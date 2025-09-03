Putin vyzval Zelenského, ať přijede do Moskvy
Ruský prezident Vladimir Putin prohlásil, že je připraven na schůzku s ukrajinským protějškem Volodymyrem Zelenským, pokud bude dobře nachystána. Zároveň vyzval ukrajinského lídra, ať přijede do Moskvy, kde se s ním sejde, napsala agentura Reuters. Zelenskyj, jehož země se již čtvrtým rokem brání ruské agresi, dlouhodobě vybízí Putina k setkání, na jehož uspořádání zatím neúspěšně naléhá i americký prezident Donald Trump.
Šéf Kremlu se k vývoji situace na Ukrajině, kterou Rusko na jeho rozkaz napadlo v únoru 2022, vyjádřil po své návštěvě Číny, kde dnes po boku čínského vůdce Si Ťin-pchinga a severokorejského diktátora Kim Čong-una zhlédl vojenskou přehlídku a jednal o další spolupráci s jejich zeměmi podporujícími ruskou invazi.
Putin řekl, že ruská armáda podniká na Ukrajině úspěšnou ofenzivu a postupuje na všech frontách. Ukrajina podle něho nemá síly na vlastní rozsáhlou ofenzivu a pouze se snaží zacelovat díry v obraně, nemá však takové vojenské rezervy jako Rusko. Pokud převládne zdravý rozum, je Rusko ochotné dohodnout se na přijatelném ukončení konfliktu, v opačném případě jej vyřeší vojensky, dodal ruský lídr.
Moskva v posledních týdnech opakuje, že schůzku Putina se Zelenským bude mít smysl, až bude jasný její program. Ukrajina i její západní spojenci to označují za zdržovací taktiku, díky níž může Rusko dále podnikat údery na ukrajinská města, v nichž umírají desítky civilistů.
Zelenskyj ve středu jedná o další podpoře své země s představiteli severoevropských a pobaltských zemí v Kodani, na čtvrtek je pak v Paříži naplánována schůzka takzvané koalice ochotných, tedy zemí pomáhajících Ukrajině.
Kriminalisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) obvinili šest lidí z frýdecko-místecké firmy Ferrit z porušení mezinárodních protiruských sankcí. Podle nich společnost dodala v uplynulých dvou letech do Ruska přes třetí země své důlní stroje, které podléhají zmíněným sankcím. Informoval o tom dnes Deník N. Jednatel firmy a jeden z jejích tří majitelů Petr Kovář nechtěl věc komentovat. ýkonný ředitel Ferritu Petr Mohelník v reakci pro ČTK uvedl, že firma vždy jednala v plném souladu se zákony a veškeré její obchodní aktivity byly vždy v souladu s platnými právními a obchodními standardy.
Ukrajinci odvezli ze země spoustu chlapců. Vláda proto upravuje pravidla pro vycestování. Dospělí muži nemohou kvůli válečnému právu opouštět zemi.
