Zemřel Ted Turner, muž, který změnil televizi. Zakladateli CNN bylo 87 let
Zakladatel CNN Ted Turner zemřel ve věku 87 let. Americký mediální magnát, filantrop, jachtař a někdejší manžel herečky Jane Fondové vytvořil v roce 1980 první nepřetržitě vysílající zpravodajskou stanici. CNN se zpočátku setkávala s nedůvěrou, později však zásadně proměnila způsob, jakým svět sleduje dějiny v přímém přenosu.
Ve věku 87 let zemřel zakladatel americké televizní stanice CNN Ted Turner. O úmrtí mediálního magnáta, filantropa a jachtaře informovala CNN s odvoláním na jeho společnost Turner Enterprises.
Turner, celým jménem Robert Edward „Ted“ Turner III, se narodil v roce 1938 v Cincinnati v Ohiu. V roce 1980 založil Cable News Network, tedy CNN, první televizní stanici zaměřenou na nepřetržité zpravodajství.
Zpočátku mu nevěřili, pak změnil média
Myšlenka vysílat zprávy 24 hodin denně se zpočátku setkávala s posměchem. Kritici pochybovali, že by zpravodajství mohlo být výdělečným televizním formátem. Turner ale nakonec uspěl a CNN se stala symbolem nové éry médií.
Zlom přišel v roce 1986, kdy CNN živě odvysílala tragédii raketoplánu Challenger. Ještě výraznější průlom následoval na začátku 90. let během invaze do Kuvajtu a války spojenců proti Iráku. Reportéři CNN, včetně Petera Arnetta, tehdy přinášeli světu zpravodajství v reálném čase.
Time ho označil za muže roku
Časopis Time v roce 1991 Turnera jmenoval mužem roku. Ocenil ho za to, že ovlivnil dynamiku světových událostí a umožnil divákům ve 150 zemích stát se přímými svědky historie.
Turner svou stanici v roce 1996 prodal společnosti Time Warner a z mediálního byznysu postupně odešel. CNN však i později označoval za největší úspěch svého života.
Filantrop, ochránce přírody i odpůrce jaderných zbraní
Vedle médií se Turner věnoval také filantropii, ochraně přírody, skupování půdy, chovu bizonů a provozování restaurací. Dlouhodobě se zasazoval o ochranu životního prostředí a podporoval snahy o celosvětové odstranění jaderných zbraní.
V roce 2018 oznámil, že trpí demencí s Lewyho tělísky, neurodegenerativním onemocněním, jehož příznaky se mohou podobat Alzheimerově či Parkinsonově chorobě.
V letech 1991 až 2001 byl ženatý s herečkou Jane Fondovou. Navštěvoval vojenskou internátní školu v Tennessee a později studoval na Brownově univerzitě, odkud byl před dokončením studia vyloučen.
VYŠEL JARNÍ NEWSTREAM CLUB
Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.
Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.
V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.
Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.