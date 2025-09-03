Putin vyzval Zelenského, ať přijede do Moskvy

Vyberte si z našich newsletterů

Ruský prezident Vladimir Putin prohlásil, že je připraven na schůzku s ukrajinským protějškem Volodymyrem Zelenským, pokud bude dobře nachystána. Zároveň vyzval ukrajinského lídra, ať přijede do Moskvy, kde se s ním sejde, napsala agentura Reuters. Zelenskyj, jehož země se již čtvrtým rokem brání ruské agresi, dlouhodobě vybízí Putina k setkání, na jehož uspořádání zatím neúspěšně naléhá i americký prezident Donald Trump.

Šéf Kremlu se k vývoji situace na Ukrajině, kterou Rusko na jeho rozkaz napadlo v únoru 2022, vyjádřil po své návštěvě Číny, kde dnes po boku čínského vůdce Si Ťin-pchinga a severokorejského diktátora Kim Čong-una zhlédl vojenskou přehlídku a jednal o další spolupráci s jejich zeměmi podporujícími ruskou invazi.

Putin řekl, že ruská armáda podniká na Ukrajině úspěšnou ofenzivu a postupuje na všech frontách. Ukrajina podle něho nemá síly na vlastní rozsáhlou ofenzivu a pouze se snaží zacelovat díry v obraně, nemá však takové vojenské rezervy jako Rusko. Pokud převládne zdravý rozum, je Rusko ochotné dohodnout se na přijatelném ukončení konfliktu, v opačném případě jej vyřeší vojensky, dodal ruský lídr.

Moskva v posledních týdnech opakuje, že schůzku Putina se Zelenským bude mít smysl, až bude jasný její program. Ukrajina i její západní spojenci to označují za zdržovací taktiku, díky níž může Rusko dále podnikat údery na ukrajinská města, v nichž umírají desítky civilistů.

Zelenskyj ve středu jedná o další podpoře své země s představiteli severoevropských a pobaltských zemí v Kodani, na čtvrtek je pak v Paříži naplánována schůzka takzvané koalice ochotných, tedy zemí pomáhajících Ukrajině.

Vstup na burzu je ve hře

Některá média dříve uvedla, že CSG zvažuje vstup na burzu v Amsterdamu a možná zároveň i v Praze. Firma v prezentaci napsala, že mezi možnostmi, jak podpořit svůj pokračující růst, je také primární veřejná nabídka akcií (IPO) na regulovaném trhu. „Žádná konečná rozhodnutí nebyla učiněna a jakékoli takové rozhodnutí bude záviset na řadě faktorů, včetně převládajících tržních podmínek,“ dodala firma v prezentaci. V červnu CSG dokončila emisi zajištěných dluhopisů za deset miliard korun se splatností v roce 2030 a kupónem 5,75 procenta.

Na zahraničních trzích CSG emitovala dluhopisy v objemu jedné miliardy amerických dolarů se splatností v roce 2031 a kupónem 6,5 procenta a jedné miliardy eur se splatností v roce 2031 a kupónem 5,25 procenta. Získané prostředky byly použity na refinancování a podporu dalšího růstu skupiny.

V prvním pololetí se CSG podařilo dosáhnout několika milníků. Skupina dokončila akvizici závodu na výrobu nitrocelulózy v německém Bomlitzu, čímž posílila svou vertikální integraci a zajistila si tak do budoucna přístup k této strategické komoditě pro výrobu munice. Zároveň byla završena dohoda o společném podniku se státní řeckou společností HDS, která přinese navýšení kapacit ve výrobě střední a velké ráže munice a dlouhodobé zajištění dodávek TNT.

Úspěšně byla dokončena integrace americké společnosti The Kinetic Group, která posílila postavení CSG na americkém trhu v oblasti malorážové munice. Skupina také odkoupila minoritní podíl ve Fiocchi Group, která vyrábí malorážovou munici, a stala se tak jejím jediným vlastníkem. K předchozímu většinovému podílu, který získala před třemi lety, dokoupila zbývajících 30 procent.

Další transakce CSG ohlásila už ve druhém pololetí. Patří mezi ně nákup většinového podílu ve zbrojovce ZVI Vsetín, která je tradičním výrobcem středorážové munice. Společnost Staluna Trade z holdingu CSG pak získala podíl 9,2 procenta v německé skupině Alzchem Group AG, která se zaměřuje na výrobu chemických látek. Před dvěma týdny CSG oznámila, že její společnost MSM North America získala od americké armády zakázku za až 632 milionů dolarů na výstavbu továrny na plnění velkorážové munice.

Mezi klíčové aktivity skupiny CSG patří vývoj a výroba vojenské techniky, leteckých systémů, speciálních vozidel a munice. Součástí holdingu jsou také například automobilka Tatra Trucks, společnost Excalibur Army a výrobce radarů Retia. Od americké společnosti Vista Outdoor koupila CSG na konci minulého roku divizi sportovního vybavení a zbraní Kinetic Group. Výrobní závody má CSG vedle Česka, Slovenska, Itálie a USA také ve Španělsku, Indii a Británii. Zaměstnává víc než 14 tisíc lidí.

