Musk spěchá s výrobou levné Tesly. Akcie automobilky díky tomu otočily

Invaze levných elektroaut z Číny už doléhá i na největšího výrobce aut na baterky, americkou automobilku Tesla. Ta oznámila, že urychlí výrobu cenově dostupných modelů. Akcie díky tomu mírně posílily, i když čtvrtletní výsledky automobilky byly spíše zklamáním.

Čistý zisk amerického výrobce elektromobilů Tesla v prvním čtvrtletí letošního roku klesl o 55 procent na 1,13 miliardy dolarů (26,6 miliardy korun) a tržby se snížily poprvé za čtyři roky. Vyplývá to z prohlášení zveřejněného v noci na dnešek. Automobilka však současně oznámila, že urychlí výrobu nových, cenově dostupnějších vozidel, což poslalo její akcie vzhůru.

Tržby se v prvním čtvrtletí snížily o devět procent na 21,3 miliardy dolarů. Objem prodeje klesl o téměř devět procent kvůli zvýšené konkurenci a zpomalování poptávky po elektromobilech. Zisk na akcii bez jednorázových položek činil 45 centů, zaostal tak za odhadem analytiků dotazovaných agenturou FactSet, kteří čekali zisk 49 centů na akcii.

Lidové vozítko bude dřív

Investoři a analytici hledali nějaké znamení, že Tesla podnikne kroky k zastavení letošního propadu ceny svých akcií a zvýšení prodeje, upozornila agentura AP. V dopise investorům Tesla uvedla, že výroba menších a cenově dostupnějších modelů bude zahájena dříve, než doposud předpokládala. Menší modely, mezi které zřejmě patří i malý vůz Model 2 za cenu kolem 25 tisíc dolarů, budou využívat podvozky vozů nové generace a některé prvky současných modelů. Budou tak vyráběné na stejných výrobních linkách, jako současné modely, a pro nové vozy nebudou potřeba nové továrny ani nové výrobní linky. Generální ředitel Elon Musk v konferenčním hovoru s analytiky uvedl, že očekává zahájení výroby v druhé polovině příštího roku, ale mohlo by to být i koncem letošního roku.

Tesla zopakovala, že růst prodeje vozů může být v letošním roce znatelně nižší než loni, protože pracuje na uvedení nové generace vozu. Podle mnoha analytiků slabší prodej vyvolává otázky ohledně poptávky po Teslách a dalších elektromobilech.

Akcie Tesly od počátku letošního roku klesly o více než 40 procent. Po oficiálním ukončení úterního obchodování v USA však začaly růst a v jednu chvíli si připisovaly až 12,5 procenta.

