Musk se chlubí, že zabránil jaderné válce. Kvůli němu jsme jí ale blíž, míní věhlasný politolog

Jedna z nejvíce probíraných části nové biografie Elona Muska z pera Waltera Isaacsona je ta, v níž se nejbohatší muž planety chlubí tím, že zabránil použití jaderných zbraní Ruskem při jeho invazi na Ukrajinu. Jenže je to přesně naopak, napsal v komentáři pro deník The Guardian věhlasný politolog Timothy Snyder, autor knih o podstatě totality, včetně té komunistické v Česku a východní Evropě.

Reklama

Oligarcha ze Silicon Valley, možná nejbohatší muž na světě, podává ruku svému kolegovi oligarchovi, muži, který má prst na ruském jaderném tlačítku. Sdílejí tajemství o pošetilosti mas a podnikají kroky, aby nás všechny zachránili před námi samotnými. Díky nim byl svět zachráněn před armagedonem.

Tvrzení jako součást Muskovy mediální kampaně

Není to však shrnutí příznivě přijaté knihy dystopické sci-fi, ale scénář prezentovaný, jako by se to ve skutečnosti stalo, v biografii Elona Muska – a jeho mediální kampani. Ačkoli ani Musk, ani jeho životopisec Isaacson nemohou pochopit celý příběh ruské invaze na Ukrajinu, skutečností je, že multimiliardářský generální ředitel sítě X (dříve známé jako Twitter) loni na podzim odmítl rozšířit pokrytí své satelitní komunikace Starlink pro ukrajinské ozbrojené síly.

Biografie Elona Muska: Génius i démon, který zachraňuje svět – ale překáží mu v tom lidé Leaders Během posledního roku se pověst nejbohatšího muže světa Elona Muska proměnila z vizionáře na téměř až vyvrhela a asociála. Mnoho lidí si kladlo a klade otázku, co se mu asi tak honí v hlavě? Důkladnou odpověď poskytuje nová biografie nazvaná jednoduše Elon Musk z pera uznávaného literáta Waltera Isaacsona. A mnozí recenzenti se shodují na jednom: hlavním přínosem biografie je bádání nad tím, jak se může tak nevyzpytatelný, arogantní člověk s tlačítkem v duši s nápisem „režim: démon" stát úspěšným a jestli vůbec stojí za to lidstvu „nechat se spasit cvokem“. duk Přečíst článek

Musk tak učinil, protože mu Rusové (podle některých zdrojů přímo prezident Vladimir Putin) řekli, že ukrajinský útok na část dříve vlastního území – poloostrov Krym, okupovaný Ruskem – povede k ruské jaderné reakci. To byla lež. Ukrajina provedla na Krymu již desítky operací, z nichž některé byly opravdu velkolepé – ale žádná z nich nevedla k jaderné válce.

Výsledný efekt těchto operací nebyl eskalační, protože ukrajinské útoky snižují schopnost Ruska útočit na ukrajinském území, napsal profesor historie na Yaleově univerzitě a autor knih o podstatě totality včetně té komunistické v Česku a východní Evropě Timothy Snyder v komentáři pro deník The Guardian.

Tvrzení, že Musk zabránil eskalaci války, je jen přebalená ruská propaganda a pomáhá jí najít nové publikum, míní Timothy Snyder.

Po 19 měsících války většina pozorovatelů pochopila, že neustálé ruské jaderné hrozby jsou psychologickou operací, pokusem zastrašit Ukrajinu a její spojence. Tvrzení, že Musk zabránil eskalaci války, je jen přebalená ruská propaganda a pomáhá jí najít nové publikum. Poskytuje platformu pro ruské lži určené k demoralizaci.

Ve skutečnosti Musk situaci zhoršil

Ve skutečnosti Muskovy činy zvýšily šance na jadernou válku. Vždy existuje nějaké riziko takové války, které Rusko ještě zvýšilo zahájením velkého konfliktu. Ukrajina pak pravděpodobnost snížila ignorováním ruského jaderného vydírání. Pokud by se Ukrajina vzdala, pak by lekce pro zbytek světa byla jasná: musíte mít jaderné zbraně, buď k vydírání, nebo k tomu nebýt vydírán.

Ukrajinská armáda postupuje, ministr obrany ale přijde o místo Politika Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj dnes na Facebooku uvedl, že požádá parlament o odvolání ministra obrany Oleksije Reznikova a na jeho místo navrhne Rustema Umerova, šéfa hlavního ukrajinského privatizačního fondu. Toto oznámení, které učinil ve svém pravidelném večerním videoposelství k národu, připravuje půdu pro největší otřes ukrajinského obranného aparátu během války, poznamenala agentura Reuters. ČTK Přečíst článek

Ukrajinci toto rozhodnutí přijali ve stresu, protože pokud by došlo k odpálení jaderné zbraně, směřovala by na jejich území. Musk – kterému žádné nebezpečí nehrozilo – se místo toho rozhodl ustoupit jadernému vydírání, čímž ho ještě více podpořil.

Musk – kterému žádné nebezpečí nehrozilo – se místo toho rozhodl ustoupit jadernému vydírání, čímž ho ještě více podpořil.

Muskův čin také prodloužil současnou konvenční válku. Po třech velkých bitevních vítězstvích v loňském roce měli Ukrajinci šanci ukončit ruskou okupaci úderem na jih. Jeden problém, abych byl k Muskovi spravedlivý, byl ten, že jejich západní spojenci jim včas nedodali potřebné zbraně.

Putin může být do roka odstaven od moci, nejspíše násilně, myslí si bývalý britský špion zaměřený na Rusko Politika Bývalý agent britské rozvědky MI6 Christopher Steele se domnívá, že ruský prezident Vladimir Putin bude do roka odstaven od moci. Steele, který v roce 2016 dodal americké Demokratické straně informace o údajných vazbách kampaně tehdejšího republikánského prezidentského kandidáta Donalda Trumpa na Rusko, to uvedl v rozhovoru s britskou televizní stanicí Sky News. ČTK Přečíst článek

Ale bez komunikace byl smysluplný pokrok nemožný. To dalo ruské straně čas na vybudování opevnění a položení min, které letošní ukrajinskou protiofenzívu značně ztěžují. Minulý týden jsem navštívil rehabilitační centrum v Kyjevě a hovořil s vojáky, kteří přišli o končetiny. Téměř ve všech případech byli zraněni minami. Všichni měli kamarády zabité minami.

Musk se přibížil fašistické pozici Putina

Všechno, co si Musk myslel, že zlepšuje, ještě zhoršil. Od té doby Musk přitvrdil a šíří ruskou propagandu, která z něj udělala naivního hlupáka – a přiblížil se ke společné fašistické pozici s Putinem. V závodě o dosažení dna oba muži – Musk i Putin – v posledních dnech obvinili Židy z antisemitismu. Rusku to na bojišti moc nejde, ale Muskovi manipulátoři mohou jistě říci, že udělali své.

Musk přitvrdil a šíří ruskou propagandu, která z něj udělala naivního hlupáka – a přiblížil se ke společné fašistické pozici s Putinem.

Snad nejsmutnější částí této záležitosti je oslava zbabělce na úkor lidí projevujících fyzickou odvahu. Ukrajinci čelili a zvrátili rozsáhlou invazi největší země světa za obrovské náklady; Musk je chlápek, který dělá show z toho, že nebude bojovat v kleci s Markem Zuckerbergem.

Rusové si s Muskem pohráli

Tím, že Isaacson představuje Muskovu psychickou zranitelnost jako válečnou slávu, nás biografie zve do světa, kde jsou naše nepodložené obavy pravdou a skutečná odvaha druhých rozptýlením. Rusové si pohráli s Muskem stejným způsobem, s jakým si sociální média hrají s námi ostatními. Hledali osobní úzkost, přiměli nás, abychom podle ní jednali – a pak těžili z rozporů.

Elon Musk: Z vizionáře vyvrhelem za pár měsíců Leaders Mezi osobnostmi roku 2022 ční zakladatel Tesly a Space X Elon Musk. Rok 2022 v jeho podání však nebyl jen plný úspěchů, ačkoli právě automobilka Tesla reportovala jedny rekordní zisky za druhými. Stanislav Šulc Přečíst článek

Oligarchové jsou zbabělci, orientovaní na představy o útěku na Nový Zéland nebo na Mars nebo do nesmrtelnosti nebo cokoli jiného – ušetřeni těžkých rozhodnutí, které my ostatní musíme udělat uprostřed krizí, které oligarchové ještě zhoršují. Putinova válka na Ukrajině je mimo jiné jeho oligarchickým výstřelkem založeným na fantazírování, že Ukrajina neexistuje a její obyvatelé chtějí být Rusy. Jsou to věci tak hloupé, že musíte být multimiliardář, abyste jim uvěřili; ale když se to všechno pokazí, další multimiliardář nabídne ještě hloupější pomoc, jako to udělal Musk pro Putina.

Je těžké přemýšlet o velmi nebezpečné myšlence, že lidé jako Musk a Putin jsou hrdinové, kteří nás ostatní zachraňují před našimi vlastními omezeními. Zápletka o oligarchických supermanech je ve skutečnosti fikce, která ve skutečném světě fakticky škodí.

Miliardář Musk spustil projekt umělé inteligence xAI. Chce „porozumět realitě” Zprávy z firem Podnikatel Elon Musk spustil svůj dlouho očekávaný start-up xAI, který se bude zabývat umělou inteligencí (AI). Šéf automobilky Tesla či kosmické společnosti SpaceX zároveň představil tým inženýrů xAI, kteří dříve prošli velkými americkými technologickými společnostmi. Muskův projekt si klade za cíl vytvořit alternativu k populárnímu chatbotu ChatGPT. ČTK Přečíst článek