newstream.cz

Zemřel Ted Turner, muž, který změnil televizi. Zakladateli CNN bylo 87 let

Ted Turner, zakladatel CNN
Zakladatel CNN Ted Turner zemřel ve věku 87 let. Americký mediální magnát, filantrop, jachtař a někdejší manžel herečky Jane Fondové vytvořil v roce 1980 první nepřetržitě vysílající zpravodajskou stanici. CNN se zpočátku setkávala s nedůvěrou, později však zásadně proměnila způsob, jakým svět sleduje dějiny v přímém přenosu.

Ve věku 87 let zemřel zakladatel americké televizní stanice CNN Ted Turner. O úmrtí mediálního magnáta, filantropa a jachtaře informovala CNN s odvoláním na jeho společnost Turner Enterprises.

Turner, celým jménem Robert Edward „Ted“ Turner III, se narodil v roce 1938 v Cincinnati v Ohiu. V roce 1980 založil Cable News Network, tedy CNN, první televizní stanici zaměřenou na nepřetržité zpravodajství

Zpočátku mu nevěřili, pak změnil média

Myšlenka vysílat zprávy 24 hodin denně se zpočátku setkávala s posměchem. Kritici pochybovali, že by zpravodajství mohlo být výdělečným televizním formátem. Turner ale nakonec uspěl a CNN se stala symbolem nové éry médií.

Zlom přišel v roce 1986, kdy CNN živě odvysílala tragédii raketoplánu Challenger. Ještě výraznější průlom následoval na začátku 90. let během invaze do Kuvajtu a války spojenců proti Iráku. Reportéři CNN, včetně Petera Arnetta, tehdy přinášeli světu zpravodajství v reálném čase.

Time ho označil za muže roku

Časopis Time v roce 1991 Turnera jmenoval mužem roku. Ocenil ho za to, že ovlivnil dynamiku světových událostí a umožnil divákům ve 150 zemích stát se přímými svědky historie.

Turner svou stanici v roce 1996 prodal společnosti Time Warner a z mediálního byznysu postupně odešel. CNN však i později označoval za největší úspěch svého života.

Filantrop, ochránce přírody i odpůrce jaderných zbraní

Vedle médií se Turner věnoval také filantropii, ochraně přírody, skupování půdy, chovu bizonů a provozování restaurací. Dlouhodobě se zasazoval o ochranu životního prostředí a podporoval snahy o celosvětové odstranění jaderných zbraní.

V roce 2018 oznámil, že trpí demencí s Lewyho tělísky, neurodegenerativním onemocněním, jehož příznaky se mohou podobat Alzheimerově či Parkinsonově chorobě.

V letech 1991 až 2001 byl ženatý s herečkou Jane Fondovou. Navštěvoval vojenskou internátní školu v Tennessee a později studoval na Brownově univerzitě, odkud byl před dokončením studia vyloučen.

USA brzdí operaci v Hormuzu. Podle Trumpa je dohoda s Íránem na dosah

Spojené státy dočasně pozastavují doprovod lodí v Hormuzském průlivu, aby daly prostor pokročilým jednáním s Íránem. Donald Trump tvrdí, že dohoda je blízko, americká blokáda íránských přístavů ale pokračuje. Teherán mezitím varuje, že konfrontace kolem klíčové ropné tepny zdaleka neskončila.

Spojené státy nakrátko přerušují operaci, při níž v Hormuzském průlivu doprovázely a chránily lodě ohrožované íránskou blokádou. Uvedl to americký prezident Donald Trump, podle něhož jsou důvodem aktuální velmi pokročilá jednání s Íránem a snaha dosáhnout dohodu. Americká blokáda íránských přístavů však pokračuje, dodal Trump.

Šéf Bílého domu v neděli oznámil zahájení operace s názvem Project Freedom (Projekt Svoboda), jejímž cílem chránit lodě a získat kontrolu nad klíčovou námořní obchodní trasou v Hormuzském průlivu, kterou Írán po zahájení americko-izraelských úderu začátkem března zablokoval, což mimo jiné výrazně zvýšilo ceny ropy.

V úterý večer amerického času (dnes nad ránem středoevropského letního času) však na své síti Truth Social oznámil, že „na žádost Pákistánu a dalších zemí“ a také na základě „faktu, že byl dosažen velký pokrok směrem k úplné a konečné dohodě s představiteli Íránu“ bude Projekt Svoboda „nakrátko pozastaven, abychom viděli, zda je možné dokončit a podepsat dohodu či ne“.

Americký ministr obrany Pete Hegseth v úterý uvedl, že Spojené státy již zajistily bezpečnou plavbu průlivem a že se k proplutí řadí stovky obchodních lodí. Zmíněná operace měla podle něho pouze obranný charakter a USA bez podnětu ze strany Íránu nezasahovaly.

Jeden z íránských činitelů přitom v pondělí uvedl, že Teherán by mohl americkou ochranu lodí považovat za porušení příměří, které v současnosti mezi USA a Izraelem na jedné a Íránem na druhé straně platí.

Americké námořnictvo bude podle Trumpa pokračovat v námořní blokádě Íránu, která brání lodím vplouvat do íránských přístavů nebo je opouštět. Washington se tím snaží vyvolat ekonomický tlak na Teherán a přimět jej k dohodě podle Trumpových představ. Íránští představitelé však tvrdí, že politickou krizi nelze vyřešit vojenskými prostředky, a varují, že Teherán s konfrontací kolem Hormuzského průlivu ještě ani nezačal.

„Ruce pryč od médií.“ Prahou prošel pochod na podporu veřejnoprávních médií

Na Staroměstském náměstí v Praze se vpodvečer sešly tisíce lidí na podporu České televize a Českého rozhlasu. Podle zpravodaje České tiskové kanceláře drželi účastníci české vlajky a transparenty na podporu veřejnoprávních médií. Na akci dohlíželi policisté včetně antikonfliktního týmu.

Shromáždění s názvem Ruce pryč od médií pořádal spolek Milion chvilek pro demokracii. Organizátoři požadují stažení návrhu zákona, který mimo jiné převádí financování České televize a Českého rozhlasu z poplatků na státní rozpočet. Po projevech řečníků se lidé vydali pochodem k budově Českého rozhlasu ve Vinohradské ulici.

Akce začala v 17:30. Předseda spolku Milion chvilek pro demokracii Mikuláš Minář a Mariana Novotná Nachtigallová ze spolku vyzvali ke stažení návrhu zákona, který označují za návrh „na zestátnění veřejnoprávních médií“. Požadují také konec snah o politické ovládnutí České televize a Českého rozhlasu.

„Pokud tak politici neučiní, uvidí, že tohle je pouze začátek,“ uvedl spolek.

Demonstrace v krajských městech

Organizátoři zároveň oznámili další akce. Milion chvilek pro demokracii připravuje na neděli 17. května od 17:00 pochody na obranu médií ve dvanácti krajských městech. O týden později se má v Praze uskutečnit pochod před Úřad vlády České republiky.

Krátce po 18:00 vyrazil průvod ze Staroměstského náměstí směrem k budově Českého rozhlasu. Trasa vedla ulicemi Celetná, Hybernská, Seifertova a Italská, cílem byla Vinohradská ulice. Organizátoři vyzvali účastníky, aby se vyvarovali vulgárních pokřiků a aby pochod probíhal v klidné atmosféře.

Podporovatelé veřejnoprávních médií nesli transparenty s hesly jako Svobodná média, Nezávislost má cenu nebo Nesvobodná média = nesvobodná země. V průvodu se bubnovalo a troubilo, lidé skandovali například Média nedáme a směrem k přihlížejícím volali Pojďte s námi. Zástupci spolku na místě rozdávali samolepky a připínací placky s nápisem Ruce pryč od médií.

Návrh zákona představil ministr kultury Oto Klempíř za Motoristy. Počítá s převodem financování České televize a Českého rozhlasu z poplatků na státní rozpočet. Zároveň má veřejnoprávním médiím pro příští rok ubrat 1,4 miliardy korun, z toho jednu miliardu České televizi a 400 milionů korun Českému rozhlasu.

Poplatky přitom tvoří podstatnou část výnosů veřejnoprávních médií. Česká televize má letos příjmy z poplatků naplánované na 6,7 miliardy korun, Český rozhlas na téměř 2,5 miliardy korun.

Odbory a iniciativa Veřejnoprávně před dvěma týdny kvůli chystanému vládnímu zákonu o médiích veřejné služby vyhlásily časově neomezenou stávkovou pohotovost.

