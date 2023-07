Miliardář Musk spustil projekt umělé inteligence xAI. Chce „porozumět realitě”

Podnikatel Elon Musk spustil svůj dlouho očekávaný start-up xAI, který se bude zabývat umělou inteligencí (AI). Šéf automobilky Tesla či kosmické společnosti SpaceX zároveň představil tým inženýrů xAI, kteří dříve prošli velkými americkými technologickými společnostmi. Muskův projekt si klade za cíl vytvořit alternativu k populárnímu chatbotu ChatGPT.

Reklama

Majitel Twitteru několikrát prohlásil, že vývoj umělé inteligence by se měl pozastavit a že toto odvětví potřebuje regulaci. „Oznamuji založení xAI, abychom porozuměli realitě," napsal vizionářský podnikatel na Twitter.

Na webových stránkách start-upu dále informoval, že zájemci se mohou tento pátek seznámit s týmem společnosti prostřednictvím služby Twitter Spaces a položit jim otázky.

Musk přetáhl manažery z Googlu i Microsoftu

Start-up povede Musk. Tým xAI tvoří Igor Babuschkin, bývalý inženýr společnosti DeepMind, dále Tony Wu a Christian Szegedy, kteří pracovali v Googlu a Greg Yang, jenž působil v Microsoftu.

Umělá inteligence by mohla vést k vyhynutí lidstva, varovali experti Leaders Umělá inteligence (AI) může vést k zániku lidstva, varovali vedoucí představitelé technologického sektoru, včetně šéfa společnosti OpenAI, která vyvinula chatovacího robota ChatGPT. Apel asi nelze jen tak přejít mávnutím ruky, protože společné prohlášení podepsaly desítky akademiků, expertů a podnikatelů. ČTK, obi Přečíst článek

Miliardář v dubnu prohlásil, že spustí službu TruthGPT, neboli umělou inteligenci pro hledání maximální pravdy, která bude konkurovat chatbotu Bard od Googlu a Bingu od Microsoftu a bude se snažit porozumět podstatě univerza.

Muskova nová společnost je oddělená od holdingu X, který vznikl tento rok a vlastní společnost Twitter. Podle webových stránek start-upu bude xAI úzce spolupracovat s Twitterem, Teslou a dalšími společnostmi.

Co když umělou inteligenci zneužije Putin? Kmotr AI Geoffrey Hinton opustil Google a teď chce varovat lidstvo Leaders Muž všeobecně považovaný za kmotra umělé inteligence (AI) Geoffrey Hinton opustil v 75 letech svou práci v technologickém gigantu Google a rozhodl se říkat pravdu o rizicích a nebezpečích AI, která v posledních měsících zažívá obrovský boom. Některá nebezpečí AI chatbotů jsou docela děsivá, co když ji zneužije někdo jako Vladimir Putin? řekl Hinton serveru BBC. duk Přečíst článek

Generativní umělá inteligence se dostala do popředí zájmu po spuštění chatbota ChatGPT společností OpenAI loni v listopadu. Služba odstartovala masové užívání AI v každodenních úkonech - od generování textu nebo počítačového kódu po marketing a další oblasti.

Umělá inteligence je stejně zásadní jako počítače, internet a mobily, prohlásil Bill Gates Leaders Sedmašedesátiletý průkopník osobních počítačů, zakladatel Microsoftu, miliardář a filantrop Bill Gates vysekl poklonu před nepřehlédnutelným trendem a fenoménem v technologiích, umělou inteligencí (AI). „Je to nejrevolučnější technologie, jakou jsem za poslední desetiletí viděl. Vývoj umělé inteligence je stejně zásadní jako vytvoření mikroprocesoru, osobního počítače, internetu a mobilního telefonu,“ napsal v úterý na svém blogu. Dušan Kütner Přečíst článek

Tržby na trhu s generativní umělou inteligencí porostou o desítky procent ročně Money Zpřístupnění nástrojů umělé inteligence zaměřených na spotřebitele, jako je ChatGPT či Bard, by mohlo vést k silnému růstu, který potrvá deset let. Tržby na trhu s generativní umělou inteligencí (AI) by se tak mohly zvýšit na 1,3 bilionu dolarů, v přepočtu 28,6 bilionu korun, v roce 2032 z loňských 20 miliard dolarů. Uvádí to zpráva analytické společnosti Bloomberg Intelligence, podle níž by odvětví mohlo v následujících deseti letech růst tempem 42 procent ročně. ČTK Přečíst článek