FreshStart: Zkouškové je v plném proudu. Jak si díky umělé inteligenci usnadnit studium

Potřebujete dovysvětlit látku, které nerozumíte? Čeká vás důležitá zkouška a nemáte nikoho, kdo by vám pomohl se na ni připravit? Píšete seminárku a nevíte, jaké téma zvolit nebo jak ho uchopit? Na tohle všechno existuje dostupné řešení: umělá inteligence. V našem článku se dočtete, jak si usnadnit studentský život s AI.

Obrovským hitem loňského roku se stal chatbot ChatGPT od firmy OpenAI. Tím se výhody umělé inteligence rozšířily i mezi obyčejné smrtelníky. Začaly vznikat aplikace, které umožnily generovat obrázky či fotky, zvuky, nebo pomoc s podnikáním. Zjišťování informací nebylo nikdy dostupnější.

Trend AI se rozšířil i do školství a různí vyučující na něj mají různé názory. Na gymnáziu Jana Palacha, kde je ředitelem Michal Musil, se s umělou inteligencí už sžívají. Vedou učitele i studenty k tomu, aby si s její pomocí usnadňovali práci, například s přípravou na výuku.

Existuje spousta způsobů, jak AI pomůže se školními povinnostmi. Ačkoliv za studenta test, bakalářku nebo diplomku nenapíše, není třeba zoufat. Stačí třeba využít některý z následujících tipů, který usnadní život (nejen) ve škole.

Učení s AI

Učení na zkoušku nebo na test není nic příjemného, nehledě na to, jestli se student připravuje několik dní nebo večer před tím. Čtení jednoho a toho samého textu stále dokola je pro člověka unavující a když už jej neprobudí ani pátá káva nebo Redbull, je zle. Díky umělé inteligenci se učení zábavou nestane (i když ve výjimečných případech se to k ní možná bude blížit), ale nebude tak jednotvárné a třeba člověka dovede na způsob, kterým informace nasouká do hlavy rychleji.

ChatGPT

Nejznámější a nejrozšířenější nástroj AI se dá použít hned v několika aspektech studia. Existuje neplacená verze, která poskytuje znalosti a informace do ledna 2022 a verze placená, která má přístup i do internetového vyhledávání. ChatGPT je možné využít v různých jazycích, češtinu zvládá skoro tak dobře jako angličtinu. Poradí, vysvětlí nebo napíše.

Na základě pokynů v konverzaci zvládne vymezit nejrůznější pojmy, vytvoří text na libovolné téma o jakékoli délce. Dokonce umí navrhnout postup a plán, pomocí kterého bude učení efektivnější a student všechno stihne bez zbytečného stresu.

Z kratšího textu připraví i test ABCD se správnými odpověďmi. Na stejném principu vygeneruje také kartičky na procvičování. Stejně tak vymyslí i návrhy témat seminární nebo diplomové práce a pomůže s osnovou.

Placená verze, tedy ChatGPT Plus, má rozšíření, které vytvoří otázky přímo na zadané téma, ze kterých lze následně provádět přezkoušení, sdělí správnost odpovědí, případně potřebné informace dovysvětlí.

Tuto multifunkční umělou inteligenci stojí za to využít. A když nebudete vědět, co zvládnete a co ne – jednoduše se jí lze zeptat a ona poradí!

Explain Paper

Explain Paper je aplikace, která usnadní čtení odborných článků a textů. Uplatnění najde, například když vyučující zadá četbu na přednášku či semináři, nebo když student najde skvělý zdroj ke své práci, ale informace jsou na něj příliš odborně podané. Do aplikace stačí nahrát PDF soubor, s jehož čtením je potřeba poradit. Uživatel pak zvýrazní části, které nejsou jasné, a AI je přepíše tak, aby byly snadnější na pochopení. Lze také vybrat si úroveň, na které to aplikace vysvětlí – možnosti jsou od pětiletého dítěte přes středoškoláka až po experta. Součástí je i chat, ve kterém se lze zeptat na doplňkové otázky k tématu.

Aplikace se dokáže popasovat i se soubory v češtině, ale vysvětlivky fungují jen v angličtině. Zároveň na základě obsahu textu doporučí několik dalších článků, které by se měly týkat stejného tématu.

Tohle všechno nabízí neplacená verze. S placenou verzí uživatel získá možnost ukládání si jednotlivých vysvětlení, shrnutí celého textu nebo dostupnost GPT-4, takže odpovědi chatu jsou potom přesnější a kvalitnější.

Speechify

Čtení textu nikdy nebylo jednodušší. Nebo spíš jeho poslouchání? Na Speechify si člověk vybere hlas, který potřebné texty bude předčítat. V možnostech je i čeština, a zároveň rychlost, jakou bude hlas mluvit. Aplikaci jde využít jako rozšíření na Chrome nebo stáhnout na Windows, Android nebo iOS. Speechify nabízí tři dny prémiové verze zdarma na zkoušku, potom je výkonnější verze této aplikace placená. Nicméně základ, tedy převod psané formy do zvukové, zůstává zdarma.

Studentský život s AI

Zkoušet sám sebe z naučené látky není zrovna jednoduché a ne vždycky je po ruce ochotný spolužák nebo kámoš. Zkoušení je bezpochyby dobrý způsob na zopakování učiva a pomocí AI to jde efektivně i pro jednotlivce.

Quizlet, Anki, Cram, Exam Cram

Quizlet a další podobné aplikace jsou vhodné pro učení se látky nebo její opakování. Nabízí předpřipravené digitální kartičky s otázkami na různá témata a stejně tak umožňují tvorbu vlastních. Kartičky fungují tak, že je na jedné straně otázka nebo pojem a na druhé odpověď či vysvětlení. Aplikace jsou flexibilní a je možné je využít na různých zařízeních. Dají se sdílet i s dalšími lidmi, takže se se svou učební pomůckou lze podělit.

Aplikace Exam Cram dokonce nabízí nahrání celého PDF souboru, ze kterého kartičky sama vytvoří. Je však dostupná pouze na iOS a její neplacená verze je limitovaná – umožní zpracování jen nízkého počtu materiálů.

Psaní s AI

Kdyby se nějakým zázračným způsobem stalo, že studentova diplomová práce generovaná pomocí AI projde přes jeho vedoucího, zcela určitě neprojde systémem na plagiátorství ani obhajobou. Tudy určitě cesta nevede. Umělá inteligence přesto práci s textem usnadní.

SciSpace

SciSpace pomůže studentovi se zdroji. Obsahuje články na nejrůznější témata, odpoví na otázky pomocí validních zdrojů nebo rozebere nalezený článek. Zvládne práci i naformátovat a vytvořit k ní citace. Neplacená verze je ovšem omezená počtem vyhledávání a otázek.

Grammarly

Píšete text v angličtině a nechcete každý odstavec dávat do překladače? Skvělou alternativou je Grammarly. Je zdarma dostupná ke stažení na všech typech zařízení. Dokáže zkontrolovat gramatiku nebo na základě typu textu, který píšete, navrhne lepší použití slovíček. Zároveň zhodnotí celkový dojem ze sdělení – tedy jestli je srozumitelné a pro čtenáře zajímavé.

Tak neváhejte a běžte vyzkoušet všechny vymoženosti, které umělá inteligence ke studiu nabízí. Jestli se chcete dozvědět další zajímavosti o moderním školství, pusťte si rozhovor s Michalem Musilem, ředitelem gymnázia Jana Palacha.