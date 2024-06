Podrážděný Musk. Miliardář zvažuje zákaz výrobků Apple ve svých firmách. Co mu vadí?

Americký miliardář a šéf automobilky Tesla Elon Musk varoval, že by ve svých firmách mohl zakázat používání produktů společnosti Apple. K zákazu by přikročil, pokud Apple do svých výrobků integruje nástroje umělé inteligence (AI) od společnosti OpenAI. Upozornila na to agentura Reuters.

Firma na úvod své výroční konference pro vývojáře představila nový balík technologii AI nazvaný Apple Intelligence. Ta má pohánět nové nástroje, včetně těch, které dokáží generovat text a obrázky a mají schopnosti získávat a analyzovat informace. Apple současně oznámil spolupráci s firmou OpenAI, díky níž bude její technologie generativní AI a její chatbot ChatGPT k dispozici na zařízeních Applu.

Narušení bezpečnosti

Právě zapojení nástrojů od OpenAI je trnem v oku Muskovi. „Jde o nepřijatelné narušení bezpečnosti,“ napsal miliardář v příspěvku na síti X s tím, že by to považoval za důvod pro zákaz zařízení od Applu ve svých firmách.

Musk navíc Apple obvinil, že nedokáže vyvinout vlastní systém a musí se spoléhat právě na technologie OpenAI. „Přesto (Apple) údajně zvládne zajistit, že OpenAI ochrání vaši bezpečnost a soukromí,“ napsal dále podnikatel na X a dodal, že návštěvníci budou muset svá zařízení od Applu nechat izolované v úschově na recepci.

Vývojářskou konferenci Apple každoročně využívá k tomu, aby představil aktualizace svých aplikací a operačních systémů a ukázal vývojářům nové nástroje, které budou moci ve svých aplikacích používat. Výrobce iPhonů se navíc letos podle Reuters snaží ujistit investory, že v oblasti AI neprohrál boj s Microsoftem.

Mezi Muskovy firmy kromě výrobce elektromobilů Tesla patří například společnost SpaceX, sociální síť X nebo startu-up xAI. Patřil také mezi spoluzakladatele OpenAI. Společnost ale později opustil a od té doby patří mezi její kritiky.

