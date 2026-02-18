Nový magazín právě vychází!

Zničily sociální sítě mladou generaci? Zuckerberg se zpovídá u soudu

Zničily sociální sítě mladou generaci? Zuckerberg se zpovídá u soudu
Šéf Mety Mark Zuckerberg má dnes vypovídat v přelomovém procesu o bezpečnosti sociálních sítí. Žaloba tvrdí, že Instagram a další aplikace vědomě podporovaly návykové chování mladých lidí. Případ už teď odborníci přirovnávají k „Big Tobacco“ momentu technologického světa. Meta obvinění odmítá a tvrdí, že nenese žádnou odpovědnost za závislostní chování uživatelů svých platforem.

Šéf společnosti Meta Mark Zuckerberk má ve středu vypovídat u soudu v Los Angeles v procesu, který může zásadně proměnit pohled na odpovědnost sociálních sítí.

Případ, jenž začal na konci ledna, řeší žalobu mladé ženy, která tvrdí, že se stala závislou na aplikacích jako Instagram či YouTube. Podle jejích právníků technologické firmy věděly, že design jejich platforem může mladým uživatelům škodit – a přesto veřejnost ujišťovaly o jejich bezpečnosti.

„Big Tobacco“ moment technologického světa

Odborníci přirovnávají letošní sérii soudních sporů k přelomovým procesům proti tabákovým firmám v 90. letech. Stejně jako tehdy výrobci cigaret věděli o zdravotních rizicích kouření a dlouhodobě je zlehčovali či popírali, jsou dnes technologické firmy podezřívány, že si byly vědomy návykového potenciálu svých platforem a přesto veřejnost ubezpečovaly o jejich neškodnosti a investovaly nemalé sumy do marketingu.

Snap a TikTok se s žalobkyní ještě před zahájením procesu dohodly na vyrovnání. Meta se ale rozhodla jít k soudu.

„Otázkou pro porotu je, zda byl Instagram podstatným faktorem v psychických potížích žalobkyně,“ uvedl mluvčí Mety pro CNBC. 

Kdy už jde o klinickou závislost?

Minulý týden v procesu vypovídal i šéf Instagramu Adam Mosseri. Přiznal, že používání sociálních sítí může být problematické, odmítl však srovnání s klinickou závislostí.

„Myslím, že je možné používat Instagram víc, než je vám příjemné. Ale příliš mnoho je relativní a každý tuto hranici máme jinde,“ uvedl Mosseri.

Losangeleský proces není jediný. Meta současně čelí žalobě také v Novém Mexiku, kde ji generální prokurátor Raúl Torrez obviňuje z nedostatečné ochrany dětí před online predátory. „Tvrdíme, že Meta vytvořila nebezpečný produkt, který umožňuje zneužívání dětí,“ řekl Torrez CNBC.

A na léto je navíc naplánován další proces v Kalifornii, který se zaměří na dopady aplikací na duševní zdraví mladých uživatelů. 

Zda půjde skutečně o „tabákový moment“ technologického světa, ukážou až nadcházející měsíce. Jisté ale je, že soudní síň se letos stává místem, kde se bude rozhodovat o hranicích odpovědnosti digitálních platforem. A případný verdikt může změnit nejen byznys modely sociálních sítí, ale i způsob, jakým je budou regulovat vlády po celém světě.

