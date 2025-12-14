Aby Česko mohlo pokračovat bez chaosu. Fiala na konci své vlády bilancuje o stavu státu
Premiér v demisi Petr Fiala (ODS) zveřejnil zprávu o stavu země, v pondělí při výměně vlády ji předá svému nástupci Andreji Babišovi (ANO). Materiál s fakty a daty připravil, aby Česko mohlo pokračovat bez chaosu, řekl ve videu na síti X natočeném ve vyklizených prostorách vlády. Česko je ve velmi dobré kondici, dodal. Zpráva se sedmi kapitolami na téměř 80 stránkách je k dispozici na Fialově webu.
Titul s názvem Česko 2025 a podtitulem Zpráva premiéra Petra Fialy o stavu země není podle končícího předsedy vlády volební leták ani marketing. V brožuře jsou podle Fialy informace o tom, co končící vláda po předchozím Babišově kabinetu převzala a co nové Babišově vládě předává. "Ať mají všichni jasno už od prvního dne nové vlády, protože v demokracii se předává nejenom moc, ale hlavně odpovědnost," podotkl. Ve Sněmovně bude velmi pečlivě hlídat, aby nová vlády nevyhodila práci končícího kabinetu oknem, dodal Fiala.
Babiš mluví o bankrotu Pošty. Čísla ale ukazují pravý opak
Premiér Andrej Babiš varuje, že Česká pošta míří k bankrotu. „Není to pravda“, reaguje generální ředitel Pošty Miroslav Štěpán a předkládá nejlepší hospodářské výsledky státního podniku od roku 2018. Ztráta výrazně klesá a společnost dokonce vyplácí mimořádné odměny.
Zpráva předkládá fakta, data, rozpočty, mezinárodní srovnání, legislativní změny a výsledky, které jsou veřejně snadno dohledatelné, napsal Fiala v úvodu dokumentu. Jeho vláda podle něj zpomalila tempo zadlužování a nastavila rozpočty tak, aby Česko dokázalo postupně zkrotit svoje dluhy, zajistila nezávislost České republiky na Rusku v dodávkách plynu a ropy, postarala se o válečné uprchlíky z Ukrajiny, investovala a získala pro ČR vliv, který překračuje postavení středně velké země uprostřed Evropy.
"S odstupem je zřejmé, že jsme na všechny krize dokázali reagovat velmi dobře - ať už šlo o válku na Ukrajině, migrační vlny či energetický šok a následně kompletní přeorientování naší energetiky," napsal končící premiér v úvodu. V závěru zprávy o stavu země připustil, že jeho vláda také dělala chyby. Zdůraznil ale, že se jí v nepředvídatelné a náročné době podařilo vládnout odpovědně. "A to se znatelně projevilo v naší bezpečnostní politice, v mezinárodním postavení, v hospodaření s veřejnými penězi i v investicích do naší prosperity," dodal.
Fiala: Doufám, že vláda Andreje Babiše bude pokračovat v muniční iniciativě
Premiér v demisi Petr Fiala (ODS) doufá, že se nastupující kabinet ANO, SPD a Motoristů nechá přesvědčit o významu české muniční iniciativy a bude v ní nějakým způsobem pokračovat. Kritiku iniciativy, která zajišťuje velkorážovou munici pro Ukrajinu čelící ruské vojenské invazi, pokládá za mimořádně nezodpovědnou. Iniciativa je unikátní a v zahraničí oceňovaná věc, byla by velká chyba toto zničit, řekl Fiala.
Česko je tak podle Fialy bezpečnější, odolnější a mnohem lépe připravené na budoucnost než při nástupu jeho vlády v roce 2021. "Česká republika vykročila správným směrem, i když samozřejmě není jisté, zda se cestou neztratí nebo zda si dokáže udržet pracně nastavené tempo," doplnil. Zpráva je podle něj základem pro jakoukoli další debatu. Fialův kabinet v demisi skončí ve funkci v pondělí téměř přesně po čtyřech letech od svého nástupu. Nahradí ho Babišova vláda složená z ministrů ANO, SPD a Motoristů, kterou jmenuje prezident Petr Pavel.