grand Mark se ve čtvrtek večer rozdávaly ceny již šestého ročníku CVCA & SLOVCA Awards, které mapují dění v private equity a venture kapitálu.
Galavečer ukázal, že i relativně malý česko-slovenský trh dokáže nabídnout silné investiční příběhy. Mezi vítězi se objevily firmy Tescan Group, ElevenLabs, GymBeam či Delta Green. Každá přitom reprezentuje jiný typ růstového příběhu: ElevenLabs staví globální byznys na generování realistického hlasu pomocí umělé inteligence, brněnský TESCAN vyrábí špičkové elektronové mikroskopy a další zobrazovací technologie, Delta Green propojuje domácnosti do chytré energetické sítě a GymBeam vyrostl na prodeji sportovní výživy, zdravých potravin a fitness vybavení.
Zvláštní ocenění za přínos trhu private equity a venture kapitálu získal Gabriel Eichler, jeden z průkopníků investičního bankovnictví a private equity ve střední Evropě.
GymBeam patří k nejrychleji rostoucím startupům v Evropě. Sázka na fitness potravinové doplňky se zakladateli a hlavnímu akcionáři firmy Daliboru Cicmanovi vydařila stejně jako snaha organicky růst nejprve na východoevropských trzích a nyní také v Německu. „Jsme firma, kde se zkouší hodně věcí, je to naše DNA,“ říká Dalibor Cicman v rozhovoru, který vyšel v magazínu Newstream CLUB a nyní vychází celý online.
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GymBeam patří k nejrychleji rostoucím startupům v Evropě. Sázka na fitness potravinové doplňky se zakladateli a hlavnímu akcionáři firmy Daliboru Cicmanovi vydařila stejně jako snaha organicky růst nejprve na východoevropských trzích a nyní také v Německu. „Jsme firma, kde se zkouší hodně věcí, je to naše DNA,“ říká Dalibor Cicman v rozhovoru, který vyšel v magazínu Newstream CLUB a nyní vychází celý online.
Jedním z nejnapínavějších momentů večera bylo vyhlášení kategorie PE Fund Manager. Poprvé v historii projektu skončilo hlasování členů obou asociací nerozhodně, a cenu si tak odnesly hned dvě společnosti: Genesis Capital Equity a Jet Investment.
ElevenLabs bodoval mezi venture kapitálem
Ocenění za nejlepší venture kapitálovou transakci v Česku získal startup ElevenLabs společně s investory Andreessen Horowitz, Credo Ventures a ICONIQ Growth. ElevenLabs v loňském kole C získala 180 milionů dolarů od koinvestorů vedených Andreessen Horowitz a ICONIQ Growth, mezi její první investory patřilo Credo Ventures. Letos navíc získala další půlmiliardovou investici při valuaci 11 miliard dolarů.
Na Slovensku si cenu za nejlepší venture capital deal odnesl GymBeam, do něhož investovaly EBRD a Portfolion Capital Partners. GymBeam je slovenská fitness e-commerce platforma zaměřená na sportovní výživu, doplňky stravy, zdravé potraviny, oblečení a fitness příslušenství.
Letos se naopak samostatně neoceňovaly venture kapitálové exity a investice. Důvodem bylo, že loňský rok přinesl silná investiční kola, ale méně velkých exitů.
„Jsme stále relativně malý trh a velkých exitů tu zatím nemůže každoročně proběhnout tolik, aby bylo možné alespoň tři nominovat mezi finalisty. Proto kategorii exit zařazujeme flexibilně v letech, kdy se kvalitních dealů urodí více. Naopak vybrat z loňských skvělých investičních kol nad 10 milionů eur top tři nebylo pro porotu úplně jednoduché,“ uvedla Zuzana Picková, CEO CVCA.
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Private equity deal roku získal Tescan
V kategorii Private equity deal ČR a SR zvítězila Tescan Group společně s investorem Carlyle a poradci Deloitte, JŠK, Latham & Watkins a White & Case. Brněnská společnost patří mezi významné výrobce elektronových mikroskopů a dalších zobrazovacích a analytických systémů používaných ve vědě, průmyslu, materiálovém výzkumu či polovodičích.
Cenu Impact deal roku získala Delta Green, za níž stojí investoři Credo Ventures, Purple Ventures a Tilia Impact Ventures. Delta Green rozvíjí energetickou flexibilitu. Zjednodušeně řečeno propojuje domácnosti se soláry, bateriemi, tepelnými čerpadly nebo elektromobily do virtuální baterie, která může pomáhat stabilizovat elektrickou síť.
V kategorii VC Fund Manager uspěla KAYA VC. Mezi poradci, bankami a pojišťovnami si české ocenění odnesla Česká spořitelna, slovenské pak Tatra banka.
Podle Jiřího Beneše, předsedy představenstva CVCA, je role private equity a venture kapitálu pro regionální ekonomiku stále důležitější. „Private equity a venture kapitálové investice jsou klíčovým motorem růstu českých firem na domácích i zahraničních trzích. Náš sektor dlouhodobě prokazuje svůj přínos jak pro konkurenceschopnost ekonomiky, tak pro institucionální i soukromé investory, kterým přináší atraktivní, rizikově očištěné výnosy,“ řekl Beneš.
Ocenění pro průkopníka trhu
Zvláštní ocenění za přínos trhu private equity a venture kapitálu získal Gabriel Eichler. Po patnáctileté kariéře v Bank of America se po roce 1989 zapojil do transformace české ekonomiky a rozvoje kapitálového trhu. V roce 1991 založil Benson Oak, jednu z prvních nezávislých investičních a private equity společností v Česku.
Prostřednictvím Benson Oak se podílel na financování, restrukturalizaci a rozvoji řady podniků v regionu. Působil také v manažerských a dozorčích rolích v bankovnictví, energetice a průmyslu, mimo jiné ve společnostech ČEZ, ČSOB a MONETA Money Bank.
„Když se podíváme zpět do roku 2020, kdy jsme s projektem CVCA SLOVCA Awards začínali, vidíme významný rozvoj tohoto sektoru. Do odvětví vstupují noví hráči jak na straně správců peněz, tak na straně investorské – například banky či penzijní fondy,“ uvedla Picková.
CVCA & SLOVCA Awards 2026
Ceny pro nejlepší private equity a venture kapitálové transakce, fondy, poradce, banky a osobnosti českého a slovenského investičního trhu.
Private equity deal ČR a SR
TESCAN Group
Carlyle
Venture capital deal – ČR
ElevenLabs
Andreessen Horowitz, Credo Ventures, ICONIQ Growth
Venture capital deal – Slovensko
GymBeam
EBRD, Portfolion Capital Partners
Impact deal roku
Delta Green
Credo Ventures, Purple Ventures, Tilia Impact Ventures
PE Fund Manager
Genesis Capital Equity
Jet Investment
Dělené vítězství
VC Fund Manager
KAYA VC
Poradci, banky, pojišťovny – ČR
Česká spořitelna
Poradci, banky, pojišťovny – SR
Tatra banka
Zvláštní ocenění za přínos trhu PE a VC
Gabriel Eichler
Večerem provázela Michala Hergetová. Hlavním partnerem projektu byla pojišťovací skupina Howden, dalšími partnery akce byly advokátní kancelář Dentons a Evropský investiční fond. Mediálním partnerem byl Newstream.
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Společnosti Deloitte Central Europe a ElevenLabs uzavřely strategické partnerství zaměřené na rozvoj pokročilých nástrojů umělé inteligence. Spolupráce má přinést změny především v oblasti zákaznické zkušenosti a umožnit klientům Deloitte využívat inteligentní AI roboty a konverzační řešení pro zákaznickou podporu, obchod i interní procesy.
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