Rusko vyklidí pozice. Velkými hráči na trhu s zkapalněným zemním plynem budou Spojené státy a Katar

Role Ruska jako globálního hráče na energetickém trhu se bude snižovat. Na trhu s zkapalněným zemním plynem (LNG) z toho bude těžit řada zemí, například Spojené státy nebo Katar, informoval s odkazem na analytiky server CNBC. Sankce, které západní státy uvalily na Rusko za jeho invazi na Ukrajinu, odčerpaly z ruského sektoru LNG většinu zahraničních investic.

Reklama

„Podíl Ruska na globálních dodávkách LNG se v tomto desetiletí téměř jistě sníží,” řekl CNBC analytik Henning Gloystein z poradenské společnosti Eurasia Group. Dodal, že role Ruska na trhu s LNG slábla už před začátkem invaze na Ukrajinu.

Lukáš Kovanda: Finanční elity USA varují Ukrajinu, že možná nezbyde, než jednat o konci bojů Názory Elity amerického establishmentu, i finančního, připravují Ukrajinu na to, že může být nevyhnutelné usednout k jednacímu stolu a ukončit boje. Prý chybí munice, válka je drahá a tříští americké síly, upozorňuje hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda. Lukáš Kovanda Přečíst článek

Ambice Ruska bude brzdit skutečnost, že si země nemůže koupit zařízení pro zkapalňování zemního plynu, konstatoval Zhi Xin Chong, který ve společnosti S&P vede sekci zaměřenou na plyn v jižní a jihovýchodní Asii.

„Vzhledem k rozsáhlým sankcím, které byly na Rusko uvaleny, bude pro něj v tomto desetiletí velmi náročné rozšířit svou zkapalňovací kapacitu,” uvedl Zhi. Kapacita ruských zařízení na výrobu LNG podle něj zůstane v nejbližších letech na úrovni 37 milionů tun.

Putinovo Rusko znárodní majetek zahraničních firem i cizích občanů. Prý jen dočasně Politika Do loňského února a začátku invaze na Ukrajinu v Rusku vlastnila nějaký majetek celá řada firem z celého světa včetně českých. Nejčastěji se jednalo o nemovitosti nebo fabriky. ČTK Přečíst článek

Do roku 2030 vzroste celková globální kapacita LNG o 50 procent na 671 milionů tun ročně. Podíl Ruska klesne na pět ze současných 6,7 procenta, odhaduje S&P.

V roce 2021, tedy ještě před invazí na Ukrajinu, bylo Rusko největším světovým vývozcem plynu a také čtvrtým největším vývozcem LNG po Austrálii, Kataru a Spojených státech. V prvním pololetí loňského roku Spojené státy předstihly Katar a Austrálii a staly se podle amerického vládního Úřadu pro energetické informace (EIA) největším světovým dodavatelem LNG. Zhi očekává, že do roku 2030 bude čtvrtina celosvětové kapacity produkce LNG připadat na Spojené státy a 19 procent na Katar.

Do Česka letos ještě nepřitekl žádný plyn z Ruska, oznámil Síkela. Šetřit se bude muset dál Money Do České republiky se v prvním čtvrtletí letošního roku nedovezl žádný plyn z Ruska. Ten země nahradila plynem z Norska a zkapalněným plynem LNG z Nizozemska a Belgie, informovalo ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO). V předchozích letech činil podíl ruského plynu v tuzemské spotřebě kolem 97 procent. ČTK Přečíst článek

Názor, že z ústupu Ruska z globálního ekosystému LNG těží hlavně USA a Katar, sdílí i Gloystein. Profitovat by z toho podle něj mohl i region východního Středomoří. Jeho geografie nahrává tomu, aby nahradil ruský plyn dodávaný plynovody do jihoevropských zemí, zejména do Itálie, Řecka a Chorvatska, dodal analytik.

AKTUALIZOVÁNO: Šokující nepoměr. Čechům zdražil plyn o 231 procent, Slovákům jen o 18 procent Trhy Ceny plynu pro domácnosti se loni ve druhém pololetí v České republice zvýšily meziročně nejvíce ze všech zemí Evropské unie. Růst činil 231 procent, zatímco například na Slovensku dosáhl 18 procent a byl druhý nejnižší v unii. Ve své zprávě to uvedl evropský statistický úřad Eurostat. Pokud se cena vyjádří v eurech, nejlevnější plyn měly domácnosti v Maďarsku. ČTK Přečíst článek

„Výhodou to může být pro LNG z východu Afriky, například z Mosambiku, případně i z Tanzanie,” řekl Gloystein. Upozornil také, že příležitost je časově omezená, protože Evropa se snaží od plynu odklonit.