Lidé mají před sebou poslední dekádu, kdy budou chytřejší než AI

Nástroje umělé inteligence využívá stále více lidí. Ke zvýšení efektivity práce, pro rychlejší vyhledávání, ke kreativní činnosti. Důvodů je spousta a lidé už začínají za tyto AI nástroje platit i poměrně vysoké měsíční poplatky. A i když je vývoj umělé inteligence pořád teprve na začátku, odborníci už začínají tvrdit, že lidstvo má před sebou posledních pár let, kdy si může říkat, že je člověk inteligentnější než AI.

Naposledy k tomuto tématu promluvil Demis Hassabis, generální ředitel Google DeepMind, která se zabývá výzkumem AI. Podle něj se během následující dekády začne objevovat takzvaná obecná umělá inteligence (zkráceně AGI, typ umělé inteligence, která má za cíl replikovat kognitivní schopnosti člověka, má tak schopnost chápat, učit se a aplikovat znalosti v širokém spektru úkolů na úrovni srovnatelné s lidskou inteligencí - pozn. red.).

„Myslím, že dnešní systémy jsou velmi pasivní a stále je spousta věcí, které neumí. Ale myslím si, že během příštích pěti až deseti let se mnoho z těchto schopností začne dostávat do popředí a začneme se posouvat směrem k tomu, čemu říkáme obecná umělá inteligence," cituje web CNBC Hassabise. „Ještě tam ale nejsme. Tyto systémy jsou v určitých věcech velmi působivé. Ale jsou tu další věci, které zatím dělat nemohou, a my máme před sebou ještě hodně výzkumné práce,“ doplnil šéf Google DeepMind.

Hassabis není sám, kdo naznačuje, že bude chvíli trvat, než se AGI objeví. V loňském roce generální ředitel čínského technologického gigantu Baidu Robin Li řekl, že AGI je „ještě více než 10 let daleko“, a zpochybnil tak předpovědi některých svých kolegů o tom, že k tomuto průlomu dojde v mnohem kratším časovém rámci. Někteří však přesto zůstávají optimisty.

Bude to prý dříve

Mezi ně patří například Dario Amodei, generální ředitel startupu Anthropic, který se zabývá bezpečností a výzkumem umělé inteligence. Ten uvedl, že v „příštích dvou nebo třech letech“ se objeví forma umělé inteligence, která je „lepší než téměř všichni lidé téměř ve všech úkolech“.

Ostatní technologičtí lídři předpokládají, že AGI přijde ještě dříve. Produktový ředitel společnosti Cisco Jeetu Patel si myslí, že existuje šance, že nějaká forma AGI by se mohla objevit již v letošním roce. „Umělá inteligence má tři hlavní fáze. Je tu základní umělá inteligence, kterou právě teď všichni zažíváme a známe. Pak je tu obecná umělá inteligence, kde se kognitivní schopnosti setkávají s lidskými. Pak je tu to, čemu se říká superinteligence. Myslím, že v roce 2025 uvidíme smysluplné důkazy o tom, že AGI je ve hře. Nemluvíme o letech daleko,“ uvedl Patel.

V loňském roce generální ředitel Tesly Elon Musk předpověděl, že AGI bude pravděpodobně k dispozici do roku 2026, zatímco generální ředitel OpenAI Sam Altman uvedl, že takový systém by mohl být vyvinut v „přiměřeně blízké budoucnosti“.

