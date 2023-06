Lukáš Kovanda: Hra o ropná pole v Libyi. Putin upevňuje vliv, Západ povážlivě ztrácí

Rusko upevňuje svůj vliv v Libyi. Plánuje znovuotevřít ambasádu v její metropoli, Tripolisu. Ruský prezident Vladimir Putin skrze takzvanou Wagnerovu žoldáckou skupinu svého spojence Jevgenije Prigožina tudíž rozšiřuje nadvládu nad podstatnou částí severoafrické země a jejími ropnými poli. Jeho vliv navíc přesahuje i do Súdánu a Mali, píše Lukáš Kovanda, hlavní ekonom Trinity Bank.

Reklama

Evropská unie si přitom slibovala, že libyjská ropa pomůže nahradit ruské dodávky, od nichž se postupně v důsledku války na Ukrajině odvrací.

Západ celkově v severní Africe a na Blízkém východě povážlivě ztrácí, což činí bezpečnostně zranitelnější ponejvíce právě opět EU.

Andor Šándor: Rusko přepnulo na válečnou výrobu. Jsme o pár kroků blíž třetí světové válce Leaders Nikdo neví, jak Rusové přemýšlejí, říká Andor Šándor, generál, bývalý šéf tajné služby a nyní bezpečnostní expert. Západní podpora Ukrajiny může být v jejich očích důvodem, proč rozpoutat třetí světovou válku, říká. Klíčovou otázkou podle něj je, zda mohou Ukrajinci boj o svou zemi vůbec vyhrát. Šándor je v tomto ohledu skeptický. Ruský potenciál je podle něj nekonečný. Víc věří vyjednávání, které však musí být podpořeno vojenskými úspěchy Ukrajiny. Dalibor Martínek Přečíst článek

Tradiční blízkovýchodní spojenci USA odmítli během války na Ukrajině Západ podpořit a například Spojené arabské emiráty – včetně (nejen) Čechy turisticky tolik vyhledávané Dubaje – navíc pohádkově vydělávají na přeprodeji sankcionované ruské ropy, resp. produktů z ní do EU.

Tristní vysvědčení pro Česko. Zdejší inflace převyšuje tu ruskou nejvíce v tomto tisíciletí Money Z dvaceti nejvýznamnějších či největších ekonomik světa (G20) mají momentálně nejnižší meziroční inflaci Čína, Rusko a Saúdská Arábie, ukazují data Bloombergu. Česká inflace převyšuje tu ruskou nejvíce v tomto miléniu, a to zcela nebývale. Lukáš Kovanda Přečíst článek

Saúdská Arábie loni po desetiletích de facto vypověděla ropnou alianci s USA, když dokonce i přes návštěvu prezidenta Joea Bidena v Rijádu nevyhověla americké žádosti o navýšení těžby a snížení cen ropy.

Erdogan přidělá Evropě další vrásky

Nedávný volební triumf dosavadního tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana přidělá EU jen další vrásky. Erdogan se těší mocné podpoře svých „pátých kolon“ v zemích typu Německa, kde je imigrace stále ožehavějším tématem. Německá protiimigrační strana AfD – Alternativa pro Německo – v aktuálních průzkumech preferencí dotahuje sociální demokraty kancléře Olafa Scholze. A to z podstatné části kvůli rostoucí nespokojenosti Němců s rekordní imigrací do země. Turecko tím spíše může Německo a vlastně celou EU dále vydírat skrze zadržování a uvolňování vln imigrantů do EU.

Erdoganova vláda nad Tureckem se protáhne na čtvrtstoletí. Gratuluje mu celý svět, čeští politici zatím váhají Politika Tureckým prezidentem byl v neděli na další pětileté období po 20 letech u moci opět zvolen Recep Tayyip Erdogan. Potvrdila to večer ústřední volební komise v Ankaře při oznámení oficiálních výsledků druhého kola prezidentských voleb po sečtení téměř sta procent hlasů. Erdogan získal zhruba 52,2 procenta hlasů, jeho opoziční vyzývatel Kemal Kiliçdaroglu 47,8 procenta. ČTK Přečíst článek

Oslabené blízkovýchodní pozice Západu využívá nejen Rusko, ale také Čína. Ta nyní dojednává oteplení vztahů mezi dvěma hegemony regionu, Saúdskou Arábií a Íránem. Peking tak ovšem hlavně upevní svůj vlastní vliv na Blízkém východě.

Další komentáře Lukáše Kovandy čtěte zde