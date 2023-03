Každá další generace je sebevědomější. Vzdělání a podpora vedou ženy k finanční nezávislosti, zaznělo na setkání Klubu žen

Vzdělání je nezbytnou podmínkou pro to, aby byly ženy finančně nezávislé a nebály se realizovat své profesní sny. Pokud si ženy věří a umí se o sebe postarat, obohacuje to celou společnost i jednotlivé profese a pracovní týmy. Shodly se na tom účastnice setkání inspirativních žen s názvem Innovative Women Shapping the Future, kterou spolu s Irským velvyslanectvím a Enterprise Ireland pořádal Newstream Business Club českých a slovenských žen.

Rovné příležitosti, nezbytnost AI technologií a bezpečnost, řešení vlastních financí a tvorba finančních rezerv, diverzita týmů, solidarita jako součást života, udržitelnost a osobní wellbeing. Právě tato aktuální témata se diskutovala poslední únorový den na setkání inspirativních žen s názvem Innovative Women Shapping the Future.

Ženy patří do technických profesí

„Je důležité mít podporu školy, společnosti a svého okolí tak, abyste se nebály říci, že vás třeba baví mechanické hračky anebo že chcete studovat techniku, právo, diplomacii nebo jiný obor, kterému dominují muži,“ zdůraznila ve své úvodní řeči velvyslankyně Irska pro Českou republiku Cliona Manahan.

Současně dodala, že sama kdysi čelila právě takovémuto nepochopení a minimální podpoře svého okolí v době, kdy se Irsko potýkalo s velkými vnitřně politickými problémy, společenským napětím a terorismem a spousta lidí z Irska emigrovala včetně členů její rodiny. Tehdy se ve společnosti ani ve škole o těchto ožehavých tématech nehovořilo, ač zasahovala to do všech aspektů života člověka. Také proto se tehdy Cliona Manahan vydala na diplomatickou dráhu. Aby mohla svým dílem přispět ke zlepšení tehdejší napjaté situace ve společnosti. Velkou inspirací jí na začátku její profesní dráhy byla její univerzitní profesorka Mary Robinsonová, která se později stala prezidentkou Irska.

Češi smýšlejí podobně jako Irové. A vždy jsme se navzájem podporovali, říká irská velvyslankyně Leaders Jaké společenské události mohou přivést člověka na dráhu diplomatky? Která žena jí byla velkou inspirací? A jak se proměnila irská společnost a nerovné postavení irských žen za posledních šedesát let? Nejen o tom jsme si povídaly s Clionou Manahan, velvyslankyní Irska pro Českou republiku před setkáním Innovative Women Shaping the Future, které spolupořádají Velvyslanectví Irska, Enterprise Ireland a Newstream Business Club českých a slovenských žen. Věra Tůmová Přečíst článek

Každá další generace je sebevědomější

Zhruba o generaci mladší vědkyně Niamh Donnelly už měla lepší startovací pozici. Hlavně díky své rodině. „Jako malá jsem zažívala ohromnou podporu od svých rodičů a zejména tatínka. Už záhy pochopili, že mne baví technika a maximálně mne v tom podporovali, abych mohla dělat právě to, co mne baví. Ve škole ani jinde jsem takovou podporu ale moc nezažívala, spíš naopak. Také proto nyní chci podporovat mladé dívky, aby se nebály nastoupit do technických oborů a realizovat své sny,“ prozradila ve své úvodní prezentaci Niamh Donnelly, která jako spoluzakladatelka irského technologického statupu Akara Robotics nyní vyvíjí sociální roboty. Nedávno za svoji činnost získala i významnou Evropskou cenu pro ženy inovátorky.

Přítel v osamění i zbraň proti virům. Mladá vědkyně vyvíjí roboty, které mění budoucnost zdravotní péče Leaders Robot dnes už není jen postava z románů Karla Čapka či ze sci-fi filmů. S roboty se dá běžně setkat i tam, kde byste je nečekali. Pomáhají zdravotníkům v první linii. Přesouvají se do restaurací nebo skladů velkých e-shopů. A na jejich vývoji se úspěšně podílí i mladé ženy, které by před pár desítkami let k takovým projektům nikdo nepustil. Seznamte se s inspirativní irskou vědkyní a specialistkou na sociální robotiku Niamh Donnelly, která bude v Praze na konci února přednášet na setkání Innovative Women Shaping the Future pořádaném velvyslanectvím Irska, Enterprise Ireland a Newstream Business Club českých a slovenských žen. Věra Tůmová Přečíst článek

Technologie mají pomáhat, ne děsit

Další strachy ve společnosti pak často souvisí s novými technologiemi. „Roboti jsou pro spoustu lidí velkou neznámou a neznámých věcí se lidé obvykle bojí. I proto je třeba mluvit o tom, co roboti dělají a jak mohou lidem konkrétně pomáhat,“ zdůraznila v diskusi u prvního kulatého stolu Niamh Donnelly. Podle ní jsou obavy, že lidé kvůli robotům přijdou o práci, mylné. Naopak jejich nástup pomůže zlepšit lidem pracovní podmínky nebo je chránit třeba před kontaminací virem či nebezpečnými látkami.

„Lidé se technologií jako je AI bojí stejně jako se kdysi obávali, že spadne Brooklynský most. A teprve, když po něm přešli sloni, začali mu trochu věřit. S technologiemi to je podobné. Je třeba to neustále vysvětlovat. A musejí to otevřeně komunikovat státní instituce i technologické firmy, které roboty a jiné technologie vyrábějí,“ dodává vědkyně a upozorňuje i na nutnost softwarové ochrany technologií. V této diskusi účastnice upozornily i na obavy ze zneužití AI a robotů nedemokratickými režimy či podvodníky a na nutnost kvalitního zabezpečení datových úložišť.

Ženy si musejí své peníze řídit samy

U diskusního stolu s Andreou Olejárovou zazněl zase apel na to, aby ženy převzaly zodpovědnost za svůj život a své peníze tím, že se budou vzdělávat a o své finance pečovat samy. „Ženy žijí déle než muži, ale přitom mají mnohem nižší příjmy a musí s tím vyjít. Je proto třeba, aby se v tomto začaly vzdělávat a převzaly za sebe odpovědnost. Bez toho nebudou nikdy svobodné ve svém rozhodování. A to vzdělávání musí začít ve školách, protože řada rodičů tyto specifické znalosti ani nemá a nemůže je tak svým dětem předávat,“ upozorňuje Olejárová.

Andrea Olejárová z Mondelēz: Ženy musí převzít odpovědnost za své finance a investovat Leaders Ženám hrozí během podzimu jejich života chudoba. „Mnohé totiž spoléhají na partnera a státem vyplácený, často velmi nízký důchod. Do investování se pustí jen hrstka žen. A to je špatně,“ říká Andrea Olejárová, director FP&A v Mondelēz International. Ženy musí převzít zodpovědnost za své osobní finance, míní jednatelka nadnárodní společnosti, která povede diskusi u kulatého stolu na setkání Innovative Women Shaping the Future pořádaném velvyslanectvím Irska, Enterprise Ireland a Newstream Business Club českých a slovenských žen. Katarína Krajčovičová Přečíst článek

Diverzifikované týmy jsou na tom lépe

„Diverzifikace v týmech by neměla být jen podle gendru, tedy rozdělení na muže a ženy, ale i podle pracovních zkušeností, mentality, vzdělání. Diverzifikované týmy jsou navíc podle průzkumů dlouhodobě úspěšnější než ty, které takové nejsou,“ shrnula diskusi v dalším kroužku žen ředitelka pro sektor veřejné správy v Microsoftu Lenka Axlerová.

Lenka Axlerová z Microsoftu: Řízení lidí v turbulentní době je zásadní a nelehké téma Leaders Na manažery i zaměstnance jsou v dnešní turbulentní době kladeny čím dál větší nároky. Kromě společenských změn si musejí poradit i s novým standardem, kterým se stala práce na dálku. Jak v takovém prostředí vybudovat odolný tým? A proč je diverzita jedním ze základních pilířů úspěchu? To jsou otázky do diskuse u jednoho z kulatých stolů, kterou povede Lenka Axlerová, ředitelka pro sektor veřejné správy v Microsoftu, na setkání Innovative Women Shaping the Future pořádaném na konci února velvyslanectvím Irska, Enterprise Ireland a Newstream Business Club českých a slovenských žen. Katarína Krajčovičová Přečíst článek

Sociální udržitelnost je pro společnost nezbytná

Eva Prokešová, která se v JTI dlouhodobě zabývá tématem ESG a CSR vedla diskusní blok ke společenské udržitelnosti. „Generace mají žít tak, aby jejich životní úroveň nekompromitovala nijak další generaci. Nemusí se přitom jednat o velké činy, ale jde spíše o osobní hodnoty, kterými se máme řídit ve svém životě a při rozhodování. A je třeba se na toto zaměřit také ve firmách a převést to celé ve skutečnou udržitelnost, abychom žili my i další generace, co nejkvalitnější život,“ poznamenala Prokešová.

Eva Prokešová z JTI: Zvyšování kvality života seniorů je zásadní téma Leaders Pomoc starším a zvyšování kvality života seniorů je podle Evy Prokešové jednou z největších výzev současnosti. I proto se v rámci ESG a CSR aktivit JTI věnuje právě těmto tématům. „Dlouhodobě mě zajímá, jak mohou firmy smysluplně pomáhat sociálně znevýhodněným osobám. Musíme toto téma otevírat,” vysvětluje Eva Prokešová z JTI, která na konci února v Praze povede diskusi u kulatého stolu na setkání Innovative Women Shaping the Future pořádaném velvyslanectvím Irska, Enterprise Ireland a Newstream Business Club českých a slovenských žen. Katarína Krajčovičová Přečíst článek

Osobní wellbeing je nutnost

Poslední debatu u kulatého stolu vedla Aneta Martišková z Edenredu, a to na téma osobního rozvoje, odpočinku a o tom, abychom kvůli práci nezapomínaly na sebe. „Žádná aplikace nebo chatbot v chytrém mobilu či iPadu nás neučiní šťastnými a nikdy bychom neměly jít samy proti sobě. Je třeba hledat malé radosti a naučit se také odpočívat a trávit kvalitní čas s přáteli a rodinou. A není nutné být vždy a za všech okolností k zastižení,“ zaznělo mimo jiné v debatě s Martiškovou.

Aneta Martišková z Edenredu: Benefity pro zaměstnance modelujeme podle přesných dat Zprávy z firem Zdravotní potíže mohou mít ženy, které se při své práci zapomínají věnovat svým koníčkům a duševní hygieně, myslí si ředitelka vnějších vztahů a udržitelnosti ve společnosti Edenred CZ Aneta Martišková. „Doba, kdy bylo ‚žití‘ v práci moderní, je už dávno pryč,“ říká manažerka, která na konci února v Praze povede diskusi u kulatého stolu na setkání Innovative Women Shaping the Future pořádaném velvyslanectvím Irska, Enterprise Ireland a Newstream Business Club českých a slovenských žen. Katarína Krajčovičová Přečíst článek

Úterní debatu inspirativních žen nakonec spolu s velvyslankyní Irska Clionou Manahan uzavřela Katarína Krajčovičová, ředitelka Newstream Business Clubu českých a slovenských žen: „Cílem našeho klubu je podporovat ženy při zviditelňování jejich odborných znalostí a životních zkušeností. Dnes jsme měly možnost setkat se s několika inspirativními ženami. Nejen vystupujícími, ale i v publiku. Věříme, že každá z dam si odnesla spoustu inspirace a nových kontaktů.”