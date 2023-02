Aneta Martišková z Edenredu: Benefity pro zaměstnance modelujeme podle přesných dat

Zdravotní potíže mohou mít ženy, které se při své práci zapomínají věnovat svým koníčkům a duševní hygieně, myslí si ředitelka vnějších vztahů a udržitelnosti ve společnosti Edenred CZ Aneta Martišková. „Doba, kdy bylo ‚žití‘ v práci moderní, je už dávno pryč,“ říká manažerka, která na konci února v Praze povede diskusi u kulatého stolu na setkání Innovative Women Shaping the Future pořádaném velvyslanectvím Irska, Enterprise Ireland a Newstream Business Club českých a slovenských žen.

Na co se chcete během diskuse zaměřit?

Už delší dobu vnímám, že mnoho žen, které jsou pracovně vytížené, nemají dostatek času věnovat se sobě a svým koníčkům. Aktuální doba na nás často klade vysoké nároky a nedovolí nám oprostit se od práce i v době, kdy bychom pracovat neměly. To může mít z dlouhodobého hlediska negativní dopad na naše fyzické i psychické zdraví. Právě proto je pro mě téma wellbeingu tak důležité. Snažím se lidem ukazovat, jak je důležité zaměřit se občas jen na sebe, protože když se člověk cítí dobře, přenáší to i na své nejbližší a také v práci na svůj tým. V rámci diskuse u kulatého stolu se proto budu snažit o rozpoutání debaty na toto téma a přidám pár osobních tipů, jak na této vnitřní pohodě pracovat.

Daří se vám toto téma prosazovat i ve vaší firmě?

Společnost, kde pracuji, dlouhodobě pomáhá lidem najít rovnováhu mezi pracovním a osobním životem. Neposkytujeme pouze platformu s benefity, ale snažíme se inspirovat lidi v tom, jak se cítit dobře. Wellbeing je v dnešní době důležité téma, protože jsou na nás kladeny stále větší požadavky na výkon. A pokud se je rozhodneme přijmout, musíme to udělat tak, aby nás to negativně neovlivnilo. A s tím nám například pomáhají benefity, které už nejsou pouze o sportu a pohybu. Stále větší roli zde hraje také péče o duševní zdraví.

Díky našim firemním datům máme povědomí o tom, jak lidé chtějí trávit svůj volný čas. Dokážeme přesně říci, jaké typy benefitů preferují, jak se tyto preference liší generačně, a v čem se Češi v trávení volného času liší od západních i východních zemí. Mým cílem je tato data využít ve prospěch ostatních.

Jaké největší výzvy vás v letošním roce čekají?

Většinou, když si na začátku roku dám velká předsevzetí, obtížně se mi pak plní. Letos jsem to proto udělala opačně a rozhodla jsem se pracovat na maličkostech, které mohou mít ve finále velký pozitivní dopad na život. I když je mi práce zároveň koníčkem, nechci se s nikým předhánět v tom, kdo pracuje více. Doba, kdy bylo „žití“ v práci moderní, je už dávno pryč.

A pak tu mám ještě jeden velký cíl. V Edenredu se angažujeme v řadě projektů sociální politiky, jako je třeba zajištění obědů pro děti z nízkopříjmových rodin. Z řady výzkumů vyplývá, že kvalita výživy dětí je pro jejich vývoj klíčová. Je důležité, aby měly děti kvalitní příjem potravin, protože to formuje jejich celkový vývoj. A pokud se jim nepodaří přijmout dostatek vitamínů a minerálů, tak se to později těžko dohání. Jsem moc ráda, že těmito projekty má naše firma možnost měnit věci k lepšímu a já můžu být u toho.

Aneta Martišková povede diskusi u kulatého stolu na speciálním semináři „Innovative Women Shaping the Future”, který bude 28. února hostit velvyslankyně Irska v ČR Cliona Manahan v rezidenci irského velvyslanectví, společně s Newstream Business Club českých a slovenských žen a s Enterprise Ireland. Akce je pouze pro pozvané hosty. Více se o setkání dozvíte zde.

