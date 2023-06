Zúčtování sporů. Musk a Zuckerberg se utkají v souboji v kleci

Dva z nejvýznamnějších technologických miliardářů světa, šéf Twitteru Elon Musk a zakladatel Facebooku Mark Zuckerberg, se dohodli na zápasu v kleci. Jejich komunikace se rychle rozšířila na internetu a uživatelé sociálních sítí nyní debatují o tom, kdo zvítězí.

S výzvou přišel Musk, když na twitteru napsal, že je "připravený na klecový zápas" s Zuckerbergem. Šéf firmy Meta, mateřské společnosti Facebooku a Instagramu, pak zveřejnil snímek obrazovky Muskova tweetu se slovy: "Pošli mi adresu". "Vegas Octagon," reagoval Musk.

Musk, který koncem června oslaví 52. narozeniny, zároveň svého protivníka varoval: "Mám skvělý chvat, kterému říkám 'Mrož', kdy prostě protivníka zalehnu a nedělám nic," uvedl. Připojil video mrože, který se válí na zádech na břehu. "Téměř nikdy necvičím, kromě toho, že zvedám své děti a házím je do vzduchu," dodal.

Devětatřicetiletý Zuckerberg se naproti tomu dlouhodobě věnuje tréninku smíšeného bojového umění MMA a vyhrává amatérské turnaje v brazilském bojovém sportu jiu-jitsu. Mluvčí společnosti Meta zpravodajskému webu BBC sdělil, že "ten příběh mluví sám za sebe". Twitter na žádost o komentář nereagoval. "Tento spor trvá roky a opravdu to vypadá, že jej půjde rozhodnout pouze v kleci," uvedl pro web CNBC analytik investiční společnosti Wedbush Securities Dan Ives. Dodal, že tímto nastává "nová éra urovnávání sporů".

Musk a Zuckerberg do sebe "šijí" roky. Předhánějí se především v tom, kdo více urazí společnosti, patřící tomu druhému. Začátkem tohoto roku například majitel Tesly či SpaceX tweetoval o tom, že Instagram, který vlastní jeho rival Zuckerberg, dělá lidi depresivnějšími. Jen o pár měsíců později poté přišel Musk s dalším příspěvkem, ve kterém uvedl, že Zuckerbergovi "nelze věřit".

Zakladatel sociální sítě Facebook Zuckerberg svého soka veřejně kritizoval například v roce 2016 po vypuštění satelitu společností SpaceX, který zničil jiný satelit, spojený s Facebookem. "Jsem hluboce zklamaný, když slyším, že selhání startu SpaceX zničilo náš satelit, který by poskytl konektivitu tolika podnikatelům a všem ostatním na celém kontinentu," řekl tehdy Zuckerberg.

Nebylo by to přitom poprvé, co proti sobě ředitelé společností stanuli v ringu. V roce 1992 skončil právní souboj kvůli téměř stejnému sloganu dvou amerických leteckých společností utkáním v páce mezi jejich generálními řediteli. Šéfa Southwest Airlines Herba Kellehera, posilněného cigaretou, tehdy před obrovským davem diváků na stadionu v Dallasu porazil výrazně mladší generální ředitel mnohem menší firmy Stevens Aviation, Kurt Herwald. Nakonec si ale společnost Southwest Airlines ponechala svůj slogan výměnou za charitativní příspěvek ve výši pěti tisíc dolarů.