newstream.cz Enjoy Vendula Pizingerová: Mladí si kvůli sítím o nás starších musejí myslet, že jsme úplně mimo

Vendula Pizingerová: Mladí si kvůli sítím o nás starších musejí myslet, že jsme úplně mimo

Petra Nehasilová
Patří k nejviditelnějším tvářím českých sociálních sítí a byla influencerkou dávno předtím, než toto slovo vůbec vzniklo. Vendula Pizingerová je již více než čtvrtstoletí tváří Kapky naděje, kterou založila a jež pomohla tisícům dětí a rodinám. A nijak nepolevuje.

Když se dnes řekne Vendula Pizingerová, většina lidí si vás spojí především s Kapkou naděje a s pomocí onkologicky nemocným dětem. Vnímáte to stejně?

Ano, i když formálně nejsem ředitelkou nadace. Ale jsem její tváří a s Kapkou naděje jsem spojená od samého začátku.

Myslíte, že se pohled lidí na vás v posledních letech změnil? Nebo vám stále připomínají věci z minulosti?

Spousta lidí se mi omluvila. Takže ano, změnilo se to. Ale jak říkávala moje babička, a byla to velmi moudrá žena, časem se vždycky ukáže, jak věci opravdu jsou. A měla pravdu.

Když na chvíli odhlédneme od všech rolí, které v životě máte, kdo je dnes Vendula Pizingerová sama pro sebe? V jakém období života se právě nacházíte?

Mám teď takové zajímavé období. Vlastně dobré. Je mi dobře. Mám ráda ten pocit, když si večer lehnete do postele nebo se ráno probudíte, protáhnete se a cítíte takový klid. Ten slastný pocit, že je vám prostě dobře. Není to žádná euforie nebo obrovské štěstí. Spíš pocit, že je všechno dlouho v rovnováze. Že tam nejsou žádné velké výkyvy nahoru ani dolů. A to je vlastně strašně příjemné. Samozřejmě i mně se v životě dějí věci, které nejsou jednoduché. Jsou období, kdy to dobré není. Snažím se to příliš nerozebírat a jít dál. Jenže lidské tělo je v tomhle trochu prevít. Má totiž paměť. Stačí někdy jen malý psychický impulz a najednou vás začnou bolet záda, přijde úzkost nebo takový nepříjemný pocit, který dobře znáte z minulosti. Každý člověk si v životě projde svými těžkými chvílemi. A když se tyhle věci v člověku dlouho drží, tělo si je pamatuje. Život je vlastně trochu umění. Naučit se s tím vším zacházet. A to podle mě nikdo z nás nemá úplně jednoduché.

Rozhovor vyšel v magazínu Newstream CLUB s tématem Soukromí je nový luxus

Obálka jarního vydání magazínu Newstream CLUB s Vendulou Pizingerovou

Na sociálních sítích máte široké publikum. Přemýšlíte nad tím, jaký vliv může mít vaše tvorba na ostatní?

To mě samozřejmě těší. Myslím, že je přirozené, že se lidé navzájem inspirují. Já jsem to tak osobně nikdy úplně nevnímala, ale je pravda, že dnes mnoho lidí sociální sítě používá právě tímto způsobem. Když se vrátím k Instagramu, což je podle mě prostředí, které lidi hodně ovlivňuje, mám někdy pocit, že už to není úplně dobré místo. Já sama už tam vlastně nic moc nehledám ani bezcílně neprocházím. Sleduji jen pár lidí, které mám ráda, a občas se na jejich obsah podívám. Teď někdy jsem ale čekala někde v čekárně, neměla jsem u sebe knížku, jen telefon, a začala jsem scrollovat. A to, co se na mě začalo vyskakovat, mi přišlo až zvláštní. Říkala jsem si. Proč se třeba sedmdesátiletá paní musí svlékat? Proč se tam objevují takové podivné věci? Ten obsah na vás vlastně jen útočí. A pak si říkám, že když tohle sledují mladí lidé, mohou si o nás starších někdy myslet, že jsme úplně mimo.

Máte při tvorbě na Instagramu nějaké hranice? Stává se vám, že něco raději nezveřejníte, protože už je to za vaší komfortní zónou?

Ano, určitě. V telefonu mám docela dost videí nebo nápadů, které jsem nakonec nikdy nepoužila. Někdy proto, že mezitím ztratily aktuálnost, jindy proto, že jsem si řekla, že už je to možná příliš. Občas mám chuť říct úplně otevřeně, co si myslím. Ale většinou si to nakonec rozmyslím. Platí totiž jedno staré rčení: „psi štěkají, karavana jde dál“. Člověk by se ve svém životě neměl příliš zabývat negativními věcmi a k nim patří i negativní komentáře od lidí, kteří jsou často anonymní. Samozřejmě se to občas stane i mně, ale není toho mnoho. Často je v tom podle mě spíš skrytá závist. Navíc si mnohdy ani nemůžete zjistit, kdo ten člověk vlastně je jeho profil je prázdný nebo anonymní. O to zvláštnější pak je, co si někteří lidé na internetu dovolí. A neplatí to jen pro mě. Je to obecný problém sociálních sítí. Způsob, jakým se někdy mluví o ostatních lidech, o životě nebo o světě vůbec.

Daří se Vendule Pizingerové propojovat svůj úspěch na sociálních sítích s podporou Kapky naděje? Jak vůbec funguje charitativní obsah na Instagramu? Jak se podle ní proměňuje prostředí sociální sítí?

Celebrita, influencerka, prezidentka nadačního fondu Kapka naděje. Za svou činnost byla několikrát oceněna titulem Žena roku, v roce 2014 získala ocenění Řád Vavřínů. Jejím prvním manželem byl zesnulý hudební skladatel Karel Svoboda.

VYŠEL JARNÍ NEWSTREAM CLUB 

Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.

Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.

V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.

Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.

GCC Awards 2025: Zvítězily Česká televize a Kapka naděje s dokumentem o dětské duši a projekt Click and Feed

Lukáš Kovanda: Strnad přišel o 155 miliard. Na burzovní trůn se vrací ČEZ

CSG zahájila licenční výrobu velkorážové munice na Ukrajině
Lukáš Kovanda
Lukáš Kovanda

Zbrojařská skupina Czechoslovak Group po silném vstupu na burzu naráží na realitu trhu. Po slabším přijetí výsledků a zhoršeném globálním sentimentu její akcie klesly pod upisovací cenu a firma ztratila pozici nejhodnotnější české společnosti. Tu znovu přebírá ČEZ.

Akcie zbrojařské skupiny Czechoslovak Group (CSG) se na burze v Amsterdamu poprvé od vstupu na trh propadly pod upisovací cenu 25 eur za akcii. Krátce po desáté hodině se obchodovaly až kolem 24,66 eura.

Firma tak zároveň přišla o pozici nejhodnotnější veřejně obchodované společnosti v Česku. Zatímco ještě včera její tržní kapitalizace na pražské burze dosahovala zhruba 645 miliard korun, nyní klesla přibližně na 615 miliard.

Na první místo se tak vrací energetický gigant ČEZ, jehož hodnota se aktuálně pohybuje kolem 635 miliard korun.

Prudký obrat po silném startu

CSG přitom na burzu vstoupila teprve před dvěma měsíci a zpočátku zažívala velmi silný růst. Už čtvrtý den obchodování, 28. ledna, dosáhla její tržní kapitalizace zhruba 816 miliard korun. Od té doby ale firma přišla přibližně o 200 miliard korun své hodnoty.

Michal Strnad
Přelomový rok pro Strnada: CSG vydělala přes 21 miliard

Čistý zisk zbrojařské a strojírenské skupiny Czechoslovak Group (CSG) podnikatele Michala Strnada loni meziročně stoupl o 35,5 procenta na 872 milionů eur (asi 21,3 miliardy korun). Tržby vzrostly o 71,7 procenta na 6,7 miliardy eur (163,8 miliardy korun), podle firmy to bylo díky silné poptávce po obranných systémech a integraci společnosti The Kinetic Group.

Propad se výrazně promítl i do majetku většinového vlastníka a šéfa skupiny Michala Strnada. Jeho jmění kleslo z přibližně 770 miliard korun na zhruba 615 miliard. Za pouhé dva měsíce tak „zchudl“ asi o 155 miliard korun.

Co stojí za poklesem

Bezprostředním impulzem byly výsledky hospodaření za rok 2025, které firma zveřejnila ve středu. Ty investory zcela nepřesvědčily – slabší byla zejména divize malorážového střeliva, na což upozornili i analytici banky Jefferies.

Negativně byl vnímán i fakt, že společnost nezvýšila svůj výhled na letošní rok. Investoři, kteří po silném startu očekávali další růst, tak reagovali spíše zklamáním.

Roli hraje i širší kontext. Na globálních trzích panuje nervozita spojená s konfliktem v Perském zálivu. Zatímco zbrojařské firmy čelí výkyvům sentimentu, energetické společnosti z aktuální situace naopak těží – rostoucí ceny ropy a dalších komodit podporují růst jejich akcií. I proto se nyní na vrchol českého burzovního žebříčku vrací právě ČEZ.

Michal Nosek: Když lež úmyslně šíří náměstek ministra a učitel, je to selhání systému

Zdeněk Kettner
Profimedia.cz
Michal Nosek
Michal Nosek

Náměstek ministra školství za SPD Zdeněk Kettner, profesí učitel, sdílel falešný AI obrázek spojující nevinné lidi se žhářským útokem. Nejde o omyl. Jde o selhání, které popírá samotný smysl vzdělávání.

Existují chyby. A pak existují věci, které už nemají s chybou nic společného. To, co předvedl náměstek ministra školství za SPD Zdeněk Kettner, člověk, který je profesí učitel, spadá do té druhé kategorie.

Kettner sdílel na sociálních sítích upravenou fotografii, na níž byl předseda spolku Milion chvilek pro demokracii Mikuláš Minář spolu s knězem Tomášem Halíkem a jedním z podezřelých ze žhářského útoku v Pardubicích. Snímek, který byl podvrhem, bývalý poslanec SPD později smazal a omluvil se. Uvedl přitom, že manipulaci neodhalila ani umělá inteligence.

Učitel jako symbol

Učitel má vést k rozlišování pravdy od lži. Učitel má učit kritickému myšlení. Učitel má být symbolem odpovědnosti za slovo. A právě takový člověk vezme uměle vytvořený podvrh a bez ověření ho pošle do veřejného prostoru.

Podvrh, který má jediný účel, účel spojit konkrétní lidi s násilným útokem. To není v SPD prosazované sdílení názoru, to je vědomé, nebo fatálně nedbalé šíření lži. A právě tady se láme důvěra ve stát.

Buď Kettner věděl, že jde o manipulaci, a pak lhal. Nebo to nevěděl, a pak selhal v naprostém základu své profese. Neexistuje třetí možnost.

Premiér Andrej Babiš (ANO) respektuje víkendovou protivládní demonstraci spolku Milion chvilek, na kterou podle organizátorů dorazilo na pražskou Letnou minimálně čtvrt milionu lidí. V rozhovoru pro Blesk.cz uvedl, že vláda kvůli protestu žádné změny nechystá, protože je přesvědčená, že postupuje správně. Odmítl také komentovat účast manželky prezidenta Evy Pavlové.

Spojit Mikuláše Mináře a Tomáše Halíka s trestným činem pomocí falešného obrazu není již dříve zmiňovaná „ostřejší politická komunikace“. Je to primitivní diskreditační operace. Taktika, kterou běžně vídáme na temném okraji internetu, ne u učitele a už vůbec ne u náměstka ministra školství. A reakce? Ta situaci jen zhoršila.

Vy si snad své zdroje ověřujete?

Tuhle větu by si měli zapamatovat všichni studenti. Jako odstrašující příklad. Protože přesně tohle je opak vzdělání.

A pak přijde výmluva, že to neodhalila ani kontrola ChatGPT. To není jen alibismus. To je rezignace na vlastní odpovědnost. Učitel, který se vymlouvá na nástroj, přestává být učitelem. Politik, který to udělá, přestává být důvěryhodný.

Prvních 100 dní vlády Andreje Babiše (ANO) se podle politologů nevyznačuje koncepčním řízením. Odborníci upozorňují na návrat premiérova stylu založeného na mikromanagementu a obtížně předvídatelném rozhodování. Tento přístup se podle nich projevil i při dosud největší krizi kabinetu – organizaci repatriačních letů po útocích Spojených států a Izraele na Írán a následné íránské odvetě.

Lež se šíří dál

Mezitím se lež šíří dál. Nabaluje se, mutuje, žije vlastním životem. A co je nejhorší — získává legitimitu. Protože ji do prostoru nevypustil anonym, ale náměstek ministra.

Takhle nevypadá selhání jednotlivce. Takhle vypadá eroze veřejného prostoru. Tenhle případ není o omluvě. Není o vysvětlení. Je o tom, jestli může ve veřejné funkci zůstat člověk, který nedokáže rozeznat podvrh, nebo ho bez váhání použije.

A v obou případech platí: Učitel, který šíří lež, neučí. Náměstek, který to dělá, nemá co řídit školství.

Tak jednoduché to je.

