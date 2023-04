Aktivní vs. pasivní investování: Jak alokují kapitál velcí hráči, popisuje analytik

Debata, zda při alokaci kapitálu využívat aktivní nebo pasivní správu aktiv, se vede již řadu let. Pro každého investora bude odpověď na tuto otázku jiná, míní analytik J&T Jakub Kudýn. Není žádné univerzální řešení, které by vyhovovalo všem, a každý z těchto přístupů má své klady a zápory, dodává.

Jak se k této otázce staví velcí hráči, jež spravují miliardy dolarů? Podívejme se na čtyři zajímavé přístupy alokace kapitálu.

Norský model, jež symbolizuje Efektivitu a jednoduchost. Tento styl investování, zpopularizovaný norským penzijním fondem GPFG, klade důraz na veřejně obchodované akcie a dluhopisy s převážně pasivní správou aktiv. Norský model nabízí nízké náklady, transparentnost a jednoduchost. Ideální pro investory, kteří chtějí získat tržní výkonnost bez zbytečného komplikování. Tento styl ovšem neznamená pouhé nakupování indexu S&P 500, který je dnes tak oblíbený. Investování do indexu S&P 500, je totiž samotnou spekulací, a to na vývoj 500 největších amerických firem. Norský model je spíše o diverzifikaci a sázení na široký celosvětový index.

Endowment model (nadační model) zpopularizovaný nadaci Yale University. Tento styl se vyznačuje vysokým podílem alternativních investic (private equity, venture capital, hedge funds), aktivním řízením a externě spravovanými aktivy. Pro investory s dlouhodobou vizi a nižšími likviditními potřebami je tento model skvělou volbou, která může zpřístupnit nadstandardní výnosy. Avšak pozor, klíčem k úspěchu je pečlivý výběr portfolio manažerů a důsledné sledování jejich výkonnosti.

Kanadský model. Známý díky Kanadské penzijní investiční radě (CPPIB), kombinuje vysoký podíl alternativních investic s interně spravovanými aktivy. Inovativní prvky kanadského modelu zahrnují využití moderní teorie portfolia a nastavení referenčního portfolia. Referenční portfolio představuje benchmark pro alternativní investice, tj. jaké zhodnocení by bylo možné získat př investici do veřejně obchodovaného indexu.

Investování založené na řízení závazků (Liability driven investing, LDI): Hlavním cílem LDI je vytvoření takového výnosu, jež pokryje očekáváné závazky. Takovým závazkem může být například důchod nebo vklady bankovních klientů. Investor si nejdříve definuje všechny svoje závazky a na základ toho sestaví své portfolio. Jde o kombinaci aktivní a pasivní správy ve snaze dosáhnout výnosu, jež pokryje všechny závazky při co nejnižší volatilitě. Tento styl investování je často populární mezi americkými penzijními fondy nebo bankami. V LDI portfoliích se často setkáme s vysokým podílem dlouhodobých dluhopisů, které slouží ke stabilizaci výnosů a snížení rizika.

Není žádné univerzální řešení

Představte si, že máte větší objem peněz, který nebudete minimálně následujících 10 let potřebovat. V tomto případě byste mohli zvážit endowment model, který nabízí vyšší potenciál zhodnocení investice. Na druhou stranu, pokud jste blíže ke důchodovému věku a potřebujete stabilitu a pravidelný příjem, LDI model by mohl být pro vás lepší volbou.

Při výběru investičního stylu je důležité zohlednit vaši osobní situaci a preference. Pokud máte dlouhodobý horizont a chcete průměrný tržní výkon, může být vhodný široký indexový fond. Pokud hledáte nadměrný výnos nebo chcete podporovat určité projekty nebo firmy, může být vhodnější aktivní správa.

Ať už se rozhodnete pro jakýkoliv styl, je důležité zůstat informovaný a neustále se učit. Měli byste se o svoje investice zajímat a vědět do čeho investujete, jaká je očekávaná výkonnost a poplatková struktura. Pokud investor dlouhodobě drží kapitál ve fondu, jež mu ročně přináší jednoprocentní zhodnocení, je to především chyba investora, a ne aktivního nebo pasivního přístupu k investování.

