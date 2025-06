Stanislav Šulc: Prosím, tu příručku pro přežití apokalypsy mi neposílejte

Vláda se rozhodla, že poradí lidem, jak se chovat ve válce, krizi nebo při povodních. Po vzoru dalších zemí se schystá připravit manuál, který nejprve vydá online, ale na podzim jej mají všechny domácnosti dostat v tištěné podobě do schránky. Prosím, ať tedy jednu adresu vynechají, tu mou.

Že se blíží konec světa, o tom již pochybuje málokdo. Ať už ho způsobí válka, teroristé nebo přírodní katastrofa. A na to všechno se nyní máme připravit a pomůže nám s tím brožura ministerstva vnitra.

Ta se nyní připravuje, na konci léta bude hotová a dojde k reklamní kampani, grande finále přijde na podzim, kdy Česká pošta dodá tištěnou verzi do všech domácností.

Dodejme, že domácnosti si je pak zarámují a pověsí kamsi nad televizi, aby vždy věděli, kam sáhnout, až to velké TO konečně nastane.

Za sebe se přimlouvám, aby Česká pošta jednu adresu klidně vynechala, a to konkrétně tu mou. Kdyby mě něco takového zajímalo, na základě reklamní kampaně si zvládnu manuál stáhnout, a klidně si to i vytisknu na vlastní náklady. To ale není jediný důvod, proč tu příručku od vlády nechci. A není to ani důvod hlavní.

Sehnout se a přikrýt

Tato příručka tak nějak z podstaty nebude dobrá. Protože žádná podobná iniciativa v dějinách prostě nebyla dobrá. A že jich v dějinách existuje spousta. Kultovní je americké propagační (a snad i propagandistické) video Duck and Cover. To děti učilo, že před atomovým útokem je potřena se „sehnout a zakrýt“.

Tato praktika sice nezachránila jediný život, ale zcela jistě pomohla posílit paranoiu milionu Američanů v padesátých letech a vyostřila konflikt se Sovětským svazem (který také velmi účinně kultivoval své občany celou řadu příruček).

Voda, jídlo, proud

Příručka tak nebude zajímavá v tom, co radí. V lepším případě velmi současnou, ale spíše velmi neinvenční formou totiž předá obecné pravdy, že máte mít doma: 1) vodu, 2) jídlo 3) něco na praktikování hygieny a 4) spoustu nabitých powerbank (pokud tedy někdo dokáže aktualizovat rady z osmdesátek v podobě baterií).

To podstatné bude jinde. V tom, jakou službu tedy vlastně dneska stát nabídne v takto vyhrocených situacích. První informace o příručce slibují informační linku, což asi je nezbytné minimum, na druhou stranu kdo se v posledních letech pokoušel zavolat na jakoukoli informační linku, jistě si tu situaci v panice celého národa umí představit. A větu „Momentálně jsou všichni naši operátoři zaneprázdněni“ asi v takové situaci slyšet nechcete.

Žít bez internetu? Proč?

Příručka údajně vzniká i s ohledem na sociologické průzkumy. Pokud by v nich lidé odpovídali upřímně, příručka by musela být více méně o tom, jak si zachovat připojení k internetu, protože to je v současnosti to jediné podstatné. Upřímně: kdyby existovala možnost volby mezi tím strávit ještě jeden jediný den ve stávajícím standardu a pak smrt, nebo mnohaleté přežívání ve sklepě bez elektriky, asi by mnoho lidí zvolilo první možnost.

Příručka se ale téměř jistě bude soustředit na tu druhou variantu. Přitom si asi každý umí představit, že při reálném boji o přežití a zdroje uspěje jen zcela jasně definovaný typ člověka. S příručkou, nebo bez ní.

Když se stát střílí do nohy

A tak se z příručky chystané zcela jistě v dobré víře (a bez ohledu na blížící se volby) stává trochu kulka, kterou se stát střílí do vlastní nohy. Místo toho, aby občany spíše ujišťoval o tom, že je suverénní alespoň ve schopnosti zajistit bezpečí lidí (což je údajně jediný smysl státu), přiznává, že to je těžké. A co je těžké, v tom lze přeci selhat, to dá rozum.

Dobře, buďme vstřícní a přiznejme, že toto jsou zatím poznámky k něčemu, co ještě nevzniklo. Počkejme, až to bude hotové, a pak si řekneme víc. Recenze na příručku pro přežití tedy můžete čekat někdy v létě.

