Další detaily. Kellner mi nepomohl z vrtulníku, uvedl přeživší nehody na Aljašce

Jediný přeživší pádu vrtulníku na Aljašce, při kterém zemřel v roce 2021 český miliardář Petr Kellner, popsal stanici Alaska´s News Source, co se stalo po nehodě. Čech David Horváth vzpomíná, že po pádu zůstal uvězněný ve vrtulníku. Proto žádal o pomoc Kellnera, kterému se podařilo vyprostit z havarovaného stroje. Ten se však nakonec od něj vzdálil. Horváth reakci přičítá šoku.

Vrtulník s výpravou českého miliardáře, kterého časopis Forbes opakovaně označil za nejbohatšího muže v Česku, se zřítil 27. března roku 2021. Stroj, který česká výprava využívala pro zimní sporty, havaroval poblíž ledovce Knik krátce poté, co manévroval nad hřebenem.

Horváth v rozhovoru pro aljašskou stanici potvrdil dřívější informace, že Kellner pád vrtulníku přežil. Horváth ho viděl, jak se pohybuje mimo vrtulník, zatímco on sám byl zablokován uvnitř stroje. „Tak jsem začal opravdu hlasitě křičet - Haló, Petře, my tady neumíráme! Pojď nám pomoct,“ řekl Horváth. Podle něj se však miliardář přiblížil tak na deset metrů a pak ho ztratil z dohledu. Muž tvrdí, že pak zůstal uvnitř vrtulníku sám osm hodin.

Podle serveru Horváth uzavřel svůj právní spor se společností Soloy Helicopters, která vrtulník provozovala. Domníval se, že firma na nehodu zareagovala pozdě. S firmou se stále soudí pozůstalí po českém miliardáři.

Kromě Kellnera přišli při havárii ze 27. března o život také český trenér snowboardingu Benjamin Larochaix, pilot Zachary Russell a dva horští vůdci: Gregory Harms a Sean McManamy. Horváth sice přežil, ale kvůli omrzlinám mu lékaři museli amputovat prsty na obou rukách.

Americký Národní úřad pro bezpečnost v dopravě (NTSB) loni uvedl ve své vyšetřovací zprávě, že za pád vrtulníku mohla zřejmě chyba pilota a jeho neschopnost adekvátně zareagovat na náhlou ztrátu viditelnosti. Poukázal také na „neadekvátní výcvik pilotů“ u společnosti Soloy, která lety organizovala, a nedostatečný dohled inspektora Federálního úřadu pro letectví (FAA).